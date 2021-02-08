Начались официальные продажи Xiaomi Mi 11: вот как купить его дешевле

Старта продаж этого телефона ждали не меньше, чем фанаты Apple ждут презентацию нового айфона. Еще бы, ведь это первое устройство, которое официально поступило в продажу со Snapdragon 888! Вдобавок новый экран, 108-мегапиксельная камера (!), а также многие другие достоинства. Официально Xiaomi Mi 11 представили в конце декабря прошлого года, и с того времени мы постоянно проверяли, когда же глобальная версия поступит в продажу. Дождались! Причем, как это принято в Китае при запуске такого флагманского устройства, на Xiaomi Mi 11 уже можно найти приятную скидку.

Где купить Xiaomi Mi 11

И сразу о главном, ведь те, кто следят за обновлениями смартфонов Xiaomi, наверняка изучили характеристики Mi 11 вдоль и поперек (чуть ниже мы расскажем о них подробнее). Всё, что вам нужно знать — сегодня в 16:00 по московскому времени на Али начались продажи глобальной версии Xiaomi Mi 11. Однако без скидки его предлагают за 57 тысяч рублей и выше в зависимости от комплекта.

Но мы раздобыли купон, с которым цена сразу становится меньше на 79 долларов — а это, между прочим, больше 6 000 рублей. Все, что вам нужно — пройти по этой ссылке и выбрать конфигурацию Xiaomi Mi 11, которая вас устроит. Например, стандартный комплект, 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной.

Затем перейдите в корзину и введите следующий купон: ACODE80MI11. Он даст скидку в размере 79 долларов, что в пересчете на рубли сейчас больше 6 000 рублей.

После этого можете продолжить оформление заказа, ввести адрес и другие данные. В среднем доставка телефона займет не больше месяца. Если вам удалось воспользоваться купоном, поделитесь ссылкой на эту статью, поможем распространить полезный промокод!

Чем Xiaomi Mi 11 отличается от Xiaomi Mi 10

Буквально — почти всем. И в лучшую сторону! Более продвинутая камера, больше и лучше экран, он легче, тоньше, у него отличный звук. Mi 11 имеет изогнутый дисплей диагональю 6,81 дюйма с камерой, которая размесилась в отверстии в верхнем левом углу экрана. Экран не только больше, чем у Mi 10 5G, но он еще и более четкий, так как имеет разрешение 2K (3200 x 1440). Частоту обновления 120 Гц тоже завезли, конечно! А для защиты экрана используется новинка — стекло Gorilla Glass Victus.

Кроме того, Xiaomi Mi 11 имеет три задние камеры — 108 Мп, 13 Мп (сверхширокоугольный модуль) и 5-мегапиксельная (телефото). Дополняет это всё фронталка на 20 мегапикселей.

Из приятных дополнений — запись видео 8K, профессиональный режим, режим Video LOG, поддержка формата HEIF, Cinematic Lens и множество классических фильтров для видео.

Характеристики Xiaomi Mi 11

Самые что ни на есть флагманские. Во-первых, Snapdragon 888, это процессор, которому просто нет равных. Это 5-нм чипсет, который набирает в AnTuTu почти 746 000 баллов. Если вкратце, это очень много, и ни один другой чип так не может. Для сравнения — iPhone 12 в AnTuTu набирает только 613 000 баллов. В паре с этим чипом предлагаются 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ или 256 ГБ встроенной памяти UFS 3.1. Из коробки смартфон работает под управлением оболочки Mi 12, построенной на Android 11.

Сканер отпечатков пальцев, встроенный в экран, подойдет не только для разблокировки смартфона и авторизации платежей. Также он сможет контролировать частоту сердечных сокращений.

Единственное, в чем Xiaomi Mi 11 «хуже» Mi 10 — емкостью аккумулятора. Но! Это никак не повлияло на время автономной работы, спасибо новому энергоэффективному процессору. В итоге батарея нового смартфона имеет емкость 4600 мАч и поддерживает быструю проводную зарядку на 55 Вт и беспроводную на 50 Вт. Мощность обратной беспроводной зарядки 10 Вт. Кроме этого, смартфон поддерживает Quick Charge 4+, Quick Charge 3+ и Power Delivery 3.0.

Купить Xiaomi Mi 11 с купоном на 75 долларов

Учитывая, что это один из самых главных телефонов 2021 года (наравне с Galaxy S21 Ultra и грядущим OnePlus 9), такое предложение не стоит упускать. Xiaomi давно доказала, что может бороться в высшей лиге и выпускать смартфоны, которые ни в чем не уступают флагманам других производителей. А зачастую телефоны Xiaomi оказываются лучше.