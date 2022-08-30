Они дурят вас как на базаре! Какие смартфоны не стоят своих денег

Несмотря на то, что практически все современные смартфоны одинаковы, а отличаются между собой они только комбинацией из пары-тройки параметров, многие покупатели так и не научились анализировать характеристики и сопоставлять их с ценой. Обычного человека, посещающего магазин электроники, на витрине интересует не столько само устройство, сколько шильдик — маркировка с названием компании-производителя. И, хотя все владельцы Андроид-смартфонов уверены, что переплачивают за технику только фанаты Apple, они тоже становятся жертвой маркетинга, отдавая на 20-40% больше просто за бренд. Какой? А вот об этом я сейчас и расскажу.

За сколько можно купить смартфон Nokia

Когда в марте 2022 года стало известно, что Нокиа уходит из России, я даже обрадовался: наконец-то люди перестанут платить за никудышные смартфоны некогда популярного и действительно крутого бренда родом из Финляндии! Что не так с Nokia? Конечно же, все дело в цене. Взгляните, к примеру, на телефон Nokia X20, который в нашей рознице продается почти за 30 тысяч рублей.

Казалось бы, устройство среднего класса, а работает оно на базе бюджетного процессора Snapdragon 400-й серии, в то время как все без исключения конкуренты за эти же деньги предлагают мощный Dimensity 920, Snapdragon 778G или хотя бы Snapdragon 695. Ладно железки, но ведь у смартфона еще экран с большим подбородком и без поддержки повышенной герцовки, аккумулятор на 4470 мАч с медленной по нынешним меркам зарядкой на 18 Вт и просто стыдная широкоугольная камера на 5 Мп.

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Подобное можно сказать не только о Nokia X20, но и о других смартфонах Нокиа. Вы правда готовы отдать за финский гаджет из Китая такие деньги, когда даже Samsung Galaxy A52 на его фоне выглядит устройством с демократичным ценником?

Смартфон vivo — мой отзыв

Бренд vivo вкладывает большие деньги в рекламу, спонсируя чемпионаты мира и Европы по футболу. К сожалению, из-за этого страдают потребители, которые получают отнюдь не лучшие устройства в своей ценовой категории. Давайте посмотрим на телефон vivo V23, который продают за почти 40 тысяч рублей.

Конечно, на фоне предложений от Nokia это не такой дикий оверпрайс, да и внешне выглядит vivo подобающе своему ценнику, но рядом с другими представителями холдинга BBK Electronics (realme и iQOO) vivo V23 предлагает очень скромные характеристики. У смартфона дребезжащий вибромотор, нет оптической стабилизации камеры, хотя всех этих недостатков лишен realme 9 Pro+ 5G, работающий на том же процессоре Dimensity 920. А стоит он, кстати, на 8 тысяч меньше, и это в официальной рознице без скидок.

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Как и в случае с телефонами Nokia, у vivo это не единичный случай, пускай компания и старается предложить что-то интересное вроде фотохромного стекла на задней панели или двойной фронталки, а не просто отбывает номер. Но неужели стоит переплачивать только за то, что во время легендарного матча Россия — Дания на прошлом Евро вы увидели на рекламном щите надпись «vivo»?

Смартфоны Xiaomi — цена

А сейчас чье-то сознание точно перевернется, ведь даже ребенку известно, что Xiaomi — это ТОП за свои деньги. Да… был когда-то. Начиная с 2019 года, китайцы из Xiaomi возомнили себя премиальным брендом, выделив условно дешевые Redmi и POCO в отдельные суббренды. Теперь, если в названии смартфона есть слово «Xiaomi», то это точно не самое оптимальное предложение за свои деньги. Некоторые китайские флагманы теперь дороже Айфонов. Не верите? А как вам официальная цена Xiaomi 12 Pro для российского рынка с учетом скидки в 25 тысяч рублей?

И это при том, что Xiaomi 12 Pro — урезанный флагман. Полноценным можно назвать только Xiaomi 12S Ultra, который предсказуемо не добрался до нашего рынка. Эх, а ведь еще в 2018 году при аналогичном курсе доллара мы могли взять безальтернативный флагман Xiaomi Mi 8 за 29 990 рублей в российской рознице, а если на скидочку нарваться или на Алик заглянуть, то вообще красота. Да, за 4 года комплектующие стали стоить больше, но еще больше стало эго Xiaomi, поэтому люди, не желающие переплачивать, смотрят в сторону смартфонов POCO и Redmi.

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Почему у Samsung такие цены

Еще до Xiaomi от безграничного эго начали страдать корейцы из Samsung. Именно за ними в 2010-е годы закрепилось реноме производителя самых дорогих смартфонов на Андроид. Магия имени продолжает действовать и сейчас, поэтому компания может позволить себе выпустить телефон Galaxy A33 с широченными рамками дисплея, скромной камерой и процессором Exynos, попросив за это удовольствие без учета скидок почти 30 тысяч рублей. Стоит ли говорить о флагманах Samsung, у которых из года в год меняется только чипсет?