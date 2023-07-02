5 рабочих способов ускорить Андроид ТВ и не угробить телевизор

Между Андроид ТВ и мобильной версией операционки действительно есть много общего, но основное отличие заключается в том, что телевизор начинает медленнее работать после покупки намного раньше, чем смартфон. Виной всему не самое мощное железо, которое устанавливают производители, плохая оптимизация приложений и беспечность самих пользователей. Если с первыми двумя пунктами ничего не поделать, то с последним разобраться проще, так как есть масса рабочих способов ускорить телевизор на Андроиде и не сделать хуже. Если столкнулись с тем, что он начал глючить без причины, то вот несколько советов исправить это раз и навсегда.

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Как очистить память Андроид ТВ

Каждый производитель «с завода» забивает память телевизора пакетом приложений, которые, скорее всего, вам никогда не пригодятся. Они носят развлекательный характер и фактически дублируют те же сервисы, что у есть в Google Play. Проблема в том, что удалить их в два клика нельзя — только остановить, а после перезагрузки телевизора они появляются снова. Но есть хитрый способ стереть встроенные приложения с телевизора.

Зайдите в Настройки телевизора и выберите «Об устройстве».

Затем выберите «Сборка ОС Android TV» и нажимайте ОК на пульте, пока не получите права разработчика.

Зайдите в пункт «Для разработчиков» и включите отладку по USB.

Скачайте ADB App Control на ПК и подключитесь к телевизору, дав разрешение на отладку с этого ПК.

После этого приложение предложит установить дополнение ACBridge — скачайте его, чтобы видеть имена приложений.

— скачайте его, чтобы видеть имена приложений. Затем в ADB App Control нажмите «Поиск и отключение нежелательных приложений» и просмотрите список. Выберите приложение и нажмите «Удалить», затем «Применить».

Вот так можно запросто удалить рекламные приложения с Андроид ТВ и уменьшить нагрузку на него — точно будет работать быстрее.

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Как отключить обновление Андроид ТВ

По умолчанию на Андроид ТВ может быть включено автоматическое обновление ПО: апдейт скачивается заранее и устанавливается после перезагрузки. Думаю, не нужно говорить о том, насколько пагубно это может быть для телевизора, поэтому обязательно отключите настройку.

Нажмите клавишу Настройки на пульте телевизора.

Затем — «Больше настроек» и «Настройки устройства».

Выберите «Обновление ПО» и выключите автообновление.

Теперь телевизор перестанет устанавливать без вашего разрешения новые версии Андроид ТВ. К сожалению, это действительно нужно сделать, иначе апдейт с высокой долей вероятности замедлит устройство.

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Как сделать Андроид телевизор быстрее

Если у вас есть погодные приложения на телевизоре, то наверняка вы сталкивались с тем, что они часто запрашивают данные о местоположении. Пользоваться ими можно и без геолокации — обязательно отключите ее.

Нажмите клавишу Настройки на пульте телевизора.

Затем зайдите в «Больше настроек» и «Настройки устройства».

Выберите «Местоположение» и отключите геолокацию.

Затем выйдите из этого пункта и отключите «Использование и диагностика», чтобы телевизор не отправлял отчеты о работе устройства. Нагрузка на железо снизится, благодаря чему телевизор начнет работать немного быстрее.

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Что делать, если глючит Андроид ТВ

Одна из причин, по которой Андроид-телевизор глючит — память, забитая кэшем, фоновыми процессами и другим системным мусором. Можно отключить ненужные программы вручную, но лучше доверить это стороннему приложению-оптимизатору. Почему стороннему? Дело в том, что встроенный работает из рук вон плохо и замедляет Андроид ТВ еще сильнее.

Попробуйте утилиту SD Maid: она удаляет системные отчеты, файлы, и пустые папки, оставшиеся от удаленных приложений. Заодно с ее помощью избавитесь от дубликатов файлов, которые забивают память. Можно настроить очистку системы по расписанию, чтобы утилита делала все самостоятельно без вашего участия. Для большего эффекта не отключайте режим разработчика, чтобы у приложения был доступ к встроенным приложениям.

SD Maid для телевизора

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Телевизор на Андроид не ловит интернет

Одна из важнейших причин, почему телевизор на Андроиде зависает или медленнее работает — плохой сигнал Wi-Fi. Это легко понять по индикатору сети в настройках, по надписи «Нет подключения к Интернету» при включении или по частым остановкам во время просмотра контента. Лечится это очень просто — достаточно установить усилитель Wi-Fi поблизости.

Это недорогое устройство, которое работает напрямую от розетки и настраивается через фирменное приложение прямо со смартфона. Как правило, усилитель сигнала выдает меньшую скорость, чем напрямую от роутера, зато зависаний у вас точно не будет. Сильно тратиться не придется — можно купить вот такую модель, которая избавит вас от проблем с интернетом на телевизоре.

Усилитель Wi-Fi

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