OnePlus засветила OnePlus 11R, но пока неофициально

OnePlus в последнее время ведет себя как-то странно. Даже многие фанаты марки заметили, что ее линейку не просто потряхивает, а буквально лихорадит. Она то вводит новые модели, то убирает старые, но возвращает часть функций, от которых отказалась ранее. Все это не самым лучшим образом сказывается на ее имидже. Хотя, справедливости ради, и привлекает к ней больше внимания. Сейчас появилась информация о том, что нас ждет еще одна интересная модель вслед за предоставленной ранее OnePlus 11. Ее уже показали, но пока только неофициально. Она точно будет интересной, поэтому давайте разбираться, что нас ждет.

Выйдет ли OnePlus 11 Pro

OnePlus запустила OnePlus 11 в Китае в качестве своего первого флагмана на 2023 год. Фактически, это может быть самая дорогая модель в этом году, поскольку компания отказалась от серии Pro. Тем не менее, OnePlus 11 является преемником OnePlus 10 Pro с характеристиками, которые делают его достойным продолжателем прошлогоднего флагмана. Несмотря на то, что наименование Pro в линейке исчезло, компания все равно представит новый вариант телефона с приставкой R.

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Когда выпустят новый OnePlus

По всей видимости, OnePlus 11R появится примерно в первой половине февраля. Вот только о рынках и скорости распространения новинки пока говорить сложно. Одно известно точно — в преддверии запуска доказательства появления телефона появились не где-то там в Интернете со ссылкой на непонятные утечки от авторитетных источников, а непосредственно на веб-сайте бренда.

Новые китайские телефоны

OnePlus начала экономически эффективную флагманскую серию с OnePlus 9R, а в прошлом году представила OnePlus 10R. Теперь компания собирается представить OnePlus 11R, и, как обычно, он должен быть эксклюзивным для индийского рынка. Но это не значит, что купить его в России не получится. Будет ли в этом смысл — другой вопрос, но такая возможность, скорее всего, будет. Тем более, на китайском рынке также ожидается такой телефон, как OnePlus Ace 2. Это все к разговорам о том, что линейка становится довольно сложной и непонятной.

Согласно данным, которыми делятся аналитики о старте продаж, OnePlus 11R, несмотря на ранний запуск, поступит в продажу в апреле или мае 2023 года. Некоторые аналитики уже выдвигают смелые предположения о том, что телефон уже тестируется в реальной жизни. Это объясняет то, почему он появился на просочившихся снимках несколько недель назад. Теперь сам телефон засветился на индийском сайте компании.

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Характеристики OnePlus 11R

OnePlus 11R оснащен тройной камерой с расположением, напоминающим серию OnePlus 10. Некоторые слухи указывают на круглый остров, похожий на OnePlus 11. Однако точный дизайн сейчас определить сложно. На просочившихся снимках был виден телефон, но чехол по-прежнему скрывал его дизайн. Телефон будет иметь безрамочную панель с отверстием в центре. Это заметное отличие от OnePlus 11, у которого вырез находится в левом верхнем углу.

OnePlus 11R будет оснащен 6,7-дюймовым изогнутым AMOLED-экраном с разрешением 1,5K. Так замысловато описывается довольно странное разрешение экрана, равное 2772 x 1240 пикселей. Устройство также будет иметь встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев и функцию разблокировки по лицу с применением искусственного интеллекта. Естественно, экран получит частоту обновления 120 Гц. Под капотом у телефона будет находится не самый новый Snapdragon 8+ Gen 1, который еще долгие годы будет обеспечивать высокую производительность. Оперативки в новинке будет сразу 16 ГБ (LPDDR5), но это в максимальной версии. Постоянной памяти будет предложено до 512 ГБ. За работу всего этого в течение долгого времени будет отвечать батарея емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 100 Вт.

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Что касается оптики, то покупатели получат 50 Мп камеру с сенсором Sony IMX590 или с сенсором IMX766. Вместе с ними будут работать 8 Мп сверхширокоугольная камера и 2 Мп макрокамера. Фронталка получит довольно привычные 16 Мп разрешения. OnePlus 11R будет работать с OxygenOS 13 из коробки. Интересно, что устройство также знаменует собой возвращение ползунка уведомлений для серии. Отказ от него в прошлом году был трагедией для многих. Но компания обещала вернуть его и вот теперь сделает это.