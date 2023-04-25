Недорогой смартфон с красивой камерой — обзор realme С55

Примерно 4-6 лет назад многие производители смартфонов как будто устали от однообразия и начали работать в правильном направлении, предлагая все новые элементы дизайна. То новую текстуру задней панели придумают, то дизайн камеры поменяют, а то начнут играться с формой выреза для камеры. Все это было здорово, но потом снова все скатилось в копирование друг друга, и вот сейчас попытки выделиться начинаются снова. Одним из примеров стал realme C55, о котором мы сейчас и поговорим.

Обзор realme C55

Одной из самых необычных особенностей этого телефона можно назвать Мини капсулу. Так называется функция вроде той, что применяется в iPhone 14 Pro, когда островок камеры ”разъезжается” и становится местом отображения уведомлений и других функций.

Но не только этим выделился новый смартфон, поэтому давайте рассмотрим его повнимательнее и более подробно поговорим о других его функциях, которых больше, чем кажется. А отдельного внимания, как я говорил, заслуживает дизайн. Но давайте обо всем по порядку.

Комплект смартфона

realme C55 поставляется в фирменной желтой розничной коробке realme. Кроме самого телефона, в ней можно найти защитный чехол, инструмент для извлечения SIM-карты, кабель USB Type-C и адаптер питания SuperVOOC мощностью 33 Вт.

Это стандартный набор для любого современного телефона из недорогой линейки. Пожалуй, только мощность блока питания меняется, а остальное почти всегда остается тем же.

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Красивый недорогой телефон

Телефон выпускается в черном и перламутровом цветах. Мне достался последний, но не думаю, что его стоит называть именно так. Как по мне, так он больше золотистый. Когда свет играет на задней панели, она переливается именно бронзово-желтыми оттенками. А боковые грани находятся где-то посередине между серебристым цветом и тем, что называется ”шампань”.

Задняя стенка состоит из сочетания матовой и глянцевой поверхности. Но в этом нет ничего необычного. Как нет ничего особенного и в шероховатой поверхности основной части. Этот прием уже давно применяется в смартфоностроении. Но необычнее всего мне показались два симметричных модуля камеры. Они одного размера, оба большие и напоминают бабины старого магнитофона. Вспышка сделана аккуратно и изящно. Это и есть то, о чем я говорил, когда называл дизайн выделяющимся.

Телефон с большим экраном

realme C55 оснастили большим экраном с диагональю 6,72 дюйма. Это ЖК-панель с разрешением FullHD+ и частотой обновления 90 Гц. Передняя панель покрыта экраном на 91,4%. Яркость не самая высокая (680 нит), но для использования даже на улице ее в целом достаточно. Тем более, ЖК-матрицы редко предлагают что-то большее — это скорее техническое ограничение.

К цветопередаче вопросов нет. Более дорогие модели могут похвастаться бОльшим, но в этом ценовом сегменте все довольно стандартно, и дисплей realme C55, в хорошем смысле, является среднестатистическим. Хорошо, что его сделали плоскими и не старались скруглить края. Так получилось намного лучше.

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Динамический остров, как у айфона

Интересной особенностью экрана является функция ”Мини капсула”. Это то, о чем я говорил в самом начале, когда отверстие под фронтальную камеру как бы увеличивается и немного расширяется, чтобы показать дополнительную информацию. В базовом варианте она просто показывает информацию о заряде. Когда вы подключаете кабель, сразу увидите, что зарядка пошла и сколько процентов аккумулятора у вас есть. Создатели приложений смогут получить доступ к этой функции, чтобы показать количество шагов и некоторые другие возможности. Получить доступ к настройкам функции можно по пути «Настройки»> «Лаборатория realme»> «Мини-капсула».

Как снимает realme C55

Основная камера состоит из двух кругов. Нет никаких лишних псевдомодулей и визуальных усложнений. Лично мне такой дизайн кажется куда более интересным и симпатичным. Наверное, единственный внешний недостаток камеры — собирающая отпечатки глянцевая часть вокруг нее.

Основная камера получила разрешение 64 Мп, а вместе с ней работает дополнительный модуль глубины на 2 Мп. Отказ от лишних модулей позволит не размениваться на лишние компоненты и сделать более качественной основную камеру.

Примеры фото на основную камеру:

Когда делаешь снимок, сразу понимаешь, что большую роль в итоговом качестве имеет программная обработка. Перед созданием снимка картинка на экране выглядит не очень хорошо. Небо пересвечено, земля довольно темная… Но после нажатия кнопки спуска происходит магия, и картинка преображается. Итоговый снимок получается очень детализированным, а динамический диапазон, если смотреть фотографии на экране или постить фотографии, оказывается очень неплохим. Это яркий пример вычислительного фото — именно так и работает создание снимков на смартфоне.

Работу камеры объясняет наличие функции ProLight, посредством которой гаджет делает снимок в формате RAW, а далее, используя искусственный интеллект, удаляет лишние шумы и увеличивает контрастность и четкость изображения. Обработка именно на уровне RAW позволяет вносить необходимые корректировки на самом раннем этапе не сжатого снимка, когда в нем больше информации и деталей. И уже потом обработанная картинка упаковывается в контейнер и сохраняется в памяти телефона.

Фронталка работает так же. На экране картинка не такая хорошая, как получается в итоге. Ее разрешение 8 Мп, и это просто обычная камера для своего сегмента. Иногда кажется, что если основная еще как-то отличается от модели к модели, то фронтальная снимает одинаково на всех недорогих моделях.

Пример фото на фронтальную камеру:

Обе камеры не могут снимать видео с разрешением 4K. Ограничение для них только на уровне FullHD. Но если основная может сделать это с частотой 60 кадров в секунду, то фронтальная ограничивается базовыми 30 кадрами в секунду.

Как правильно снимать на телефон так, чтобы получались шедевры.

Можно ли играть на недорогом телефоне

За производительность отвечает процессор MediaTek Helio G88, который в составе этого процессора набирает около 270 000 баллов в Antutu. И снова крепкий середняк, который может обеспечить достаточную производительность для ежедневного использования, но не вытянет даже 30 fps в ААА-тайтлах. Впрочем, вряд ли кто-то будет сроить иллюзии и думать, что на этом телефоне можно играть во что угодно и где угодно.

В паре с процессором трудятся 6 или 8 ГБ оперативной памяти с расширением за счет накопителя еще на 8 ГБ. Сам встроенный накопитель может быть на 128 или на 256 ГБ. В любом случае можно использовать карты памяти объемом до 1 ТБ. При этом лоток может уместить в себя разу 2 симки и карту памяти, чтобы ни в чем себя не ограничивать.

Смартфон с большой батареей

Корпус realme C55 не самый тонкий, но в качестве компенсации вы получите большой аккумулятор на 5000 мАч и даже довольно быструю зарядку — 33 Вт. Она включена в комплект и заряжает аккумулятор с нуля до 50% примерно за 30 минут, а полностью можно наполнить его энергией чуть больше, чем за час.

Работает смартфон под управлением realme UI 4.0 на базе Android 13 из коробки. Более поздние версии точно будут, но сколько именно, не сообщается. Операционная система имеет много фирменных — и не очень — приложений, но почти все из них можно удалить, если они не нужны. Хотя можно оставить все как есть и просто не трогать — тут решать вам.

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Стоит ли покупать realme C55

Подводя итог, только добавлю, что для зарядки используется USB Type-C. А рядом с ним находится разъем для наушников, от которых уже начали отказываться даже в бюджетных телефонах.

В целом устройство получилось очень удачным и привлекательным. Не знаю, как выглядит черная версия, но та, что неоднократно приведена на фотографиях выше, мне очень понравилась.

Отдельно еще раз хочу отметить минимализм основной камеры. Похвалы достоин и экран. А вот производительность и фронтальная камера не впечатляют и являются обычными для своей ценовой категории. Зато основная камера снимает довольно бодро, особенно при хорошем освещении, хотя ночные режимы тоже заявлены.

Покупать или нет? Если вам нужен красивый телефон с упором на экран и качество камеры (не путать с количеством модулей) — покупать. Если вам нужно играть и все остальное пусть будет на сдачу, то лучше поискать другой телефон. Например, GT Neo 3.

Подробнее о realme С55 на официальном сайте