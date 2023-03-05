Правда ли, что экран 120 Гц делает смартфон быстрее

Иногда пользователи настолько одержимы покупкой флагманской модели смартфона, что иногда переплачивают за не самые полезные функции — лишь бы в устройстве было вообще всё. Одна из таких опций — экран на 120 герц, который делает картинку плавнее. Далеко не каждый пользователь может объяснить, зачем ему это нужно, но настаивает на том, что эта фишка может сделать смартфон быстрее. А как на самом деле? Влияет ли экран с высокой частотой обновления на производительность смартфона? Можно ли с помощью этой фишки сделать телефон быстрее? Предлагаю разобраться раз и навсегда.

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Частота обновления экрана — это скорость, с которой на дисплее меняются элементы интерфейса. Анимация получается более плавной, особенно, при скроллинге страницы в браузере или играх: наиболее заметно это при сравнении разных смартфонов. При этом два телефона могут отличаться плавностью интерфейса, даже не имея экрана на 120 Гц — тут многое зависит от конкретного производителя.

Зачем смартфону 120 герц

Но проблема в том, что далеко не каждому пользователю нужна эта функция. кого-то устраивает и 60 Гц, а кому-то, как журналисту AndroidInsider.ru Кириллу Пироженко, «медленный» 60-герцовый экран мозолит глаза. На самом деле, это дело привычки: вместо 60 Гц можно легко привыкнуть к 120 Гц, а вот наоборот — немного сложнее, так как микролаги на экране будут какое-то время заметны.

Естественно, что экран на 120 Гц будет расходовать больше энергии, поэтому разработчики придумали адаптивную частоту обновления экрана. Она использует максимальную герцовку только тогда, когда это нужно. Если на экране неподвижное изображение, то экран сбрасывает частоту обновления и активирует ее при необходимости.

Сейчас дисплеи на 120 Гц можно найти даже в дешевых смартфонах, которые имеют скромное железо в виде недорогих процессоров Snapdragon и MediaTek. На первый взгляд, может показаться, что экран и вправду работает очень быстро даже по сравнению с каким-нибудь iPhone 13. Получается, дисплей ускоряет работу телефона с не самым мощным железом? Не совсем.

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Почему тормозит экран телефона

Дело в том, что дисплей смартфона как и монитор компьютера — средство вывода изображения. За быстродействие отвечают процессор и оперативная память: модули должны быть достаточно производительными, чтобы справиться с определенным приложением. В противном случае, оно начинает подвисать: например, если процессор перегрелся, он троттлит и сбрасывает мощность. Если у вас одновременно запущено много приложений или активна ресурсоемкая игра, то в один момент смартфон не сможет справиться с нагрузкой и картинка начнет подвисать.

В этом случае, дисплей на 120 Гц вам не поможет. Так как на экран выводится сам процесс, то вы заметите микролаги. Дело в том, что дисплей не разгоняет процессор и не влияет на производительность — он лишь делает картинку плавнее. То есть, если у вас смартфон со 120 Гц, то это не значит, что приложения будут работать быстрее — они станут плавнее отображаться на экране. И то — на короткий период времени, после покупки смартфона, так как влияет эффект новизны. При этом, если в браузере открыть пару десятков вкладок, то рано или поздно приложение начнет тормозить и от экрана с высокой частотой обновления также не будет пользы.

Подвисание приложений, кстати, не всегда связано с нехваткой ресурсов смартфона. Иногда ошибки скрываются в самом программном коде и не зависят от того, насколько быстрый процессор в вашем смартфоне или сколько оперативной памяти свободно.

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На что влияет частота обновления экрана

Нужно понимать, что высокая частота обновления экрана влияет на плавность изображения. Но это не связано с быстродействием смартфона: если железо не тянет игры с высокой частотой кадров, то смысла в 120 Гц не будет. Если смартфон выдает всего 30-40 fps, то вам будет достаточно и 60 Гц, а если показатель в играх выше, то есть смысл задуматься об устройстве с экраном на 90 или 120 Гц.

Но попытаться ускорить смартфон все же стоит: можно отключить в играх анимации, элементы интерфейса и другие фишки, отвечающие за оформление. Обычно это помогает сделать работу устройства немного быстрее, но тогда страдает качество изображения — плавность анимаций исчезает. С другой стороны, это помогает избежать зависаний и снижает нагрузку на CPU и GPU.

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Объясняем на пальцах: вспомните свой старый ПК на Windows, на который хотелось установить новую ОС, но он ее не тянул. Приходилось отключать элементы интерфейса и различные эффекты ради того, чтобы система работала без глюков быстрее. А теперь добавьте к этому монитор с высокой частотой обновления: изображение будет плавным, но только тогда, когда система справляется с нагрузкой. То же самое и со смартфонами: важен процессор и количество оперативной памяти и ее тип, а не частота обновления экрана, если хотите иметь на руках быстрый гаджет.