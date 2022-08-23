Почему Redmi Note 10 Pro лучше смартфонов 2022 года, и вам нужно скупать его остатки

Довольно редко бывает, что старые смартфоны оказываются лучше новых. Все-таки производители из поколения в поколение стараются улучшать начинку, чтобы характеристики горячей новинки смотрелись более выигрышно. Однако у каждого правила есть исключения, и Redmi Note 10 Pro — яркое тому доказательство. Эта модель появилась еще весной 2021 года, но она навязывает серьезную конкуренцию новым устройствам среднего класса, не выходя при этом за рамки бюджетного сегмента. Звучит интересно? Не то слово! Давайте посмотрим, чем же Redmi Note 10 Pro лучше смартфонов 2022 года, и где его можно купить.

Redmi Note 10 Pro — характеристики

Превосходство прошлогодней модели на фоне устройств 2022 года проявляется не в отдельных моментах, а в целом комплексе параметров. Даже сейчас, когда с момента выхода телефона прошло 1,5 года, характеристики Redmi Note 10 Pro выглядят более чем актуально:

Экран: 6.67 дюйма, AMOLED (2400х1080), 120 Гц.

6.67 дюйма, AMOLED (2400х1080), 120 Гц. Основная камера: 108 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп.

108 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп. Фронтальная камера: 16 Мп.

16 Мп. Процессор: Snapdragon 732G.

Snapdragon 732G. Память: 6/64, 6/128 или 8/128 ГБ.

6/64, 6/128 или 8/128 ГБ. Аккумулятор: 5020 мАч (зарядка – 33 Вт).

На момент своего выхода Redmi Note 10 Pro считался настоящим прорывом, предложив недоступную на тот момент комбинацию 120-герцового AMOLED-экрана и стереодинамиков, что в начале 2021 года считалось прерогативой флагманов и представителей среднего класса. И даже сейчас вы редко встретите подобное сочетание в категории смартфонов за 15-16 тысяч рублей. При этом Redmi Note 10 Pro получил не просто яркий и насыщенный, а еще и очень аккуратный экран. У него узкие рамки, а вырез под фронтальную камеру практически незаметен.

Сомнения может вызывать разве что чипсет Snapdragon 732G. Однако и он смотрится вполне адекватно на фоне железа 2022 года. К примеру, realme 9 за аналогичную цену предлагает Snapdragon 680, который по всем параметрам уступает 732-му дракону, что подтверждают синтетические тесты.

Новый Redmi Note 11 Pro и вовсе получил в свое распоряжение Helio G96. По своей сути он является реинкарнацией Helio G90T из Redmi Note 8 Pro 2019 года. Поэтому с точки зрения производительности Redmi Note 10 Pro до сих пор остается отличным решением для плавного веб-серфинга и комфортного пролистывания ленты соцсетей, а также для гейминга в ресурсоемких 3D-проектах на средневысоких настройках графики.

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Смартфон с хорошей камерой

Камера Redmi Note 10 Pro заслуживает отдельного внимания. Хотя 108-мегапиксельным сенсором сегодня никого не удивишь, в реализации этого смартфона он смотрится намного лучше, чем в конкурирующих устройствах. В качестве доказательства предлагаю взглянуть на сравнение Redmi Note 10 Pro и 11 Pro 5G. Его цена сейчас составляет 17-18 тысяч рублей при заказе из Китая и порядка 30 тысяч в официальной рознице.

В чем же причина такой разницы в ночном режиме? В процессоре! Snapdragon 732G обладает более продвинутым видеоускорителем в сравнении со Snapdragon 695, а потому он лучше обрабатывает изображение. Плюс ко всему у нового Redmi Note 11 Pro 5G нет поддержки записи видео в 4K, а у Redmi Note 10 Pro есть киллер-фича в лице макро-объектива с двукратным оптическим зумом, который так и ждет, когда вы решите сфотографировать букашек. Такого нет даже в Xiaomi 12 Lite, а ведь он уже относится к более высокой ценовой категории.

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Телефон с большой батареей

Емкость аккумулятора Redmi Note 10 Pro составляет 5020 мАч, что можно назвать среднестатистическим показателем. Но важна не столько емкость батареи, сколько энергопотребление смартфона. В этом отношении железо прошлогодней модели вновь проявляет себя с лучшей стороны. Просто взгляните на результаты теста автономности SmartViser, в котором Redmi Note 10 Pro соперничает с новинками 2022 года.

При аналогичной емкости аккумулятора «десятка» работает дольше Redmi Note 11 Pro и Samsung Galaxy A53. 14 часов веб-серфинга — это отличный результат, подкрепляемый довольно быстрой зарядкой. Комплектный адаптер Note 10 Pro восстанавливает энергию смартфона за час с небольшим.

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Где купить Redmi Note 10 Pro

Как это часто бывает с удачными, но уже старыми моделями, Redmi Note 10 Pro сложно найти в официальной рознице. В крупных магазинах, где еще остались залежи прошлогоднего бестселлера, телефон продается за 24-25 тысяч рублей. А на AliExpress Redmi Note 10 Pro можно купить за 15 600 рублей, и это более чем привлекательное предложение.

Купить Redmi Note 10 Pro

Думаю, вы согласитесь, что Redmi Note 10 Pro до сих пор остается лучшим смартфоном в своем ценовом сегменте. Да, у него есть все характерные для Xiaomi недостатки вроде неадекватного датчика приближения. Но это очень маленькая ложка дегтя в огромной бочке меда из превосходного экрана, отличной камеры и шикарной автономности. Думаете иначе? Тогда расскажите, какой смартфон за 15-16 тысяч рублей смотрится лучше.