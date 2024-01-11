Новый POCO X6 Pro мощнее флагманов и дешевле среднебюджетников. Это сенсация в мире Android!

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Герман Вологжанин

В январе многие бренды анонсируют свои новинки, которые поборются за звание лучшего смартфона 2024 года. И, хотя год только начался, уже сейчас можно с уверенностью сказать, какая модель будет иметь оптимальное соотношение цены и характеристик. Это смартфон POCO X6 Pro, поступивший в продажу 11 января на российском маркетплейсе Ozon, где его обещают доставить за 10-15 дней.

Новый POCO X6 Pro мощнее флагманов и дешевле среднебюджетников. Это сенсация в мире Android! Также смартфон доступен в сером и черном цвете. Фото.

Также смартфон доступен в сером и черном цвете

Купить POCO X6 Pro можно начиная с 16:10 (мск). С этой минуты и до 18 января действует специальная цена. Какая — расскажем в конце, но сразу отметим: более выгодного устройства нет сейчас и не предвидится в 2024 году.

Узнать цену POCO X6 Pro

Самый мощный смартфон POCO

POCO X6 Proсамый мощный смартфон среди всех устройств, когда-либо выпускавшихся брендом. Новинка получила свежий процессор Dimensity 8300-Ultra, набирающий в тесте производительности AnTuTu 1 464 228 баллов. Это почти в 3 раза лучше показателей прошлогоднего POCO X5 Pro в аналогичном бенчмарке (545 000 баллов).

Самый мощный смартфон POCO. POCO X6 Pro работает невероятно быстро и тянет все игры. Фото.

POCO X6 Pro работает невероятно быстро и тянет все игры

Более того, POCO X6 Pro в AnTuTu опережает даже флагманскую модель POCO F5 Pro, чья официальная цена в российской рознице составляет 52 990 ₽. Старший брат набирает 1 113 713 баллов, то есть на 300 тысяч меньше. И это при том, что представитель X-серии намного дешевле.

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Феноменальные цифры POCO X6 Pro говорят об одном: перед нами самый мощный смартфон 2024 года в своей ценовой категории, который тянет любую игру на максималках и предлагает запас производительности на несколько лет вперед. Накопитель стандарта UFS 4.0 обеспечивает моментальный запуск и установку приложений, а оперативная память LPDDR5X не закрывает фоновые процессы без особой надобности.

Характеристики POCO X6 Pro

Характеристики POCO X6 Pro. Вы только посмотрите на этот безрамочный экран! Фото.

Вы только посмотрите на этот безрамочный экран!

Как ни странно, мощный процессор не вынудил POCO экономить на других аспектах. POCO X6 Proнедорогой, но хороший смартфон со сбалансированными характеристиками.

ХарактеристикиPOCO X6 Pro
Экран6,67 дюйма, Flow AMOLED (2712х1200), 120 Гц
Основная камера64 (OIS) + 8 + 2 МП
Фронтальная камера16 МП
ПроцессорDimensity 8300-Ultra
Память8/256 или 12/512 ГБ
Аккумулятор5000 мАч
Зарядка67 Вт

Откровенно говоря, придраться не к чему. Почти безрамочный экран Flow AMOLED впервые для X-серии получил повышенное разрешение 1.5К, благодаря чему картинка выглядит максимально четкой, а 120 Гц делают анимации невероятно плавными.

Купить POCO X6 Pro

Камера с оптической стабилизацией — еще одно новшество для смартфонов X-серии. OIS позволяет делать снимки без смазов даже при плохом освещении, а 67-ваттная зарядка восстанавливает энергию аккумулятора менее чем за час.

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Также телефон POCO X6 Pro получил вибромотор флагманского уровня с приятной тактильной отдачей и, конечно же, модуль NFC, но главное — огромный запас памяти. Даже в базовой версии новинка предлагает 256 ГБ, а при желании можно выбрать модификацию на 512 ГБ.

Смартфон на HyperOS

Смартфон на HyperOS. Ждали HyperOS? Получите! Фото.

Ждали HyperOS? Получите!

Кроме того, POCO X6 Pro является первым смартфоном с HyperOS на глобальном рынке. Это новая оболочка, получившая ряд существенных улучшений по сравнению с MIUI. В первую очередь это коснулось оптимизации, но недоступные ранее функции здесь тоже есть.

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К примеру, на POCO с HyperOS можно гибко настроить экран блокировки, выведя на него не только дату и время, но и сведения о погоде, попутно сопроводив полезную информацию классной картинкой. Разумеется, это далеко не все. Подробнее о новшествах прошивки вы узнаете в отдельном тексте про HyperOS.

Цена POCO X6 Pro

Цена POCO X6 Pro. Эксклюзивная цена на Ozon с 11 по 18 января. Фото.

Эксклюзивная цена на Ozon с 11 по 18 января

А теперь главное. POCO X6 Pro стоит всего 25 990 ₽ за версию 8/256 ГБ и 30 990 ₽ в конфигурации 12/512 ГБ. То есть мощная новинка оказалась в 2 раза дешевле флагмана POCO! Но учтите, что акция закончится уже 18 января, после чего цена поднимется.

Купить POCO X6 Pro

Если сильно поторопиться и войти в число первых 500 покупателей, POCO обещает дополнительно скрасить покупку бесплатными Bluetooth-наушниками Redmi Buds 4 Active или фитнес-браслетом Xiaomi Smart Band 8 Active. Все еще думаете, стоит ли покупать POCO X6 Pro? Вот и зря, потому что надо действовать!

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