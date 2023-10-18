Одни из лучших смартфонов на сегодняшний день дешевле 25 000 рублей

На рынке очень много смартфонов, которые хочется купить, когда выбираешь себе что-то новое. Я бы даже сказал, что их настолько много, что глаза разбегаются. Дорогие, дешевые, хорошие, китайские, зеленые и любые другие. С таким разнообразием мы не можем пройти мимо и хотим порекомендовать вам несколько отличных устройств. Сегодня рассмотрим четыре смартфона из ценовой категории чуть ниже среднего. Иногда они пропадают из продажи, так как часть ввозится по параллельному импорту, но это не значит, то их невозможно найти. Зато другие поставляются к нам со всей официальностью и всегда есть в наличии. Давайте выбирать.

OnePlus Nord N30 5G — хороший и недорогой OnePlus

Агрессивная экспансия OnePlus в бюджетный сегмент за последние годы дала нам несколько отличных телефонов линейки Nord, последним из которых является Nord N30 5G. Он выглядит отлично благодаря яркому двухцветному дизайну на задней панели. Кроме того, вы получаете защиту от воды — а скорее от брызг — по стандарту IP54.

Nord N30 5G оснащен 6,72-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой 120 Гц и разрешением Full HD+. Вы также получаете огромную батарею емкостью 5000 мАч в сочетании процессором Qualcomm Snapdragon 695, обеспечивающую работу без подзарядки в течение всего дня. Однако, как только у вас закончится заряд, сверхбыстрая зарядка SUPERVOOC мощностью 50 Вт очень быстро восстановит его.

Телефон обеспечивает стабильно высокую производительность даже в ресурсоемких графических играх. С другой стороны, он отстает от таких телефонов, как Google Pixel 6a, особенно в плане камеры. Если вам нравится фотографировать, и вы готовы потратить чуть больше, последний может быть лучшим выбором.

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Samsung Galaxy A23 5G — хороший телефон Самсунг

Независимо от выбранного ценового диапазона, Samsung предлагает отличные устройства. Galaxy A23 5G обладает множеством функций, которые оправдывают свою цену. Дисплей представляет собой довольно большую 6,6-дюймовую ЖК-панель с частотой до 120 Гц и высоким разрешением 1080×2408 пикселей. Хотя она и не будет соответствовать по качеству OLED, она должна быть достаточно яркой для использования на открытом воздухе и достаточно четкой, чтобы легко читать текст.

Аккумулятор большой — 5000 мАч, но заряжается с мощностью только 25 Вт. Хранилище небольшое — всего 64 ГБ, но есть слот для карт microSD. Все это работает под управлением Snapdragon 695, который имеет достаточную мощность для большинства приложений и даже может работать с легкими играми. Однако, если вы фотограф, вам, вероятно, следует выбрать что-то другое, так как камера тут не плохая, но и не лучшая.

Зато у этой модели запланирована многолетняя поддержка, чтобы поддерживать актуальность и безопасность телефона. Samsung выпустила это устройство с Android 12 и планирует предложить два обновления ОС. Кроме того, на телефон будут устанавливаться обновления безопасности в течение четырех лет.

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Blackview BV4900 — защищенный телефон для всех

По большей части современные смартфоны представляют собой обычные куски стекла или пластика. В этом нет ничего страшного, но это значит, что без чехла не обойтись. Blackview BV4900 вообще не нуждался в чехле.

BV4900 имеет довольно скромные характеристики: процессор Mediatek A22 Helio MT6761, 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти. Однако это хранилище можно расширить с помощью карты microSD. Довольно большой аккумулятор емкостью 5580 мАч позволит вам с легкостью работать весь день или даже дольше. Телефон имеет водонепроницаемость IP68 и защитное стекло Gorilla Glass 3, прикрывающее 5,7-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 720×1440.

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Конечно, характеристики не такие хорошие, как у предыдущих моделей. Зато смартфон имеет отличную защиту, а это тоже стоит денег. Поэтому при сохранении стоимости приходится от чего-то отказываться. И вообще, хорошо, что есть такие относительно недорогие, но качественные защищенные смартфоны.

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Nokia G400 5G — новая Нокия

Nokia прилагает все усилия, чтобы занять свое место в мире Android, уделяя особое внимание дешевым телефонам со сбалансированными характеристиками и приятным дизайном. Nokia G400 5G оснащен процессором Snapdragon 480+ и 4 ГБ оперативной памяти. Этот процессор представляет собой более быструю версию Snapdragon 480, который мы видели в таких телефонах, как OnePlus Nord N200 5G. Работает смартфон под управлением Android 12 из коробки.

Добавляет ценности смартфону ЖК-панель IPS с частотой 120 Гц и диагональю 6,58 дюйма. Это отличный дисплей, который должен вам понравиться. Большой аккумулятор емкостью 5000 мАч обеспечит долгое время работы, а заряжать его можно с поддержкой PD 3.0 на мощности 20 Вт.

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