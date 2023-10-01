Один из самых ожидаемых смартфонов теперь можно купить в любом магазине

Продажа нового смартфона с какими-то передовыми функциями — всегда важное и приятное событие. Вот только происходит это буквально несколько раз в год. И именно такой день настал. Новинка называется HONOR 90, и мы уже говорили о ней на нашем сайте, когда я делился первыми впечатлениями. В арсенале HONOR 90 много приятных вещей — от немерцающего экрана до камеры с разрешением 200 Мп. Все это, как оказалось, еще и стоит недорого. А в качестве бонуса в первое время будут дополнительные скидки. Мне кажется, стоит разобраться в этом более подробно.

Где можно купить HONOR 90

Новинка появилась в продаже в магазинах М.Видео, Эльдорадо, DNS, Ситилинк. Есть она в салонах связи МТС, МегаФон и Билайн. А еще, конечно, ее можно купить на маркетплейсах, включая Ozon. Если вы хотите купить этот смартфон, лучше поторопиться, ведь до 30 октября это можно будет сделать со скидкой 5000 рублей. Так цена составит 39 990 рублей за версию 8/256 ГБ и 44 990 рублей — за 12/512 ГБ. Постоянную память расширить нельзя, а оперативная имеет функцию программного расширения за счет накопителя на 7 ГБ.

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Внутри HONOR 90 вы найдете камеру с разрешением 200 Мп, экран, который не мерцает, благодаря высокой ШИМ-частоте 3840 Гц, фирменные технологии защиты зрения и процессор не топового, но очень высокого уровня — Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition (4 нм). Этот чипсет является разогнанной версией базового 7 Gen 1 с увеличенной тактовой частотой.

Телефон с хорошим экраном

Если более подробно остановиться на экране, то он имеет изгибы по четырем сторонам, что само по себе смотрится довольно стильно. При диагонали 6,7 дюйма он получил 1.5K разрешение (2664×1200 пикселей) и имеет полный охват цветовой гаммы DCI-P3. На яркость тоже не приходится жаловаться, так как ее пиковое значение находится на уровне 1600 нит. Этого будет достаточно даже в яркий солнечный день. Все это позволяет потреблять контент на максимально высоком уровне и обеспечивает поддержку HDR10+.

Частота обновления 120 Гц только добавит качества работе смартфона — меню будет перелистываться без фризов и шлейфов, а в игры можно будет играть на более высоком уровне. Правда, из-за не самого топового процессора разогнать до таких значений ААА-тайтлы не получится.

Кроме упомянутой выше ШИМ-частоты 3840 Гц, которая почти полностью исключает мерцание, что подтверждается сертификатом TÜV Rheinland, есть и другие функции защиты зрения. Среди них «Динамическая яркость», которая имитирует изменения естественного освещения. Это позволяет снизить нагрузку на глаза и сделать так, чтобы они меньше уставали. А функция «Циркадный ночной экран» постепенно меняет цветовую температуру в вечернее и ночное время, способствуя выработке мелатонина, повышающего качество сна.

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Камера с самым большим разрешением

Основная камера состоит из трех модулей. Широкоугольная камера получила разрешение 200 Мп и предлагает довольно крупный сенсор 1/1,4 дюйма. Оптического зума нет, но при таком разрешении и цифровой будет отлично справляться. Ультраширокоугольная камера имеет разрешение 12 Мп с автофокусом и функцией съемки макро. Кроме этого, предусмотрен модуль с разрешением 2 Мп, который отвечает за глубину резкости в портретном режиме. Фронталка получила разрешение 50 Мп.

Применение сенсора с таким большим разрешением позволяет производить объединение пикселей по принципу 16-в-1. В качестве дополнительных функций вы получите съемку с мультиэкспозицией, продвинутые алгоритмы шумоподавления и широкий динамический диапазон для того, чтобы снимки были более яркими, а в темных или светлых областях терялось как можно меньше деталей.

Работает HONOR 90 под управлением MagicOS 7.1 на базе Android 13 с поддержкой всей экосистемы HONOR. А питается он от аккумулятора емкостью 5000 мАч. В комплект включена зарядка с мощностью 66 Вт, позволяющая зарядить смартфон до 45% за 15 минут.

Камера 200 Мп, 120 Гц, экран без мерцания — знакомство с HONOR 90

Самый удобный телефон

Что удивительно, все это упаковано в тонкий и компактный корпус. Кратко о нем я уже рассказал в первом впечатлении от HONOR 90, а более подробно расскажу и покажу в полноценном обзоре, который выйдет в ближайшее время. Если коротко, то при толщине 7,8 мм и весе 183 грамм он очень комфортно лежит в руке. В том числе этому способствуют закругленные грани и стеклянная задняя стенка с шероховатым покрытием.

HONOR 90 доступен в трех цветах: «Полночный черный» с классической глянцевой текстурой, практичный матовый «Изумрудный зеленый» и эффектно переливающийся на свету «Арктический лед».