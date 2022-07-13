Мы ждали его два года. Huawei Mate 50 может выйти до конца лета

С тех пор, как Huawei попала под санкции, она стала испытывать проблемы с выпуском новых устройств. Так, например, Huawei P50 Pro задержался примерно на полгода, но это еще не рекорд, ведь Huawei Mate 50 Pro не вышел до сих пор, хотя должен был сделать это прошлой осенью. Но, судя по всему, компания преодолела трудности разработки и готова выкатить новый смартфон уже совсем скоро. Интереснее всего то, каким он будет после ухода Leica и в условиях сложностей с компонентами. Вот, что известно на настоящий момент. Собрали все самое главное и интересное.

Какие камеры теперь будут в Huawei

В начале июля этого года новый бренд Huawei XMAGE стартовал официально. Huawei XMAGE — это совершенно новая технология от китайской компании, объединившая свои технологии в области обработки изображений. Этот бренд является эксклюзивным для Huawei в своем направлении. Компания обещает, что следующее поколение мобильных телефонов также принесет прорыв в области обработки изображений. А еще есть сообщения о том, что первым смартфоном Huawei, использующим эту технологию, станет именно серия Huawei Mate 50. Ведь последним телефоном с камерой Leica был Huawei P50 Pro, которым я пользовался некоторое время.

Сейчас на Weibo появилось сообщение, что время запуска серии Huawei Mate 50 окончательно определено и случится это в конце августа. Окончательная версия обычной модели Mate 50 и Mate 50 Pro принесет новые возможности с точки зрения изображения. При этом смартфоны будут работать под управлением новой версии операционной системы Hongmeng 3.0 (на внекитайском рынке она известна, как HarmonyOS). Сам смартфон, как обещают, будет во многих смыслах лучше серии P50.

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HarmonyOS 3.0

Недавно была запущена бета-версия HarmonyOS 3.0 для разработчиков. Журнал обновлений показывает, что она продолжает делать упор на технологии искусственного интеллекта. Так же она должна сделать еще один шаг вперед в деле объединения разных устройств. Именно возможность работы самых разных устройств, как единого целого, была в приоритете этой операционной системы.

Большой упор в развитии будет сделан и на возможности камеры. Так новый бренд XMAGE будет обеспечивать не только обычное дежурное улучшение качества фотографий, но и другие исследования. Например, комплексное улучшение оптических систем и технологий обработки изображений.

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Как будет снимать Huawei Mate 50

Можно не сомневаться в качестве камеры новинки, ведь она будет включать в себя все основные модули. У нее будет телеобъектив с перископом и линза произвольной формы, чтобы компенсировать все особенности сенсора. Считается, что обычная круглая линза не обеспечивает нормальной передачи изображения на прямоугольный сенсор.

Технология обработки изображений использует RYYB-сенсор, который включает в себя два субпикселя желтого цвета, чтобы обеспечить лучшую передачу белого цвета, с которой у некоторых смартфонов есть явные проблемы.

Самая лучшая камера в смартфоне

Кроме этого, новинка получит много систем со сложными названиями. Среди них: сбор на уровне алгоритма, включая AI-фотографию, слияние HDR в реальном времени, вычислительная фотография XD Fusion Pro, вычислительная оптика XD Optics и другие технологии, которые сейчас перечислять особого смысла нет. Но все они должны показать, что компания сможет справиться и без Leica. Кстати, именно сравнение новых телефонов Xiaomi 12S Ultra и готовящегося Huawei Mate 50 Pro покажет, каков был ее вклад в качество фотографий Huawei или китайская компания справлялась и сама.

Обеспечивать производительность будет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 4G. Это отдельная версия без поддержки 5G, с которой китайской компании запрещено работать после введения санкций.

Теперь, когда мы знаем, что Huawei готовится сделать большой рывок вперед, несмотря на то, что от нее ушел ключевой партнер, становится еще интереснее, что она покажет. Радует, что ждать осталось совсем недолго.