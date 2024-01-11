Новый POCO X6 Pro мощнее флагманов и дешевле среднебюджетников. Это сенсация в мире Android!

В январе многие бренды анонсируют свои новинки, которые поборются за звание лучшего смартфона 2024 года. И, хотя год только начался, уже сейчас можно с уверенностью сказать, какая модель будет иметь оптимальное соотношение цены и характеристик. Это смартфон POCO X6 Pro, поступивший в продажу 11 января на российском маркетплейсе Ozon, где его обещают доставить за 10-15 дней.

Купить POCO X6 Pro можно начиная с 16:10 (мск). С этой минуты и до 18 января действует специальная цена. Какая — расскажем в конце, но сразу отметим: более выгодного устройства нет сейчас и не предвидится в 2024 году.

Узнать цену POCO X6 Pro

Самый мощный смартфон POCO

POCO X6 Pro — самый мощный смартфон среди всех устройств, когда-либо выпускавшихся брендом. Новинка получила свежий процессор Dimensity 8300-Ultra, набирающий в тесте производительности AnTuTu 1 464 228 баллов. Это почти в 3 раза лучше показателей прошлогоднего POCO X5 Pro в аналогичном бенчмарке (545 000 баллов).

Более того, POCO X6 Pro в AnTuTu опережает даже флагманскую модель POCO F5 Pro, чья официальная цена в российской рознице составляет 52 990 ₽. Старший брат набирает 1 113 713 баллов, то есть на 300 тысяч меньше. И это при том, что представитель X-серии намного дешевле.

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Феноменальные цифры POCO X6 Pro говорят об одном: перед нами самый мощный смартфон 2024 года в своей ценовой категории, который тянет любую игру на максималках и предлагает запас производительности на несколько лет вперед. Накопитель стандарта UFS 4.0 обеспечивает моментальный запуск и установку приложений, а оперативная память LPDDR5X не закрывает фоновые процессы без особой надобности.

Характеристики POCO X6 Pro

Как ни странно, мощный процессор не вынудил POCO экономить на других аспектах. POCO X6 Pro — недорогой, но хороший смартфон со сбалансированными характеристиками.

Характеристики POCO X6 Pro Экран 6,67 дюйма, Flow AMOLED (2712х1200), 120 Гц Основная камера 64 (OIS) + 8 + 2 МП Фронтальная камера 16 МП Процессор Dimensity 8300-Ultra Память 8/256 или 12/512 ГБ Аккумулятор 5000 мАч Зарядка 67 Вт

Откровенно говоря, придраться не к чему. Почти безрамочный экран Flow AMOLED впервые для X-серии получил повышенное разрешение 1.5К, благодаря чему картинка выглядит максимально четкой, а 120 Гц делают анимации невероятно плавными.

Купить POCO X6 Pro

Камера с оптической стабилизацией — еще одно новшество для смартфонов X-серии. OIS позволяет делать снимки без смазов даже при плохом освещении, а 67-ваттная зарядка восстанавливает энергию аккумулятора менее чем за час.

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Также телефон POCO X6 Pro получил вибромотор флагманского уровня с приятной тактильной отдачей и, конечно же, модуль NFC, но главное — огромный запас памяти. Даже в базовой версии новинка предлагает 256 ГБ, а при желании можно выбрать модификацию на 512 ГБ.

Смартфон на HyperOS

Кроме того, POCO X6 Pro является первым смартфоном с HyperOS на глобальном рынке. Это новая оболочка, получившая ряд существенных улучшений по сравнению с MIUI. В первую очередь это коснулось оптимизации, но недоступные ранее функции здесь тоже есть.

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К примеру, на POCO с HyperOS можно гибко настроить экран блокировки, выведя на него не только дату и время, но и сведения о погоде, попутно сопроводив полезную информацию классной картинкой. Разумеется, это далеко не все. Подробнее о новшествах прошивки вы узнаете в отдельном тексте про HyperOS.

Цена POCO X6 Pro

А теперь главное. POCO X6 Pro стоит всего 25 990 ₽ за версию 8/256 ГБ и 30 990 ₽ в конфигурации 12/512 ГБ. То есть мощная новинка оказалась в 2 раза дешевле флагмана POCO! Но учтите, что акция закончится уже 18 января, после чего цена поднимется.

Купить POCO X6 Pro

Если сильно поторопиться и войти в число первых 500 покупателей, POCO обещает дополнительно скрасить покупку бесплатными Bluetooth-наушниками Redmi Buds 4 Active или фитнес-браслетом Xiaomi Smart Band 8 Active. Все еще думаете, стоит ли покупать POCO X6 Pro? Вот и зря, потому что надо действовать!