Что случилось с Google? Похоже запуск Google Pixel 4a опять откладывается

Ох уж этот многострадальный Google Pixel 4a! Вроде и аппарат должен быть неплохой, и время для выхода выбрано максимально правильно, но что-то всегда не ладится. Сразу вспоминается зарядка AirPower, о которой весь Интернет гудел больше года и которая в итоге так и не вышла. Мне новый бюджетный Google Pixel интересен, но судя по последней информации, его придется еще немного подождать. Изначально он должен был появится на конференции Google I/O, после ее отмены заговорили про более ранний срок, потом про май, потом про июнь, теперь называются новые сроки. Но сколько же в итоге его можно ждать и появится ли он вообще? Ведь откладывать бесконечно нельзя, есть еще один фактор, который торопит команду создателей.

Почему Google Pixel должен выйти как можно скорее

Проблема в том, что слишком затягивать с выходом Google Pixel 4a нельзя по двум причинам. Первая заключается в том, что надо как-то конкурировать с iPhone SE второго поколения. И выход новинки сейчас был бы как никогда кстати.

Но даже если смартфон выйдет чуть позже, это не очень сильно повлияет на его продажи, в отличии от продаж другого важного смартфона для компании — Google Pixel 5.

Смысл Google Pixel 3a в прошлом году заключался в том, что он вышел между Google Pixel 3 и 4, примерно на равном расстоянии от этих моделей. Так смысл был в том, что очень добротный бюджетник не отбивал покупателей у Google Pixel 4. Выпускать такой аппарат непосредственно перед запуском флагмана является очень плохой идеей.

Почему Google Pixel так и не стал лучшим смартфоном на Android

Если отложить запуск Google Pixel 4a еще на месяц, ситуация может стать еще хуже и его выход сильно пошатнет позиции Google Pixel 5. Особенно на фоне снижения спроса на смартфоны, снижения интереса к дорогим устройствам и цены новинок этого года, на которую на днях намекнула Google.

Когда выйдет Google Pixel 4a

Google не смог провести свою ежегодную конференцию разработчиков Google I/O в этом году. Мероприятие обычно проводится в мае и на нем Google запускает новые функции, обновления ОС и даже новые гаджеты. Но все это было отложено из-за пандемии коронавируса, включая, похоже, запуск Pixel 4a.

Когда конференции отменили, многие думали, что теперь компания не привязана к датам и может показать новинку уже в апреле. Даже были фотографии коробок, которые многие приняли за отгрузку в магазины. Потом заговорили о том, что есть даты, когда должна была пройти Google I/O и в нее компания покажет смартфон. Когда она прошла, а Pixel 4a так и не появился, заговорили про 13 июня, чтобы удачно сочетать дату запуска с выпуском публичной бета-версии. Теперь эксперты рынка смартфонов полагают, что запуск Google Pixel 4a отодвинут еще дальше.

Почему гендиректор Google стесняется говорить о смартфонах Google Pixel

По словам консультанта Джона Проссера, запуск Google Pixel 4a теперь назначен на 13 июля. Это более чем через месяц после того, компания собирается выпустить публичную бета-версию Android 11 (3 июня).

Каким будет Pixel 4a

Он также подтверждает, что Pixel 4a не будет поддерживать 5G. Я относился к этому очень скептически, но многие эксперты утверждали, что так оно и будет. Теперь, как ожидается, новинка будет работать на Snapdragon 730 и будет поддерживать только стандарт 4G, что сложно назвать существенным минусом.

В дополнение к утечке, Проссер говорит, что телефон будет двухцветным: просто черный и чуть синий. В оригинале названия цветов звучат, как ”Just Black” и ”Barely Blue”. Google всегда любила давать названия цветам своих смартфонов таким образом, что это заметно выделяло их на фоне китайских производителей, которые обычно придумывают что-то очень поэтичное, вроде ”морозный белый” или ”мерцающе-зеленый”.

Интересно, что эксперт не говорит о наличии какой-то большой версии с припиской XL. Как по мне, так это логично. Недорогой, компактный, практичный — все сходится. Даже Apple не стала идти проторенной дорожкой и выпускать две версии размера iPhone SE, хотя во времена такого дизайна модели имели соответствующую приписку от iPhone 6 Plus до iPhone 8 Plus (всего 4 модели).

Почему до сих пор не выпустили новый телефон Pixel

Наконец Проссер отмечает, что Google готова выпустить Pixel 4a, но просто ждет подходящего времени для этого. Вероятно, компания надеется, что к июлю ограничения ослабнут и общее настроение улучшится в отношении покупки новых смартфонов. Главное, не прогадать. Выше я уже писал, почему.

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Сейчас складывается интересная ситуация, когда конкурировать с Pixel 4a могут только iPhone SE 2 и POCO. Остальные смартфоны или стоят дороже, или просто не могут считаться конкурентами главному Android-смартфону. Кто мог составить конкуренцию в этом ценовом диапазоне, так это Huawei и Honor, которым сейчас не до того.

Как будут развиваться события, мы узнаем совсем скоро, но нельзя исключать и тот вариант развития событий, при котором Google Pixel 4a вообще не выйдет. Это маловероятно, но такой риск есть. Если так произойдет, я буду расстроен. А вы?