Ну сколько можно? Huawei просто начала выпускать старые смартфоны под видом новых

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Иван Кузнецов 0

До момента, пока США не обложили Huawei санкциями, я практически не интересовался ей, а её единственным продуктом, с которым я имел дело, был модем – лишь бы не соврать – 15-летней давности. Однако конфликт со сверхдержавой добавил китайцам очков в моих глазах, и я стал гораздо пристальнее следить за тем, что она делает, а потом и купил один из их смартфонов в личное пользование. Мне почему-то казалось, что это будет правильно – поддержать компанию, которую топят все, кто только может. Ведь эти ребята наверняка знают, что делать. Но, как оказалось, не совсем.

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Несмотря на то что Huawei лишили возможности пользоваться сервисами Google, общеправовой принцип о том, что закон обратной силы не имеет, позволил китайской компании обойти это ограничение. То есть все смартфоны, которые вышли до момента вступления санкций в силу, оказались вне запрета. Huawei воспользовалась этим и начала сертифицировать новые смартфоны под кодовыми именами старых, которые лицензию на сервисы Google всё ещё имеют. Ну, круто же! Кто ещё мог до такого додуматься и обвести поискового гиганта вокруг пальца?

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Да, для этого Huawei потребовалось сохранить исходный процессор смартфона и ещё ряд компонентов. Например, если исходный аппарат не поддерживал NFC, то и обновлённый его поддержкой обладать не может. А вот с объёмом встроенной и оперативной памяти, камерой и тем более дизайном можно было играть как угодно. В результате таким макаром китайцы выпустили сначала Huawei 9X и 9X Pro, который провели по документам как Huawei P Smart Z, а потом, поняв, что так можно делать не только с бюджетниками, переключилась на флагманы.

Опыт использования Huawei P40 Pro. Лучше, чем могло быть, но не идеально

На этой неделе Huawei взяла, да и перевыпустила всю линейку Huawei P30, добавив к оригинальному имени каждого из трёх смартфонов модельного ряда приписку New Edition. Наверное, скажете вы, компания провела редизайн, усовершенствовала фото-возможности аппаратов или установила аккумулятор увеличенной ёмкости? К сожалению, ничего из этого не случилось. Китайцы даже поленились изменить что-то во внешности старых новых аппаратов. Всё, чем они ограничились, стало изменение объёма встроенной памяти. Если раньше покупателям P30 и P30 Pro было доступно на выбор 128 или 512 ГБ, то теперь это только 256 ГБ, но цена при этом снизилась до 859 долларов за старшую модель. В случае с P30 Lite не случилось вообще никаких изменений.

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Huawei P30 New Edition — это то же самое, что и обычный P30, но дешевле из-за уменьшенного объёма памяти

Я понимаю, зачем это нужно. Huawei в отсутствие возможности выпускать новые смартфоны с сервисами Google пытается хоть как-то поддерживать спрос на свою продукцию. Ведь Mate 30, P40 и Honor View 30 – это аппараты для крайне ограниченного круга покупателей. Это будут либо фанаты, либо совсем случайные люди, мало что смыслящие в современных смартфонах, которые наверняка разочаруются, узнав, что их обновка имеет неполноценный Android, а скачать WhatsApp и Instagram без танцев с бубном у них не выйдет.

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По-моему, перевыпустить можно один смартфон, два, ну, максимум три. Однако Huawei, очевидно, решила поставить на поток эту отравляющую практику. Ведь если поначалу это выглядело смело, потому что китайцы смогли заткнуть за пояс ограничения США и Google, то теперь это выглядит как анекдот, который рассказывают несколько раз подряд. Да, поначалу он всех веселил, но если послушать его 10 раз подряд, то начинает подташнивать – не столько от самого анекдота, сколько от рассказчика, который никак не может сообразить, что пора бы уже замолчать.

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