5 самых крутых смартфонов с выставки MWC, которые произведут фурор в 2024 году

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Герман Вологжанин

29 февраля в Барселоне завершается выставка MWC 2024, на которой технологические гиганты со всего мира делятся своими инновациями. К заключительному дню мероприятия успели «отстреляться» все ведущие бренды. Уже сейчас мы можем подвести итоги, рассказав о самых интересных смартфонах MWC 2024, которые совсем скоро поступят в продажу, и многие из них будут доступны для покупки на территории России.

5 самых крутых смартфонов с выставки MWC, которые произведут фурор в 2024 году. На MWC 2024 показали много крутых смартфонов. Фото.

На MWC 2024 показали много крутых смартфонов

Недорогой складной смартфон nubia Flip 5G

Как бы скептически мы ни относились к смартфонам с гибким экраном, категория подобных устройств продолжает развиваться. И особым спросом пользуются раскладушки наподобие Galaxy Z Flip. В рамках MWC 2024 свой аналог показала компания ZTE, и ее nubia Flip 5G стал одним из самых дешевых складных смартфонов.

Недорогой складной смартфон nubia Flip 5G. Складной смартфон в корпусе из стекла и металла. Фото.

Складной смартфон в корпусе из стекла и металла

29 февраля новинка поступит в продажу на территории Японии, где ее будут продавать под именем Libero Flip и просить всего 63 000 йен (~ 38 500 ₽) без учета скидок. Правда, на глобальном рынке стоимость составит $599 (~ 55 000 ₽). Для сравнения: самым дешевым смартфоном с гибким экраном в России является TECNO Phantom V Flip за 49 990 ₽, чья цена на старте была 79 990 ₽. Очевидно, в еще более низком ценовом сегменте нельзя рассчитывать на флагманскую начинку, но характеристики nubia Flip смотрятся вполне достойно.

Характеристикиnubia Flip 5G
Основной экран6.9 дюйма, AMOLED (2790х1188), 120 Гц
Дополнительный экран1.43 дюйма (466х466)
Основная камера50 + 2 МП
Фронтальная камера16 МП
ПроцессорSnapdragon 7 Gen 1
Память6/128 ГБ
Аккумулятор4310 мАч
Зарядка33 Вт

Еще более дешевым смартфоном с гибким экраном на выставке MWC 2024 стал Energizer Ultimate U660S за €499 (~ 50 000 ₽), однако его процессор Helio G99, используемый в POCO M5 за 10 тысяч рублей, отбивает всякое желание рассматривать эту складную модель в качестве хорошего варианта для покупки.

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Доступные камерофоны TECNO Camon 30

Доступные камерофоны TECNO Camon 30. Смартфоны TECNO Camon 30 созданы в тесном сотрудничестве с японской компанией Sony. Фото.

Смартфоны TECNO Camon 30 созданы в тесном сотрудничестве с японской компанией Sony

Компания TECNO на выставке MWC 2024 анонсировала линейку Camon 30, традиционно включающую в себя модели, в которых основной упор делается на камеру. Так получилось и на этот раз.

ХарактеристикиCamon 30Camon 30 5GCamon 30 ProCamon 30 Premier
Основной экран6.78 дюйма, AMOLED (2436х1080), 120 Гц6.78 дюйма, AMOLED (2436х1080), 120 Гц6.78 дюйма, AMOLED (2436х1080), 144 Гц6.78 дюйма, AMOLED (2780х1264), 1-120 Гц
Основная камера50 (OIS) + 2 МП50 (OIS) + 2 МП50 (OIS) + 50 + 2 МП50 (OIS) + 50 + 50 МП
Фронтальная камера50 МП50 МП50 МП50 МП
ПроцессорHelio G99Dimensity 7020Dimensity 8200Dimensity 8200
Аккумулятор5000 мАч5000 мАч5000 мАч5000 мАч
Зарядка70 Вт70 Вт70 Вт70 Вт

В техническом плане все смартфоны линейки объединяет основная камера Sony IMX890 (1/1.56″) с оптической стабилизацией, фронталка на 50 МП с автофокусом, а также аккумулятор на 5000 мАч с быстрой 70-ваттной зарядкой. TECNO Camon 30 и Camon 30 5G отличаются только процессором.

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Телефон TECNO Camon 30 Pro в дополнение к неплохой основе получил 50-мегапиксельный сверхширик с автофокусом и более мощный чип Dimensity 8200, в котором сделан упор на возможности нейросетевой обработки изображения. А старшая модель TECNO Camon 30 Premier отличается от «прошки» перископической камерой с 3-кратным оптическим и 60-кратным цифровым зумом. Кроме того, все устройства линейки имеют до 12/512 ГБ памяти.

Самый мощный игровой смартфон Infinix GT Ultra

Самый мощный игровой смартфон Infinix GT Ultra. Infinix GT Ultra получил встроенный кулер. Фото.

Infinix GT Ultra получил встроенный кулер

Свой новый смартфон на MWC 2024 представила и компания Infinix, входящая в концерн Transsion Holdings наряду с TECNO. В рамках международной выставки производитель решил показать игрофон, да еще какой! Infinix GT Ultra с самым мощным процессором 2024 года, если верить бенчмарку AnTuTu.

Обзор смартфона Infinix GT 10 Pro

Компания не раскрыла все характеристики Infinix GT Ultra, но отметила, что установленный здесь процессор Dimensity 9300 набирает 2 215 639 баллов в AnTuTu и является лидером рейтинга. В этом чипсету MediaTek помогает система охлаждения CoolMax со встроенным кулером. Еще интерес представляет экран Infinix GT Ultra, чья частота обновления при разрешении FullHD+ составляет 180 Гц, а при выборе WQHD+ — 144 Гц. Ну и ожидаемо не обошлось без анонса крутых фишек искусственного интеллекта, чем в 2024 году хвастаются многие производители смартфонов.

HONOR Magic6 Pro — лучший смартфон по версии DxOMark

HONOR Magic6 Pro — лучший смартфон по версии DxOMark. HONOR Magic6 Pro очень понравился экспертам DxOMark. Фото.

HONOR Magic6 Pro очень понравился экспертам DxOMark

Телефон HONOR Magic6 Pro, чья глобальная версия была представлена в рамках MWC 2024, стал лидером рейтинга авторитетного сайта DxOMark сразу в трех номинациях:

  • лучший экран;
  • лучший аккумулятор;
  • лучшая селфи-камера.

Также смартфон занял второе место в номинации «Лучший звук», уступив лидирующую строчку Black Shark 5 Pro и ROG Phone. Конечно, можно сколько угодно рассуждать об ангажированности издания DxOMark, но характеристики HONOR Magic6 Pro действительно выглядят впечатляюще.

ХарактеристикиHONOR Magic6 Pro
Экран6.8 дюйма, AMOLED (2800х1280), 1-120 Гц
Основная камера50 + 50 + 180 МП
Фронтальная камера50 МП + ToF
ПроцессорSnapdragon 8 Gen 3
Память12/512 ГБ
Аккумулятор5600 мАч
Зарядка80 Вт

Основная камера HONOR Magic6 Pro с размером сенсора 1/1.3″ имеет переменную диафрагму f/1.4-2.0, а перископический модуль со скромным 2.5-кратный оптическим зумом отличается совсем нескромный разрешением 180 МП, которое обеспечивает приближение без существенной потери качества вплоть до 100x. Но впечатляет и цена HONOR Magic6 Pro. В странах Европейского союза эта модель будет продаваться за €1299 (~ 130 000 ₽).

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Xiaomi 14 Ultra — лучший смартфон для фотографа

Если HONOR Magic6 Pro показался вам очень дорогим смартфоном, то взгляните на цену Xiaomi 14 Ultra — еще одного камерофона, представленного в рамках MWC 2024. Он стоит €1499 (~ 130 000 ₽).

Xiaomi 14 Ultra — лучший смартфон для фотографа. К Xiaomi 14 Ultra дополнительно можно купить набор фотографа. Фото.

К Xiaomi 14 Ultra дополнительно можно купить набор фотографа

Подробно о смартфоне Xiaomi 14 Ultra мы рассказывали после его анонса в Китае, поэтому сейчас лишь кратко напомним о его ключевых характеристиках, а еще напомним, что новинка имеет основную камеру с переменной диафрагмой f/1.63-f/4.0 и вспомогательные объективы с широкой диафрагмой.

ХарактеристикиXiaomi 14 Ultra
Экран6.73 дюйма, AMOLED (3200х1440), 1-120 Гц
Основная камера50 + 50 + 50 + 50 МП
Фронтальная камера32 МП
ПроцессорSnapdragon 8 Gen 3
Память16/512 ГБ
Аккумулятор5000 мАч
Зарядка90 Вт

Дополнительно к телефону Xiaomi 14 Ultra можно будет докупить набор фотографа, в который входит чехол из нанокожи, беспроводная ручка со встроенным аккумулятором на 1500 мАч, переходное кольцо и крышка объектива. Стоимость этого удовольствия на глобальном рынке неизвестна, а в Китае Xiaomi 14 Ultra Photography Kit продается за 999 юаней (~ 12 700 ₽).

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