Что случилось с Google? Похоже запуск Google Pixel 4a опять откладывается

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Артем Сутягин 0

Ох уж этот многострадальный Google Pixel 4a! Вроде и аппарат должен быть неплохой, и время для выхода выбрано максимально правильно, но что-то всегда не ладится. Сразу вспоминается зарядка AirPower, о которой весь Интернет гудел больше года и которая в итоге так и не вышла. Мне новый бюджетный Google Pixel интересен, но судя по последней информации, его придется еще немного подождать. Изначально он должен был появится на конференции Google I/O, после ее отмены заговорили про более ранний срок, потом про май, потом про июнь, теперь называются новые сроки. Но сколько же в итоге его можно ждать и появится ли он вообще? Ведь откладывать бесконечно нельзя, есть еще один фактор, который торопит команду создателей.

Ну где же ты, Google Pixel 4a?

Почему Google Pixel должен выйти как можно скорее

Проблема в том, что слишком затягивать с выходом Google Pixel 4a нельзя по двум причинам. Первая заключается в том, что надо как-то конкурировать с iPhone SE второго поколения. И выход новинки сейчас был бы как никогда кстати.

Но даже если смартфон выйдет чуть позже, это не очень сильно повлияет на его продажи, в отличии от продаж другого важного смартфона для компании — Google Pixel 5.

Смысл Google Pixel 3a в прошлом году заключался в том, что он вышел между Google Pixel 3 и 4, примерно на равном расстоянии от этих моделей. Так смысл был в том, что очень добротный бюджетник не отбивал покупателей у Google Pixel 4. Выпускать такой аппарат непосредственно перед запуском флагмана является очень плохой идеей.

Почему Google Pixel так и не стал лучшим смартфоном на Android

Если отложить запуск Google Pixel 4a еще на месяц, ситуация может стать еще хуже и его выход сильно пошатнет позиции Google Pixel 5. Особенно на фоне снижения спроса на смартфоны, снижения интереса к дорогим устройствам и цены новинок этого года, на которую на днях намекнула Google.

Посмотрим, каким он будет.

Когда выйдет Google Pixel 4a

Google не смог провести свою ежегодную конференцию разработчиков Google I/O в этом году. Мероприятие обычно проводится в мае и на нем Google запускает новые функции, обновления ОС и даже новые гаджеты. Но все это было отложено из-за пандемии коронавируса, включая, похоже, запуск Pixel 4a.

Когда конференции отменили, многие думали, что теперь компания не привязана к датам и может показать новинку уже в апреле. Даже были фотографии коробок, которые многие приняли за отгрузку в магазины. Потом заговорили о том, что есть даты, когда должна была пройти Google I/O и в нее компания покажет смартфон. Когда она прошла, а Pixel 4a так и не появился, заговорили про 13 июня, чтобы удачно сочетать дату запуска с выпуском публичной бета-версии. Теперь эксперты рынка смартфонов полагают, что запуск Google Pixel 4a отодвинут еще дальше.

Почему гендиректор Google стесняется говорить о смартфонах Google Pixel

По словам консультанта Джона Проссера, запуск Google Pixel 4a теперь назначен на 13 июля. Это более чем через месяц после того, компания собирается выпустить публичную бета-версию Android 11 (3 июня).

Каким будет Pixel 4a

Он также подтверждает, что Pixel 4a не будет поддерживать 5G. Я относился к этому очень скептически, но многие эксперты утверждали, что так оно и будет. Теперь, как ожидается, новинка будет работать на Snapdragon 730 и будет поддерживать только стандарт 4G, что сложно назвать существенным минусом.

Такой концепт выглядит очень симпатично.

В дополнение к утечке, Проссер говорит, что телефон будет двухцветным: просто черный и чуть синий. В оригинале названия цветов звучат, как ”Just Black” и ”Barely Blue”. Google всегда любила давать названия цветам своих смартфонов таким образом, что это заметно выделяло их на фоне китайских производителей, которые обычно придумывают что-то очень поэтичное, вроде ”морозный белый” или ”мерцающе-зеленый”.

Интересно, что эксперт не говорит о наличии какой-то большой версии с припиской XL. Как по мне, так это логично. Недорогой, компактный, практичный — все сходится. Даже Apple не стала идти проторенной дорожкой и выпускать две версии размера iPhone SE, хотя во времена такого дизайна модели имели соответствующую приписку от iPhone 6 Plus до iPhone 8 Plus (всего 4 модели).

Почему до сих пор не выпустили новый телефон Pixel

Наконец Проссер отмечает, что Google готова выпустить Pixel 4a, но просто ждет подходящего времени для этого. Вероятно, компания надеется, что к июлю ограничения ослабнут и общее настроение улучшится в отношении покупки новых смартфонов. Главное, не прогадать. Выше я уже писал, почему.

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Сейчас складывается интересная ситуация, когда конкурировать с Pixel 4a могут только iPhone SE 2 и POCO. Остальные смартфоны или стоят дороже, или просто не могут считаться конкурентами главному Android-смартфону. Кто мог составить конкуренцию в этом ценовом диапазоне, так это Huawei и Honor, которым сейчас не до того.

Как будут развиваться события, мы узнаем совсем скоро, но нельзя исключать и тот вариант развития событий, при котором Google Pixel 4a вообще не выйдет. Это маловероятно, но такой риск есть. Если так произойдет, я буду расстроен. А вы?

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