Обзор TCL 40 SE — хороший телефон, но с компромиссами

Если коротко рассказать о телефоне, который стал героем нашего сегодняшнего обзора, то главное, что в нем можно отметить, это его невысокая цена, которая хорошо конкурирует с другими моделями. Но это не стандартный телефон, которых в каждом салоне связи несколько десятков. У него есть свой набор достоинств и недостатков, о которых мы и поговорим в этом обзоре. Сегодня мы рассмотрим со всех сторон TCL 40 SE с приятным ценником и стильным вешним видом, напоминающим остальные продукты бренда.

Обзор TCL 40 SE

Бренд TCL пока еще не стал массовым, но в этом его главная прелесть. Он все еще может предлагать недорогие телефоны с выгодным соотношением цены и качества. В этом я лично убедился, когда тестировал планшеты TCL. Они были довольно необычными, но очень интересными.

Что касается TCL 40 SE, то здесь есть некоторые важные преимущества. Например, получить 256 ГБ памяти за такую цену — это хорошо. Дизайн вполне может соперничать с телефонами, стоящими в два раза дороже и даже больше. Время автономной работы хорошее, а дисплей достаточно большой для удобного просмотра видео.

О недостатках мы поговорим более предметно ниже. Поэтому давайте переходить к рассмотрению новинки более подробно. И начнем, как водится, с дизайна и комплектации.

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Что в комплекте

Смартфон продается в классической коробке белого цвета, а в комплект, кроме него самого, входят только адаптер питания на 18 Вт, кабель USB-A на USB-C и «скрепка» для извлечения лотка сим-карты. Больше внутрь ничего не положили, но при такой цене с этим можно смириться.

Как выглядит TCL 40 SE

Конечно, весь корпус выполнен из пластика, за исключением стекла, которое покрывает камеры и экран, но внешне это не выглядит как-то дешево. Наоборот, производитель смог добиться такого блеска покрытия, как будто перед нами стеклянный премиальный телефон. По крайней мере так кажется со стороны. Задняя стенка буквально искрится под прямыми лучами света, но при этом не выглядит слишком пестрой в обычное время.

Камеры расположены на глянцевой пластиковой вставке, которая очень похожа на стекло и имеет форму, аналогичную дизайну камер телефонов серии Samsung Galaxy S22. Но куда важнее с точки зрения дизайна размер экрана смартфона. Особенно, когда мы говорим о среднебюджетной модели.

В наши дни большие экраны высокого качества становятся все более доступными. Поэтому их можно увидеть даже в среднем и более низком сегментах. Но это не умаляет ощущение ценности этого для простых пользователей.

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Телефон с большим экраном

TCL 40 SE имеет большой 6,75-дюймовый экран с поддержкой технологии NXTVISION для того, чтобы сделать картинку более мягкой и безопасной для глаз. Эта технология оптимизирует изображение на экране в зависимости от сценариев использования и увеличивает контрастность, резкость и детализацию при просмотре фото, видео и при использовании в играх.

Экран относительно яркий и покрывает 90% площади передней панели — им можно спокойно пользоваться на улице. Но если вы захотите почитать что-нибудь на пляже под палящим солнцем, то сделать вам это будет не так просто. Проще говоря, яркости хотелось бы немного больше. А еще по умолчанию его цветовая температура немного смещена в сторону холодных оттенков. Лично мне это даже нравится, но если у вас другие предпочтения, то имейте это в виду.

Если вы захотите поменять оттенок экрана, сделать это можно в настройках телефона. А вот увеличить разрешение и сделать его больше, чем 720p, не получится. Пусть и немногие телефоны в этом сегменте предлагают что-то большее, но сказать, что это критично, нельзя. Не знаю почему, но мне не резало глаз такое разрешение даже на столь большом экране. Просто я знал, что оно такое, и все. Хотя, когда я фотографировал телефон на профессиональную камеру в режиме макро, зерно все же было заметно.

Другие аппаратные компоненты, на которые стоит обратить внимание, включают боковой сканер отпечатков пальцев для безопасного разблокирования без пин-кода, разъем для наушников, поддержку карты microSD и стереодинамики. Последнее особенно приятно, ведь в бюджетных устройствах не часто встретишь стереодинамики. Это значительно улучшает качество потокового видео, если вы смотрите его без наушников. Однако они звучат немного грубо на максимальной громкости, но на средних значениях, которых достаточно для комфортного использования, все будет отлично.

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Примеры фотографий на TCL 40 SE

Основная камера TCL 40 SE имеет разрешением 50 Мп, что за такую цену звучит как невероятно щедрый подарок. Сначала даже кажется, что это слишком хорошо, чтобы быть правдой, но на деле все оказывается действительно не так плохо. Размер сенсора 1/2,55 дюйма, а размер пикселя 1,4 микрона.

Дополнительные камеры здесь применяются не только для фотографий, но и для создания эффектов обработки. Это макрокамера и камера с датчиком глубины. Обе имеют разрешение 2 Мп — типичная комбинация, используемая производителями телефонов, когда нужно закрыть все потребности пользователей. Фронтальная камера предлагает снимки с разрешением 8 Мп, но это обычные фотографии на уровне своего сегмента.

Как и в любом другом недорогом телефоне, камера немного задумчивая и время от времени, прежде чем сфокусироваться, выстроить баланс и сделать снимок, вам придется подождать около секунды. Зато, когда снимок готов, он выглядит очень неплохо. Особенно, если сделан он при хорошем освещении.

Примеры фотографий (оригиналы можно скачать тут):

Скачать эти и другие фотографии в исходном качестве

Чудес ждать не стоит, и в темноте камера не впечатляет своими возможностями. Зато телефон способен создавать действительно великолепные дневные фотографии, которые могут не сильно уступать снимкам, сделанным на более дорогие. Насыщенность цветов хорошо сбалансирована, для бюджетного телефона деталей достаточно, и даже при увеличении изображений не всегда заметны дефекты обработки. А если вы просто будете смотреть фото на экране смартфона, то проблем и вовсе не будет.

Функция HDR, необходимая для предотвращения потери деталей неба и темных объектов на переднем плане, также работает хорошо. Однако иногда ошибки все же случаются. Так, например, если сделать подряд несколько снимков, то по какой-то причине HDR срабатывает не всегда. Возможно, не хватает производительности на обработку фотографий или на определение мест, где нужно изменить настройки яркости.

Но стоит отметить, что сделать фотографию в яркий солнечный день будет не так просто, как кажется, из-за не самого яркого экрана. Под прямыми солнечными лучами картинка будет видна не очень хорошо, и чтобы правильно выстроить композицию, придется немного постараться.

Возможности видеозаписи нельзя назвать фантастическими. Разрешение ограничено 1080p, а частота кадров — 30 fsp. А еще у камеры нет никакой стабилизации изображения. Это надо иметь в виду и стараться держать руки как можно более ровно.

Для обычного использования возможностей камеры хватит более чем. Сделать снимок на нее можно, снять видео тоже. Ее возможностей хватит для того, чтобы поснимать в отпуске, запечатлеть памятные моменты или сфотографировать объявление в офисе, но ожидать от нее флагманской производительности едва ли стоит. Это просто хорошая добротная камера для своей ценовой категории.

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Можно ли играть на TCL 40 SE

С точки зрения производительности, можно сказать, что этот телефон хорошо подойдет людям в возрасте или детям. Он оснащен процессором MediaTek Helio G37 2020 года. Обычную работу он обеспечивает нормально и даже позволяет поиграть в Call Of Duty Mobile на минимальных настройках графики с более-менее сносной частотой кадров. Но на что-то большее рассчитывать точно не приходится.

Сначала мне казалось, что телефоном будет сложно пользоваться. Но первое впечатление были связано с переходом на этот смартфон с моего Huawei P60 Pro. Со временем я привык, и производительность хоть и осталась далеко не самой высокой, но для себя я отметил, что она, по крайней мере, стабильна. То есть нет такой проблемы, как на других телефонах, когда он может просто зависнуть или сегодня запускать приложение дольше, чем вчера. Если экранная клавиатура запускается с небольшой задержкой, то эта задержка всегда стабильна. Благодаря такой стабильности ты привыкаешь к этому и просто относишься к производительности как к обычной.

Показатели в бенчмарках оставляют желать лучшего. Так в Geekbench 6 TCL 40 SE набирает примерно 820 баллов, а в Antutu — всего около 110 000 «попугаев». Тут добавлю, что результат меня сильно удивил. Многие модели набирают существенно больше, но работают при этом лишь чуть-чуть лучше, если вообще могут показать бОльшую производительность.

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Операционная система TCL

Работает TCL 40 SE под управлением Android 13 с фирменной оболочкой TCL UI 5.0. В некоторых местах к ней надо привыкнуть, как, например, к запуску камеры горизонтальным свайпом, но в остальном все достаточно удобно для ежедневного использования.

На выбор доступны два варианта памяти. Базовым является 128 ГБ постоянной и 4 ГБ оперативной памяти. В более старшей версии вы получите 256 ГБ постоянной и 6 ГБ оперативной памяти. В обоих случаях можно пользоваться картами памяти до 512 ГБ, которые вставляются в тройной слот. То есть использование карты памяти не помешает пользоваться двумя симками.

Выше я выдал телефону достаточно большое количество критики, но есть у него как минимум одна сильная сторона. В моем режиме использования он показал очень хорошее время работы от одной зарядки. Наверное, этому поспособствовал не самый большой экран с не самым высоким разрешение и даже слабая производительность. Но TCL 40 SE работает действительно долго.

Как часто надо заряжать телефон

При этом его аккумулятор сам по себе имеет большую емкость – 5000 мАч. Это довольно много, и мало кто из конкурентов может предложить что-то большее. В итоге мне его почти хватило на 2 дня. При этом я пользуюсь смартфонами довольно активно. Как минимум мне приходят сотни сообщений в мессенджеры, на которые мне постоянно приходится отвечать.

Что касается скорости зарядки, то 15% телефон у меня достиг примерно за 17 минут. На получение половины заряда у меня ушло около часа. Полностью он зарядился примерно за 2 часа.

Кому подойдет TSL 40 SE

Во время тестирования TCL 40 SE я в очередной раз убедился, что не существует идеального смартфона. Каждый в чем-то хорош, а в чем-то ему надо «постоять в сторонке». Например, именно этот смартфон отлично выглядит, хорошо снимает при ярком свете, имеет большой экран, стереодинамики, большой объем встроенной памяти, долго работает от одной зарядки и имеет разъем для наушников. Но если вам нужна высокая производительность или возможность съемки видео в 4K, вам стоит поискать что-то другое.

Покупка этого устройства имеет смысл, если у вас ограничен бюджет и вас устраивает то соотношение достоинств и недостатков, которое я описал выше. В конце каждого тестирования я сам себе задаю вопрос, готов ли я дальше пользоваться этим устройством или мне хочется от него отказаться. Это интересный показатель, который сразу расставляет все точки над «ё». После тестирования TCL 40 SE у меня не было непреодолимого желания быстрее убрать его в коробку и вернуться к своему основному смартфону. Это уже хорошо, поэтому он имеет право на свою порцию внимания и подробную обзорную статью, которую вы только что прочитали.