Nubia представила самый необычный телефон с двумя разъемами для наушников и не только

Вопрос о наличии разъема для наушников у телефона вызывает дискуссии среди производителей и пользователей. Некоторые считают, что его наличие является важной функцией, поскольку позволяет подключать любые стандартные наушники без необходимости использования переходников или покупки беспроводных моделей. Другие же считают, что отказ от разъема в пользу беспроводных технологий, таких как Bluetooth, делает устройство более компактным и удобным в использовании. Пока мы спорим об этом, некоторые производители не то, что не отказываются от разъема, и добавляют еще один. Разбираемся, зачем это нужно.

Новый телефон Nubia

Компания Nubia известна своими игровыми телефонами REDMAGIC и флагманами серии Z, но в последнее время она расширяет свою деятельность. Мы уже видели раскладной Nubia Flip 5G, а на Mobile World Congress 2024 бренд также показал телефон, ориентированный на музыку.

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Смартфон с нетривиальным названием Nubia Music отличается от большинства других смартфонов наличием не одного, а сразу двух разъемов для наушников. Это значит, что вы и ваш друг можете слушать музыку через собственные наушники, а не пользоваться общими. Это не первый телефон с двумя 3,5-мм портами. Один из них в свое время был Marshall London. Несмотря на это, выход подобной модели большая редкость в индустрии, которая просто не могла не вызвать много вопросов.

Смартфон для любителей музыки

Помимо двух разъемов для наушников, телефон Nubia также оснащен огромным динамиком на задней панели, и компания утверждает, что он в шесть раз громче, чем обычные динамики телефонов. Компания также заявила о так называемом «алгоритме экстремальной громкости на основе искусственного интеллекта», но у нас все еще есть сомнения относительно искажения звука.

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Тем не менее, если всё получится, новинка может оказаться самым громким смартфоном, который не просто позволит пользоваться наушниками сразу двоим людям, но и заменит простенькую беспроводную колонку. Выглядит очень заманчиво, но пока не совсем понятно, как это будет работать. Впрочем, понятно одно: телефон сразу оправдывает свое название.

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Красивый и необычный телефон

Nubia Music также имеет довольно крутой и красочный дизайн, который, по словам компании, вдохновлен классическими проигрывателями. Однако устройство не поразит вас толщиной и материалами корпуса.

Если взглянуть на спецификацию, то устройство Nubia по большей части относится к классу low-end. Здесь есть 6,6-дюймовый ЖК-экран с разрешением HD+ (90 Гц), аккумулятор емкостью 5 000 мАч и двойная задняя камера, включающая основной модуль на 50 Мп. Вторым, скорее всего станет сенсор на 2 Мп. Что касается чипсета и других деталей, компания пока не раскрыла такой информации.

Nubia Music уже доступен для заказа в Китае, а в Европу поступит в апреле по цене всего 149 долларов (примерно 13 700 рублей по курсу). Это привлекательная цена, так что тем, кто ценит громкий звук или совместное воспроизведение музыки, стоит обратить на него внимание.

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Действительно ли телефону нужен разъем для наушников

Могло бы показаться, что новинка нужна только для того, чтобы привлечь внимание. Ведь второй разъем действительно редкость. Но остальные характеристики, включая громкий динамик, говорят о том, что смартфон действительно будет нацелен на музыку. Проблема только в том, что разъем для наушников занимает место в корпусе, и приходится или увеличивать его размер, или уменьшать размер аккумулятора. Впрочем, если вам действительно нужен второй разъем, то телефон будет для вас отличным вариантом. Если нет, то намного проще купить небольшой переходник с AliExpress на двое наушников для того, чтобы пользоваться им время от времени.