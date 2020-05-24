Насколько популярны сервисы Huawei в мире

Huawei, Huawei, Huawei… В последнее время слишком много информации об этом китайском бренде. Все из-за того, что к компании прикован очень большой интерес на фоне наложенных санкций. Всем интересно, как она справится со сложной ситуацией. Да и чего тем греха таить — многим просто интересно, как такая большая компания рассыпется и обанкротится. Если понимать, что ее бизнес это не только смартфоны, без которых она как-то существовала 20 лет, то переживания за нее как-то проходят сами собой. Тем не менее, каждая новость о том, как компания шаг за шагом выходит из сложной ситуации, вызывает интерес. Сейчас, например, появилась информация о том, как Huawei смогла продвинуть свои сервисы. Есть даже цифры.

Есть ли будущее у HMS

Huawei — это компания, которая больше всего страдает от торговой войны между США и Китаем. Она больше не может поставлять новые смартфоны с сертифицированной версией Android, которая поддерживает все сервисы поискового гиганта. Компания использует AOSP-версию Android и заменила GMS (Google Mobile Services) собственной мобильной службой Huawei (HMS). В настоящее время Huawei утверждает, что в ней зарегистрировано более 1,5 миллиона разработчиков с ростом на 115 процентов в годовом исчислении.

В это можно поверить, ведь на китайском рынке Google нет, но там живет больше миллиарда человек, которые очень любят Huawei. Учитывая это, многие разработчики захотят отхватить кусочек этого пирога. А если учесть, что мобильные сервисы Huawei стремятся развиваться и во всем мире, то добыча становится еще более лакомой.

По словам Тана Донхуи, вице-президента Huawei Consumer Business Group, в последние месяцы в Huawei Mobile Services резко возросло количество регистраций разработчиков.

Ну сколько можно? Huawei просто начала выпускать старые смартфоны под видом новых

Кроме того, число ежемесячных активных пользователей терминальных облачных сервисов Huawei достигло 650 миллионов. С ростом в 66,7% в годовом исчислении число приложений в AppGallery, связанных с HMS Core, теперь перевалило за 60 000.

Что можно скачать в AppGallery

AppGallery на новых смартфонах (и планшетах) Huawei и Honor является прямой заменой Google Play Store. Хотя цифры выглядят впечатляюще, в AppGallery все еще отсутствуют лучшие приложения для Android. Несмотря на это, Huawei удалось заменить некоторые важные из них. Даже в России наблюдается рост числа таких приложений. Так, недавно в смартфонах китайской компании появились все приложения Яндекса и многие клиенты банков. Так же там есть Госуслуги и Telegram. Другие мессенджеры тоже можно или найти в AppGallery, или просто скачать в виде APK и самому установить на смартфон в один клик. Так можно сделать с WhatsApp.

В то время, как Huawei является третьим по величине брендом смартфонов в мире, в настоящее время AppGallery стала третьим по величине рынком приложений в мире. Правда, учитывая количество таких магазинов и их серьезность, такое достижение не является чем-то выдающимся.

Huawei утверждает, что AppGallery теперь доступна более чем в 170 странах мира. С другой стороны, похоже, что компания разрабатывает HarmonyOS как альтернативу Google Android и iOS.

Можно ли обойтись без приложений Google

Поскольку приложения Google в любом случае запрещены в Китае, отсутствие GMS не повлияет на деятельность компании в ее родной стране. На самом деле, это является ее спасением. Если бы Google работал в Китае, компания бы не выжила. В прошлом году Huawei объявила о своем плане инвестировать 1,5 миллиарда долларов, чтобы повысить количество регистраций разработчиков.

Дональд Трамп запретил Huawei пользоваться нормальным Android ещё на год

Она также создала фонд в 1 миллиард долларов для программы «Сияющая звезда». Этот фонд будет использоваться для предоставления более широкого спектра приложений для HMS.

Серия Huawei Mate 30, работающая на Android 10, является первым смартфоном, оснащенным HMS. Это был первый смартфон, который выпустили после вступления в силу запрета на работу Huawei с Google и другими компаниями. Недавно вышедшие флагманы серии Huawei P40 также не работают с магазином приложений Google Play.

Как Huawei выпускает телефоны с поддержкой Google

Наряду с новыми смартфонами, Huawei также перезапускает старые смартфоны, работающие с сервисами Google. Это позволяет сделать переход плавным, хотя многие пользователи уже немного устали от постоянного перевыпуска прошлогодних смартфонов по более низкой цене. Когда-то придет время и Huawei больше не сможет пользоваться этой лазейкой, но пока задумка успешно работает. Напомню, если смартфон сертифицирован до вступления запрета в силу, он может выпускаться дальше и работать с Google вне зависимости от того, в какой корпус его упаковали и как назвали. Главное, чтобы внутри ничего принципиально не менялось.

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Последнее решение от США сделало жизнь Huawei еще более трудной. Компания больше не может работать с компаниями, которые используют американское оборудование и программное обеспечение. TSMC, которая производит чипсеты Kirin для Huawei, прекратила принимать новые заказы. Вот это действительно проблема. Однако заказы, принятые до введения нового правила, должны выполняться.