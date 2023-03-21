Нашел один из самых мощных среди недорогих телефонов — обзор realme 10 Pro+

Те, кто более-менее разбираются в технике, помнят, что бренд realme появился относительно недавно. Он буквально ворвался на арену со своими первыми моделями. Тогда о нем много говорили, но бренд старался соответствовать и продолжает выпускать устройства, которые, судя по презентациям и рекламе, действительно очень хороши. Мы решили проверить на себе все, что сказано про одно такое устройство и заказали его для себя. Я провел с ним несколько дней и готов поделиться своим экспресс-мнением. А если вам будет интересно, позже подготовим еще и большой опыт использования.



Обзор realme 10 Pro+

Прежде чем мы начнем, стоит сказать, что этот телефон относится к средней категории недорогих субфлагманов и в зависимости от комплектации стоит от 33000 до 36000 рублей. Поэтому его возможности мы будем рассматривать исключительно в рамках этого ценового сегмента.

Тонкий и легкий телефон

А еще, забегая вперед, скажу, что если вы ищете суперлегкое устройство с длительным временем автономной работы и современным, хоть и не новым дизайном, то realme 10 Pro+ должен вам подойти. А теперь давайте разбираться по порядку.

Мне всегда нравился стиль упаковки realme. Она выглядит очень минималистично, ярко и стильно. Нет ничего лишнего — только яркий желтый верх, черный низ и черные буквы без лишних картинок и пестроты. Обычно стиль упаковки отражает стиль ее содержимого. А ее качество говорит о том, как производитель относится к своему продукту. Тут все на своем месте, как и раньше.

В коробке вы найдете телефон, зарядный кабель, адаптер питания Super VOOC на 67 Вт и прозрачный чехол. Наушников нет, но кому они нужны в наш век беспроводного аудио, когда у всех есть свои любимые модели. Смартфоны с mini jack существуют для тех, кто предпочитает провода.

Современный телефон

Внешний вид телефона нельзя назвать новым, и сейчас такой тренд активно продвигается. Я говорю о текстурированной задней стенке. На ощупь она слегка шероховатая, хотя внешне текстура кажется намного более выраженной.

Корпус пластиковый, но телефон не скрипит даже при сильном скручивании. Со временем он начнет царапаться, но для защиты от этого и нужен фирменный чехол. Он приятно лежит в руке и выглядит очень качественным. На экране, как и у других китайских телефонов, уже есть пленка, но купить запасную не будет проблемой, как и для остальных моделей стремительно набирающего популярность realme.

В realme 10 Pro+ производитель впервые применил изогнутый дисплей в среднем ценовом сегменте. Изгиб небольшой — всего 61 градус. Благодаря этому грань стала очень тонкой, и в руках телефон ощущается буквально воздушным, но при этом экран из-за скругления становится более безрамочным. Такое тоже уже встречается у других производителей, но от этого подобное решение не потеряло своего шарма. Телефон весит менее 180 граммов, а его толщина составляет 7,78 мм, что является одним из лучших предложений на рынке.

Секрет снижения веса во многом заключается как раз в широком использовании пластика, но внешне это не заметно, а когда телефон лежит в руке, то нет ощущения его хрупкости. Отсутствие стекла или металла выдает только то, что гаджет не холодит руку. Интересно, что дизайнеры realme решили применить разный дизайн задней стенки в каждом из трех цветов телефона (золотистом, синем и черном).

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Безопасно ли для глаз пользоваться телефоном

Сразу замечаешь, что экран имеет очень узкую рамку. Производитель заявляет, что так экран занимает 93,65% передней панели. Лидер в данной области постоянно меняется, но на два года вперед это точно один из самых безрамочных телефонов. А что не менее важно, экран поддерживает высокочастотный ШИМ. Есть поддержка частоты ШИМ 2160 Гц. Это позволяет экрану намного меньше мерцать. Когда снимаешь его на камеру другого телефона, это очень хорошо видно. Глазом определить это сложно, но даже невидимое мерцание, особенно на низкой яркости, сильно вредит зрению. Снижение мерцания — мощная функция для защиты глаз.

Экран имеет разрешение 2412×1080 пикселей при диагонали 6,7 дюйма. У него очень высокая контрастность 5000000:1, которой нет даже у многих флагманов. Есть полное покрытие цветового диапазона DCI-P3 и сертификация HDR 10+. И все это с яркостью 800 нит, которой будет достаточно при любом ярком солнце. Есть модели, для которых заявлено больше, но там это или техническая хитрость, или излишний остаток, который будет высасывать аккумулятор и выжигать матрицу. Частота обновления, как и положено, 120 Гц, а частота сенсора 360 Гц, что обеспечивает максимально быстрый отклик и плавность.

Если присматриваться, то нижняя рамка на какие-то доли миллиметра больше верхней, но для того, чтобы это увидеть, надо сильно присматриваться. Такая симметрия мне очень понравилась. В этом сегменте рамки или сильно отличаются по размеру, или просто обе сделаны одинаково огромными, чтобы это не бросалось в глаза.

Чтобы случайных касаний было как можно меньше, алгоритм защиты X-touch четвертого поколения имеет на 20% большую эффективность. Он анализирует, как вы держите телефон, для того, чтобы отклик экрана был только тогда, когда это нужно. Лично я крайне редко сталкиваюсь с проблемой случайных касаний, поэтому не могут подтвердить работу этой функции в каком-то особенном режиме. Но могу сказать, что тут случайных касаний тоже не было.

Камера с большим разрешением в смартфоне

Камер на корпусе три, а максимальное разрешение составляет 108 Мп с апертурой f/1,75 и размером пикселя 0,64 мкм. Есть возможность объединения пикселей 9 в 1 для съемки в сложных условиях освещения. В этом случае размер сводного пикселя составит 1,92 мкм, а разрешение станет 12 Мп.

Камера снимает с очень высокой детализацией даже при объединении пикселей, но только если вы сделает снимок осознанно, а не будете размахивать рукой с камерой. В этом случае смазы будут обычным явлением — в первую очередь ночью. Но если снимать нормально, то фотографии получаются хорошими, а алгоритм ProLight осветляет тени, чтобы выявить все детали ночной сцены

Само по себе разрешение 108 Мп (примерно 12000 на 9000) является избыточным, но снимая в таком разрешении, можно получать рекомендации. Например, если в разных частях кадра будут два человека, система One Take AI предложит вам несколько композиций. Общее фото, один человек крупным планом, второй человек крупным планом и, возможно, что-то еще.

С архитектурой HyperShot AI обработка изображений была переработана с нуля, что должно привести к улучшению качества фотографий. А движок Quick shot увеличивает скорость съемки фото с помощью параллельной обработки и прогнозирования действий.

Пример фото на основную камеру realme 10 Pro+:

В связке с основной камерой работают еще два сенсора. Первый из них сверхширокоугольный с разрешением 8 Мп. Такие всегда ставят в первую очередь, минуя телевик. Они просто нужнее. Чтобы снять что-то крупнее, почти всегда можно просто подойти ближе, но чтобы уместить больше объектов в кадр, не всегда можно отойти.

Сверширокоугольная камера немного круглит изображение по краям, как ей и положено, но иначе и быть не может, поэтому не стоит обращать на это внимание. Зато иногда можно использовать это как эффект. Например, снять близко мордочку кота, чтобы она смотрелась растянутой, или растягивать объекты, располагая их в углу кадра.

Третья камера нужна для съемки портретов, но куда интереснее фронтальная камера с разрешением 16 Мп. Может показаться, что это не так много, но встроенные алгоритмы добавляют время от времени просто звенящей четкости. Иногда это бывает просто перебор, но зато глаза на таких снимках часто смотрятся очень выразительно.

Пример фото на фронтальную камеру realme 10 Pro+:

Замедленная съемка 960 fps

Замедленное видео можно снимать с частотой до 960 кадров в секунду, но только в режиме 720p. В FullHD этот показатель составляет 480 кадров в секунду. В 4K можно снимать только обычное видео с частотой 30 кадров в секунду. Его качество получается неплохим, но динамического диапазона хотелось бы немного больше. Хотя видно, что автоматика старается компенсировать это и в рамках разумного делает свое дело довольно неплохо.

Защита телефона

Защита от воды не заявлена, но от брызг защищен любой современный телефон. Зато заявлено оснащение стеклом с двойным армированием 0,65 мм, что делает его достаточно прочным, чтобы пройти строгий тест TTF на падение с высоты 1,5 м и 28 000 тестов на микро удар. Специально я телефон на землю не ронял, а из повреждений за время тестирования у меня появилась только небольшая царапина на защитной пленке, которая уже наклеена на экран. Но вы сами понимаете, что тестовый телефон эксплуатируется довольно небрежно. В том числе специально.

Про проверки производитель на своем сайте вообще говорит очень много. Вот несколько из них:

21 день испытания при высокой температуре и влажности 65°C/RH95%

испытания при высокой температуре и влажности 65°C/RH95% 200 000 циклов проверки кнопки включения

проверки кнопки включения 1 000 циклов проверки истирания поверхности

проверки истирания поверхности 7 дней хранения при сверхвысокой температуре (при 75°C)

хранения при сверхвысокой температуре (при 75°C) 7 дней хранения при сверхнизкой температуре при -50°C

хранения при сверхнизкой температуре при -50°C 28 000 циклов проверки на устойчивость к микро падениям

Можно ли играть на realme 10 Pro+

realme 10 Pro+ работает на платформе Dimensity 1080 (MT6877V). Это 6 нм процессор с частотой 2.6 ГГц. В качестве графического процессора используется GPU Mali-G68 MC4. Объем оперативной памяти можно выбрать из 8 или 12 ГБ, а внутреннее хранилище может иметь объем 128 или 256 ГБ. Расширить хранилище ни в одном из вариантов исполнения нельзя. Вообще, в телефоне используется не флагманский чипсет. Но сделан он с упором на высокую производительность для смартфонов среднего уровня и энергоэффективность.

Сам процессор относительно новый. Для понимания, именно в составе этой модели он впервые официально появился в России. Он не самый производительный и создавался именно для недорогих телефонов. В Antutu он набирает всего 520 000 баллов. Зато в этом телефоне его рейтинг чуть выше, чем в других моделях той же ценовой категории.

Этот процессор сложно назвать топовым, ведь в том же Antutu флагманы уже набирают больше миллиона баллов. Это скорее средний чипсет с претензией на высокую производительность. И пусть от него не стоит ждать чудес, справляется со своими задачами он очень неплохо. Главное, что он хорошо оптимизирован для использования в этом смартфоне. Это сразу замечаешь, когда начинаешь пользоваться им. В меню нет никаких фризов, приложения запускаются быстро, а игры работают без тормозов, но на не самых высоких настройках графики.

В топовых играх, вроде Genshin Impact, на средних настройках графики можно получить около 35-40 кадров в секунду. Нагревается он при этом довольно сильно. В некоторые моменты температура корпуса в отдельных точках поднималась до 50 градусов. Самой теплой частью корпуса была верхняя. Одновременно с этим аккумулятор садился буквально на глазах. Но несмотря на это, смартфон мужественно противостоит этому и пытается выдать все, что у него есть.

Основное меню телефона очень шустрое благодаря 120 Гц частоты обновления и 360 Гц считывания сенсора, но стоит поблагодарить и realme UI 4 на базе Android 13. Кроме хорошей оптимизации, в ней есть свои фирменные фишки, но их не так много, как в некоторых других телефонах. Это тоже положительно сказывается на скорости работы и удобстве использования телефона.

Для большего понимания того, что мы получили в результате прогона телефона через множество тестов, ниже приведены скриншоты того, что они выдали.

Все эти тесты подтверждают сказанное выше. Процессор средний, но очень старается быть производительным и предлагает пользователям стабильную работу.

Телефон с быстрой зарядкой

Несмотря на то, что realme 10 Pro+ настолько легкий, в его недрах скрыт большой аккумулятор на 5000 мАч. Если играть в требовательные игры, то хватит его на несколько часов, но в режиме обычного использования день с большим запасом у вас точно будет. А если это выходной, когда вы включаете его не очень часто, можно рассчитывать на два дня, но без особого запаса.

Есть быстрая зарядка Super VOOC на 67 Вт. Она позволяет зарядить телефон полностью примерно за 45-50 минут. Может показаться, что другие производители предлагают более привлекательные цифры, но посмотрите, какая там емкость батареи. Часто это бывает 4000-4500 мАч, а значит и своего максимума заряда она достигает быстрее.

Стоит ли покупать realme 10 Pro+

Подводя итог, можно еще раз сказать, что realme очень выросла за несколько лет своего активного существования. Каждый ее телефон становится лучше на фоне предыдущих. И пусть realme 10 Pro+ относительно недорогой телефон, он имеет флагманский дизайн и отличный экран. Я не рассчитывал на многое, когда мне его привезли. Хотелось верить, что сейчас будет ”ВАУ”, но готовился я к ”ок, сойдет”. Фактически получилось что-то среднее между этими двумя понятиями.

Мне понравился его размер и удобство в руке. Экран тоже оставил только положительные эмоции. Стереозвук и быстрая зарядка стали опциями ”на сдачу”, но камера для своей цены снимает очень хорошо. Я всегда говорил, что 108 Мп — это голый маркетинг, но когда мне показывают функцию создания нескольких композиций из одного снимка, становится понятно, зачем все это нужно.

И да, про экран хочется еще раз сказать отдельно. Мало кто задумывается, когда проводит сутки напролет с телефоном в руках, что за все придется платить. Через несколько лет глаза ”выйдут из чата” и придется пользоваться очками или искать другие пути минимизации последствий. Лучше сразу позаботиться об этом и купить телефон с экраном, который не мерцает. Их не так много, но они есть, и realme 10 Pro+ один из них.

Купить realme 10 Pro+