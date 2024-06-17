Новинки Xiaomi 2024 года, которые заставят вас полюбить китайские смартфоны и планшеты

Нынешняя популярность китайской техники обусловлена не только экономическим ростом страны-производителя, но и успехами отдельных брендов, пробивших 10 лет назад окно в Европу. Одним из таких первооткрывателей была компания Xiaomi, которая сегодня является лидером российского рынка смартфонов и планшетов, а также входит в топ на территории ЕС. Покупка ее устройств — лучший способ знакомства с китайской техникой и отличный шанс на реабилитацию в глазах тех, кто однажды разочаровался в продукции из КНР.

17 июня на AliExpress стартовала акция «Месяц красных цен», в рамках которой проходит распродажа смартфонов Xiaomi и других устройств бренда из Поднебесной. Мероприятие закончится уже в воскресенье, поэтому, чтобы вы не теряли время на поиск, мы отобрали лучшие телефоны и планшеты Xiaomi 2024 года по соотношению цена/качество, способные заставить вас впервые полюбить или вновь влюбиться в китайскую технику.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Недорогой, но мощный смартфон POCO X6 Pro

Цена: от 24 000 ₽

POCO — один из суббрендов Xiaomi, выпустивший в 2024 году крышесносный смартфон POCO X6 Pro. О нем говорят буквально из каждого утюга и понятно почему: примерно за 25 000 ₽ он предлагает процессор флагманского уровня, набирающий в AnTuTu почти полтора миллиона балов, что является прямым свидетельством его невероятной мощности.

Купить POCO X6 Pro

Если игры для вас не в приоритете, POCO X6 Pro все равно вам понравится. Во-первых, потому что в лице мощного процессора вы получите запас производительности для стабильной работы смартфона на протяжении 4-5 лет. Во-вторых, потому что и другие характеристики POCO X6 Pro не уступают его чипсету.

👉 Читай наши лучшие материалы в Дзене

Судите сами: безрамочный AMOLED-экран с повышенным разрешением 1.5K, камера на 64 МП с оптической стабилизацией и поддержкой записи видео в 4K, а еще приятный виброотклик, стереодинамики и аккумулятор на 5000 мАч с быстрой 67-ваттной зарядкой в комплекте. И все это в смартфоне до 25000!

POCO Pad — хороший планшет с большим экраном

Цена: от 20 500 ₽

Еще одна интересная новинка 2024 года — планшет POCO Pad. Это идеальное устройство для тех, кто хочет работать или смотреть видео на большом экране, ведь POCO Pad оснащен здоровенным дисплеем на 12.1 дюйма с высоким разрешением 2560×1600 и частотой обновления 120 Гц.

Купить POCO Pad

Еще сильнее кайфануть от просмотра видео помогает четверка стереодинамиков с объемным звучанием Dolby Atmos, а за работу недорогого планшета на Андроид отвечает процессор Snapdragon 7s Gen 2. В AnTuTu он набирает свыше 600 тысяч баллов и за счет 8 ГБ оперативной памяти обеспечивает высокую стабильность устройства в режиме многозадачности и даже позволяет запускать тяжелые игрушки, пускай и не на максимальных настройках графики.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Плюс ко всему POCO Pad базируется на свежей прошивке HyperOS, позволяющей задействовать функцию «Взаимосвязанность», чтобы вывести на планшет экран того же POCO X6 Pro и создать с ним общий буфер обмена. Наконец, внутри новинки POCO скрывается большой аккумулятор на 10000 мАч, способный выдать 16 часов непрерывного просмотра онлайн-видео.

Недорогой смартфон Redmi Note 13

Цена: от 12 500 ₽

Если планшет вам не нужен, а производительность POCO X6 Pro кажется избыточной, есть смысл присмотреться к еще одному хорошему смартфону Xiaomi — Redmi Note 13. Стоит он чуть больше 10 тысяч рублей, но в то же время предлагает сочный AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц, неплохую камеру от Samsung на 108 МП и стереодинамики.

Купить Redmi Note 13

Телефон Redmi Note 13 работает на процессоре Snapdragon 685. Это чип для решения базовых задач и несложных игрушек, главное достоинство которого — энергоэффективность. Так что 20 часов просмотра видео и 2 дня работы в комбинированном режиме с Redmi Note 13 отнюдь не кажутся чем-то за гранью реальности.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

POCO M6 Pro — лучший смартфон до 15000

Цена: от 13 600 ₽

Еще один хороший вариант недорогого смартфона на Android — POCO M6 Pro. По сути, его можно назвать улучшенной версией Redmi Note 13. Памяти здесь побольше (256 ГБ в базовой версии), камера на 64 МП оснащена оптической стабилизацией, рамки экрана чуточку уже, а процессор Helio G99-Ultra отличается таким же уровнем энергоэффективности, который дополняет улучшенная производительность в том числе и для игрушек на средних настройках графики.

Купить POCO M6 Pro

POCO M6 Pro определенно можно назвать лучшим телефоном до 15000 рублей, ведь помимо прочего он оснащен стереодинамиками и флагманским вибромотором, обеспечивающим приятную тактильную отдачу. Запаса мощности этой модели хватит на несколько лет вперед, а батарейка на 5000 мАч не только обеспечит 2 дня работы в комбинированном режиме, но и восстановит свою энергию от 0 до 100% всего за 45 минут, благо в комплекте лежит адаптер питания на солидные 67 Вт.