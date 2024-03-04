Недорогие, но мощные смартфоны для игр, которые можно купить в 2024 году

С каждым годом становится все сложнее найти недорогой игровой смартфон. Мобильные процессоры дорожают, а курс доллара неуклонно растет по отношении к рублю, что негативным образом сказывается на итоговой стоимости устройства. Тем не менее, нам удалось найти несколько смартфонов для игр, чья цена вас определенно порадует. В рейтинге представлены как максимально дешевые модели, так и представители среднего класса с оптимальным соотношением стоимости и производительности.

Дешевый игровой смартфон POCO M5

Helio G99 — один из лучших процессоров 2024 года с точки зрения цены и предлагаемых возможностей, а POCO M5 — самый дешевый смартфон на его базе. Устройство набирает более 400 тысяч баллов AnTuTu, стабильно работая в любых сценариях, и даже в ресурсоемких играх наподобие Genshin Impact вы можете получить желанные 60 fps. Правда, только на минималках, однако в менее требовательных проектах можно смело ставить средние настройки, не забывая о том, что POCO M5 — смартфон до 10000.

Цена: от 7 990 ₽

Купить POCO M5

Глядя на цену POCO M5, становится ясно, что в этом смартфоне пытались экономить на всем, кроме процессора. В базовой версии данная модель предлагает всего 64 ГБ памяти, экран устройства не блещет яркостью, да и камера не хватает звезд с неба. Поэтому, если помимо хорошей производительности вы хотите получить более продвинутые характеристики, познакомьтесь с другими смартфонами на Helio G99.

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Мощный смартфон Samsung Galaxy A34

Как ни странно, недорогой и мощный смартфон есть даже в модельной линейке Samsung, чьи устройства никогда не впечатляли высоким уровнем производительности. Но Galaxy A34 полностью ломает стереотипы. Этот смартфон работает на процессоре Dimensity 1080, который набирает более 500 тысяч баллов в AnTuTu.

Цена: от 20 500 ₽

Купить Galaxy A34

С этим чипом телефон Galaxy A34 тянет любую игру на средних настройках графики, выдавая 40-60 fps, а в проектах вроде Brawl Stars и вовсе можно рассчитывать на 120 кадров, благо AMOLED-экран устройства имеет частоту обновления 120 Гц. Также производительная модель Samsung готова порадовать камерой с оптической стабилизацией и влагозащитой по стандарту IP67, что редко можно встретить среди смартфонов до 20000.

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Игровой смартфон Infinix GT 10 Pro

Infinix GT 10 Pro примерно на 5 тысяч дороже, но и работает он на процессоре Dimensity 8050. В AnTuTu он набирает больше 700 тысяч баллов, а потому с таким чипсетом игровой смартфон почти всегда демонстрирует 60 fps без каких-либо просадок. Разумеется, если понизить некоторые настройки графики в ресурсоемких проектах.

Цена: от 25 000 ₽

Купить Infinix GT 10 Pro

То, что Infinix GT 10 Pro является игровым смартфонов, доказывает не только солидный уровень производительности, но и полезные фишки для геймеров. Так, эта модель поддерживает обходную зарядку, позволяющую играть даже в случае, если устройство подключено к розетке и восстанавливает свою энергию. Сочный AMOLED-экран и хорошая камера тоже на месте, а полноценный обзор Infinix GT 10 Pro уже лежит на нашем сайте.

Обзор смартфона Infinix GT 10 Pro

POCO X6 Pro — пожалуй, лучший смартфон для игр

Телефон POCO X6 Pro, появившийся в продаже пару недель назад, стал настоящим прорывом. И все благодаря новому процессору Dimensity 8300-Ultra. Этот чип набирает в AnTuTu невероятные 1 464 228 баллов, позволяя комфортно играть почти во все игры на максималках. Что еще удивительнее: цена POCO X6 Pro на AliExpress стартует с отметки всего 23 000 ₽!

Цена: от 23 000 ₽

POCO X6 Pro на AliExpress

POCO X6 Pro в России

С уровнем производительности, как у POCO X6 Pro, вам не нужно думать о флагманах за 50-100 тысяч рублей. Он такой же мощный, а еще смартфон суббренда Xiaomi имеет AMOLED-экран с повышенным разрешением, неплохую камеру на 64 МП с оптической стабилизацией и поддержку быстрой 67-ваттной зарядки.

realme GT3 — смартфон с самой быстрой зарядкой

realme GT 3 — самый дешевый смартфон на Snapdragon 8+ Gen 1 среди устройств, доступных на глобальном рынке. Почему мы акцентируем на этом внимание? Во-первых, из-за того, что Snapdragon 8+ Gen 1 — более стабильный чип, чем его наследники Snapdragon 8 Gen 2 и Gen 3. Он набирает 1 310 000 баллов в AnTuTu и почти не греется под нагрузками, выдавая стабильные 60 fps даже в Genshin Impact на максималках.

Цена: от 43 990 ₽

realme GT3 на AliExpress

realme GT3 в России

Во-вторых, сами игры намного лучше оптимизированы под процессоры Snapdragon. А realme GT3, в свою очередь, помимо отличной производительности выделяется запредельным объемом памяти (16/1024 ГБ) и сверхмощной зарядкой на 240 Вт (от 0 до 100% за 10 минут). Так что можно накачать сколько угодно игр и успеть полностью зарядить смартфон, пока наливаешь кофе на кухне. Шикарно! И совсем недорого, учитывая все вышеперечисленное.