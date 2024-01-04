На что способен самый дешевый смартфон Samsung 2024 года

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Герман Вологжанин

В головах многих людей устройства Samsung Galaxy воспринимаются как нечто надежное, но в то же время слишком дорогое на фоне китайских конкурентов. Тем не менее, южнокорейская фирма старается удовлетворить потребности самых разных людей, выпуская отнюдь не только флагманы. Так, совсем недавно на российских прилавках появился смартфон Samsung Galaxy A05. Это самая дешевая модель корейского производителя среди актуальных устройств 2024 года. Но насколько компромиссной выглядит ее покупка?

На что способен самый дешевый смартфон Samsung 2024 года. Galaxy A05 реально хорош. Фото: Eugoson Quorch. Фото.

Galaxy A05 реально хорош. Фото: Eugoson Quorch

Дешевый смартфон Samsung

Официальная цена Galaxy A05 в российской рознице — 10 990 ₽, но при наличии скидок недорогая новинка обойдется в менее чем 10 тысяч рублей. Примерно столько же стоят Redmi 12C, realme C53, TECNO Spark 10 Pro и другие ходовые модели, ставшие одними из самых популярных смартфонов 2023 года.

Купить Galaxy A05

На фоне китайских устройств дешевые смартфоны Samsung нулевой A-серии всегда оснащались устаревшим железом. Яркий пример — Galaxy A02 без микрофона для шумоподавления на допотопном 4-ядерном процессоре. Недалеко от провальной модели ушел и прошлогодний Galaxy A04 на чипе Helio P35, которому в 2024 году исполняется уже 6 лет. Однако новый телефон Galaxy A05 выгодно отличается от своих предшественников.

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Характеристики Galaxy A05

Характеристики Galaxy A05. У смартфона не самый яркий и четкий, но все-таки сносный дисплей. Фото: Eugoson Quorch. Фото.

У смартфона не самый яркий и четкий, но все-таки сносный дисплей. Фото: Eugoson Quorch

Глядя на характеристики новинки, ставится ясно, что основной упор был сделан на быстродействие системы, то есть на то, к чему больше всего возникает вопросов у владельцев недорогих телефонов Samsung.

ХарактеристикиGalaxy A05
Экран6,7 дюйма, PLS (1600х720), 60 Гц
Основная камера50 + 2 МП
Фронтальная камера8 МП
ПроцессорHelio G85
Память4/64, 4/128 или 6/128 ГБ
Аккумулятор5000 мАч
Зарядка25 Вт (нет в комплекте)

Купить Galaxy A05

Для самого дешевого смартфона Samsung процессор Helio G85 является настоящим откровением. Да, это далеко не новый чип, но в устройстве начального уровня он смотрится более чем достойно. Особенно хорош Helio G85 в комбинации с внутренним накопителем стандарта UFS 2.2, позволяющим выжать максимум из процессора и обеспечить быстрый отклик системы. В AnTuTu Galaxy A05 набирает солидные 250 тысяч баллов.

Характеристики Galaxy A05. Сравнение производительности прошлогоднего Galaxy A04 и нового Galaxy A05. Источник: nanoreview.net. Фото.

Сравнение производительности прошлогоднего Galaxy A04 и нового Galaxy A05. Источник: nanoreview.net

Помимо мощного по меркам дешевых устройств Samsung процессора новинка предлагает сравнительно неплохую камеру на 50 МП, но без ночного режима. В качестве разъема для зарядки и передачи данных используется актуальный USB Type-C, на борту есть NFC-антенна, а единственный минус Galaxy A05 — посредственный дисплей, как и большинства телефонов в этом ценовом диапазоне.

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Сравнение Galaxy A05 и Galaxy A05s

Сравнение Galaxy A05 и Galaxy A05s. Galaxy A05s можно отличить по тройной камере. Фото: Oscarmini. Фото.

Galaxy A05s можно отличить по тройной камере. Фото: Oscarmini

Вместе с самым дешевым смартфоном Samsung в России появилась и его улучшенная версия в лице Galaxy A05s. У него лучше дисплей и еще мощнее железо (330+ тысяч баллов в AnTuTu), а та же 50-мегапиксельная камера за счет более продвинутой начинки поддерживает ночной режим. Официальная цена Galaxy A05s — 14 990 ₽, но сейчас смартфон продают чуть более чем за 12 тысяч.

ХарактеристикиGalaxy A05s
Экран6,7 дюйма, PLS (2400х1080), 90 Гц
Основная камера50 + 2 + 2 МП
Фронтальная камера13 МП
ПроцессорSnapdragon 680
Память4/64, 4/128 или 6/128 ГБ
Аккумулятор5000 мАч
Зарядка25 Вт (нет в комплекте)

Купить Galaxy A05s

Если и выискивать недостатки Galaxy A05s за 12 тысяч рублей, то придраться можно разве что к отсутствию стереодинамиков: разговорный не играет в паре с мультимедийным. Ну а скудный комплект — привычное дело для любого смартфона Samsung 2024 года.

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Какой недорогой смартфон купить в 2024 году

Какой недорогой смартфон купить в 2024 году. POCO M5, вышедший больше года назад, до сих пор остается вне конкуренции. Фото: TechLine. Фото.

POCO M5, вышедший больше года назад, до сих пор остается вне конкуренции. Фото: TechLine

Galaxy A05 и A05s — очень хорошие модели по меркам Samsung. Впервые нулевая A-серия получила по-настоящему мощное железо, и оба смартфона за 10 и 12 тысяч рублей соответственно стоят своих денег. Примерно все то же самое можно получить и от китайцев по схожей цене. В то же время до сих пор продается смартфон POCO M5, который за текущие 7 990 ₽ выносит обе новинки Samsung одной левой.

Купить POCO M5

Имея плюс-минус аналогичные камеры и FullHD-экран, как у Galaxy A05s, POCO M5 не только продается по более низкой цене, но и предлагает крайне мощный за эти деньги процессор Helio G99. Это один из лучших чипов 2023 года в своей категории, и встретить его в телефоне до 10 тысяч — настоящая удача.

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