Oppo становится новым лидером в складных телефонах. Самсунг все?

Складные телефоны становятся все более массовыми, и постепенно конкуренция между ними становится все более острой. Если до этого мы думали, что только Samsung может лидировать в этом сегменте, то теперь понимаем, что это не так и конкурентов у южнокорейской компании хватает. Я сам пользовался складным Huawei P50 Pocket и скажу, что мне он понравился точно не меньше Samsung. А теперь у нас есть еще и новый Oppo Find N2 Flip, который оказался на редкость удачным и интересным.

Кто делает лучшие складные телефоны

Samsung и Oppo теперь являются конкурентами в глобальном сегменте складных смартфонов. Правда, тут стоит смотреть именно на модели формата Flip, которые, открываясь, превращаются в обычный телефон, а не в планшет. Тут у Samsung пока действительно нет равных. Да и вообще, компаний, которые делают второй вариант конструкции намного меньше, чем первый.

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Серия Samsung Galaxy Z Fold по-прежнему существует абсолютно без конкурентов. Однако на «флип-сцене» устройств намного больше. В том числе, представленный на днях на международных рынках Oppo Find N2 Flip. Это устройство должно свергнуть Samsung Galaxy Z Flip 4 и завоевать большую пользовательскую базу. Устройство имеет определенные преимущества перед Z Flip 4. Например, оно имеет больший дисплей и большую батарею с быстрой зарядкой. Samsung точно должна что-то предпринять и поменять ситуацию с выпуском Samsung Galaxy Z Flip 5. Пока у нее есть «не сказанное слово», но если она не покажет ничего интересного, то окончательно превратится в догоняющего. Но, похоже, у нее есть, что предложить.

Стоит ли покупать складной Samsung

С ростом конкуренции Samsung не может спать спокойно. По этой причине компания готовит значительные улучшения для пятого поколения своих складных моделей. По словам аналитика по цепочке поставок дисплеев Росса Янга, Galaxy Z Flip 5 будет поставляться с большим внешним экраном. Galaxy Z Flip 4 имеет 1,9-дюймовую панель, а дисплей Z Flip 5 будет больше 3 дюймов. Информатор Ice Universe подтверждает эту информацию. По его словам, дисплей Galaxy Z Flip 5 превзойдет экран Oppo Find N2 Flip с его диагональю 3,26 дюйма.

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Что нового будет в Galaxy Z Flip 5

Более того, Росс Янг утверждает, что у Samsung Galaxy Z Flip 5 будет другой шарнир. Это уменьшит видимость складки и сделает ее менее заметной при прикосновении к ней и при свайпах по экрану. Пока складка является одним из самых больших недостатков складной техники. Тем не менее, мы видим, что конкуренция в этом отношении усиливается. В результате Samsung, безусловно, форсирует модернизацию своего дизайна.

Очевидно, что Galaxy Z Flip 5 наверняка будет лучше в плане аппаратного обеспечения. Oppo Find N2 Flip получил Dimensity 9000+, что тоже неплохо, но может заставить некоторых пользователей выбрать Z Flip4 со Snapdragon 8+ Gen 1. Когда дело доходит до Galaxy Z Flip 5, он, скорее всего, получит Snapdragon 8 Gen 2 или даже его плюсовую версию, что сделает его еще более привлекательным. Хотя тут надо, конечно, смотреть на цены.

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Характеристики Oppo Find N2 Flip

Oppo Find N2 Flip оснащен аккумулятором емкостью 4300 мАч с зарядкой мощностью 44 Вт. Хочется увидеть что-то близкое во Flip 5. Тем не менее, Samsung придерживается консервативного подхода к зарядке. Мы не ожидаем, что какие-то изменения и улучшения мы точно получим, и Samsung может нас удивить.

Интересно все-таки, почему компании отказались от концептов раздвижных смартфонов. Именно Oppo в свое время показала уникальный раздвижной телефон, который работал, и я лично мог попользоваться им и проверить на себе. Там не было складок, не было открытых шарниров, но была магия и удобство и использования. Теперь этого концепта, похоже, больше нет. А жаль…