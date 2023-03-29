Недорогой телефон с быстрой зарядкой — обзор Infinix Note 12 VIP

Согласитесь, когда вы видите где-то телефон, в названии которого есть слово VIP, он привлекает много внимания. Еще больше интереса вызывает то, что это относительно недорогая модель. Когда изучаешь характеристики, то понимаешь, что вместо VIP можно было использовать Fast, Power, Speed и другие слова, но производитель выбрал именно эти три буквы. Смартфон не самый новый, но несмотря на это ему все равно есть, чем нас удивить. Я попробовал его в течение некоторого времени и готов рассказать о нем подробнее.

Обзор Infinix Note 12 VIP

Infinix Note 12 VIP ориентирован на три вещи: быструю зарядку, высокую частоту обновления экрана и производительность камеры. Наверное, это можно было бы изложить в формуле 120-120-108, но давайте обо всем по порядку.

Необычный телефон

Если в паре слов описать Infinix Note 12 VIP, то он прямой, квадратный и плоский. Задняя панель, боковые грани и даже дисплей почти полностью плоские. Да, у экрана есть небольшой изгиб по краям, но это не считается. Поверхность по бокам глянцевая, а по цвету она совпадает с задней панелью, которая имеет матовое покрытие. Благодаря ему телефон чуть лучше держится в руке и чуть меньше скользит, но переоценивать эти возможности и излишне расслабляться точно не стоит.

Модель довольно крупная, но через какое-то время об этом перестаешь задумываться, воспринимая как должное. Смартфон весит чуть меньше 200 грамм, что является средним значением. Есть модели даже с такой же диагональю, которые весят больше.

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Богатый комплект телефона

Сразу обращает на себя внимание вытянутая коробка, в которой довольно много содержимого. Здесь есть все ожидаемые аксессуары — наушники, чехол, зарядное устройство на 120 Вт, защитное стекло и инструмент для извлечения сим-карты.

Экран с частотой 120 Гц

Infinix Note 12 VIP оснащен 6,7-дюймовым 10-битным AMOLED-дисплеем с разрешением 1080×2400 пикселей, отображающим 1 миллиард цветов с яркостью 700 нит и частотой обновления 120 Гц. Он действительно впечатляет, хотя максимальной яркости хотелось бы побольше. Сам дисплей окружен тонкими рамками, а камера в отверстии занимает совсем немного места.

Панель довольно контрастная, а цвета очень глубокие и насыщенные, что делает просмотр мультимедиа на этом экране очень приятным. Что понравилось лично мне, так это настройка экрана, которая не так ядовита, как у многих конкурентов, которые только получили AMOLED и пытаются всячески это подчеркнуть неестественными цветами.

Из коробки телефон настроен на автоматическое переключение между 60 Гц и 120 Гц. В этом случае у вас в основном будет минимальное значение. Поэтому лучше сразу поменять на 120 Гц, если для вас это важно. А еще в настройках есть функция Ultra Touch, которая может дополнительно скорректировать работу экрана для более быстрого пролистывания и скорости движения. Вместе 120 Гц и Ultra Touch обеспечивают отличную скорость работы.

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Камера с разрешением 108 Мп

Кроме отличного дисплея, смартфон получил камеру с разрешением 108 Мп. Она может объединять 9 пикселей в 1 для получения 12 Мп изображения с высокой светосилой или может работать в полном разрешении, если вы снимаете на улице и вам не жалко места в хранилище. Кроме основной камеры, есть сверхширокоугольная на 13 Мп с автофокусом и светосилой f/2.2, а также 2 Мп датчик глубины. Фронталка получила разрешение 16 Мп с собственной светодиодной вспышкой.

Кадрирование или, проще говоря, зум, будет цифровым. Но до 2х увеличения вы вообще этого не заметите из-за большого разрешения. 12 Мп снимки Infinix Note 12 VIP с комбинированными пикселями выглядят отлично. Цвета больше склоняются к естественным, но немного ”холодят”. Особенно, если в кадре очень много чистого белого цвета. Например, снега.

Примеры фото на основную камеру Infinix Note 12 VIP

Детали иногда страдают, если системе шумоподавления приходится работать очень активно, но это не такая большая проблема, как может показаться. От этого можно избавиться, повысив резкость, но тогда снимки начинают казаться менее естественными — как будто их уже обработали в редакторе.

Давно известно, что в фотографии чем больше сенсор, тем проще ему будет размывать фон. В мобильной фотографии все работает немного иначе, но от этого физический размер матрицы не становится менее значимым. Тут он достаточный для того, чтобы сделать качественное размытие. Особенно хорошо это заметно, когда объекты находятся близко к камере. Хотя в создании боке также принимает участие автоматика.

Сверхширокоугольная камера работает в целом хорошо, но когда в кадре оказываются слишком яркие объекты, в них обычно теряются детали. Обработка фотографий старается это скорректировать, но чудес тут быть не может — это физика.

Примеры фото на фронтальную камеру Infinix Note 12 VIP

Тема с динамическим диапазоном продолжается и в селфи-камере, но в целом я бы все равно оценил ее хорошо. Угол камеры широкий с точной цветопередачей и достаточным количеством деталей. Эта камера почти не шумит при нормальном уровне освещения, а значит и шумоподавление не будет скрадывать детали на полученном изображении. Встроенной вспышкой без крайней необходимости лучше не пользоваться, так как этот инструмент всегда вносит специфические коррективы в снимок. Но если она нужна, то она способна действительно помочь в темноте. К ее яркости претензий нет.

Увеличение оперативной памяти в телефоне

Infinix Note 12 VIP работает на восьмиядерном процессоре MediaTek Helio G96 с двумя ядрами Cortex-A76 с частотой 2,05 ГГц и шестью ядрами Cortex-A55 с частотой 2,0 ГГц. Это просто неплохой процессор, который подойдет для нетребовательных игр, но в целом, в отличие от других функций, он находится в пределах своего ценового диапазона. В связке с процессором работает 8 ГБ оперативной памяти. Этот объем можно расширить еще на 5 ГБ за счет встроенного хранилища. Это одна из функций операционной системы XOS на базе Android 12. Встроенной памяти 256 ГБ, что само по себе вызывает не меньше уважения, чем 120 Гц или 120 Вт, о которых и пришло время поговорить.

Телефон с очень быстрой зарядкой

Батарея устройства имеет емкость 4 500 мАч. Производитель утверждает, что благодаря мощности зарядки 120 Вт, с 0% до 100% устройство можно зарядить всего за 17 минут. У меня так быстро сделать это не получилось, но в среднем получалось что-то близкое к этому времени, что само по себе здорово. Как по мне, зарядка среднего по емкости аккумулятора за 17-20 минут лучше, чем таскать с собой кирпич с батареей на 6000 мАч. Просто поставил утром во время завтрака полностью разряженный телефон и к выходу из дома он точно зарядится. Технология, которая за это отвечает, называется Hyper Charge и работает за счет двух потоков питания для повышения эффективности зарядки.

Если вам кажется, что пользоваться такой скоростной зарядкой небезопасно, компания позаботилась о том, как изменить ваше мнение. В телефоне есть больше сотни систем защиты, из которых 18 занимаются мониторингом температуры в реальном времени. Проверить это, как вы понимаете, сложно, поэтому будем ориентироваться на утверждения компании. Благодаря всему этому батарея обеспечивает до 800 циклов зарядки/разрядки, прежде чем ее надо будет поменять.

А если вам и этого недостаточно и хочется заряжаться еще быстрее, то для вас подойдет телефон Infinix Zero Ultra. Его представили несколько недель назад и он предлагает зарядку мощностью 180 Вт. Приятно, что адаптер питания соответствующей мощности уже включен в комплект. С такой мощностью телефон можно зарядить на 100% всего за 12 минут. Только представьте насколько это быстро.

А еще у Infinix Zero Ultra есть экран на 120 Гц и камера на 200 Мп. В общем, это уже настоящий технологический монстр.

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Стоит ли покупать Infinix Note 12 VIP

В заключение скажу, что Infinix Note 12 VIP — отличный универсальный телефон. Его необычный, но запоминающийся дизайн прекрасно сочетается с хорошим качеством сборки. У него богатая комплектация и широкий набор возможностей. А приятнее всего то, что за все это просят чуть более 20 000 рублей.

За такие деньги вы получите хорошее время автономной работы, быструю зарядку, отличный экран, пусть и с легким недостатком яркости, и очень неплохую для своей цены камеру. Если бы надо было выделить что-то одно, я бы назвал зарядку Hyper Charge с мощностью 120 Вт. Даже если сделать все для быстрой зарядки, вы все равно не получите заявленные 17 минут, но и 20 минут являются тем результатом, который достаточен для того, чтобы рассматривать этот телефон к покупке.