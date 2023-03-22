Oppo становится новым лидером в складных телефонах. Самсунг все?

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Артем Сутягин

Складные телефоны становятся все более массовыми, и постепенно конкуренция между ними становится все более острой. Если до этого мы думали, что только Samsung может лидировать в этом сегменте, то теперь понимаем, что это не так и конкурентов у южнокорейской компании хватает. Я сам пользовался складным Huawei P50 Pocket и скажу, что мне он понравился точно не меньше Samsung. А теперь у нас есть еще и новый Oppo Find N2 Flip, который оказался на редкость удачным и интересным.

Oppo становится новым лидером в складных телефонах. Самсунг все? Пару лет назад никто не ожидал от Oppo такого телефона. Фото.

Пару лет назад никто не ожидал от Oppo такого телефона

Кто делает лучшие складные телефоны

Samsung и Oppo теперь являются конкурентами в глобальном сегменте складных смартфонов. Правда, тут стоит смотреть именно на модели формата Flip, которые, открываясь, превращаются в обычный телефон, а не в планшет. Тут у Samsung пока действительно нет равных. Да и вообще, компаний, которые делают второй вариант конструкции намного меньше, чем первый.

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Серия Samsung Galaxy Z Fold по-прежнему существует абсолютно без конкурентов. Однако на «флип-сцене» устройств намного больше. В том числе, представленный на днях на международных рынках Oppo Find N2 Flip. Это устройство должно свергнуть Samsung Galaxy Z Flip 4 и завоевать большую пользовательскую базу. Устройство имеет определенные преимущества перед Z Flip 4. Например, оно имеет больший дисплей и большую батарею с быстрой зарядкой. Samsung точно должна что-то предпринять и поменять ситуацию с выпуском Samsung Galaxy Z Flip 5. Пока у нее есть «не сказанное слово», но если она не покажет ничего интересного, то окончательно превратится в догоняющего. Но, похоже, у нее есть, что предложить.

Кто делает лучшие складные телефоны. С таким дизайном Samsung точно проигрывает…. Фото.

С таким дизайном Samsung точно проигрывает…

Кто делает лучшие складные телефоны. … такому Oppo. Фото.

… такому Oppo.

Стоит ли покупать складной Samsung

С ростом конкуренции Samsung не может спать спокойно. По этой причине компания готовит значительные улучшения для пятого поколения своих складных моделей. По словам аналитика по цепочке поставок дисплеев Росса Янга, Galaxy Z Flip 5 будет поставляться с большим внешним экраном. Galaxy Z Flip 4 имеет 1,9-дюймовую панель, а дисплей Z Flip 5 будет больше 3 дюймов. Информатор Ice Universe подтверждает эту информацию. По его словам, дисплей Galaxy Z Flip 5 превзойдет экран Oppo Find N2 Flip с его диагональю 3,26 дюйма.

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Что нового будет в Galaxy Z Flip 5

Более того, Росс Янг утверждает, что у Samsung Galaxy Z Flip 5 будет другой шарнир. Это уменьшит видимость складки и сделает ее менее заметной при прикосновении к ней и при свайпах по экрану. Пока складка является одним из самых больших недостатков складной техники. Тем не менее, мы видим, что конкуренция в этом отношении усиливается. В результате Samsung, безусловно, форсирует модернизацию своего дизайна.

Что нового будет в Galaxy Z Flip 5. Складные телефоны становятся все лучше и интереснее. Фото.

Складные телефоны становятся все лучше и интереснее.

Очевидно, что Galaxy Z Flip 5 наверняка будет лучше в плане аппаратного обеспечения. Oppo Find N2 Flip получил Dimensity 9000+, что тоже неплохо, но может заставить некоторых пользователей выбрать Z Flip4 со Snapdragon 8+ Gen 1. Когда дело доходит до Galaxy Z Flip 5, он, скорее всего, получит Snapdragon 8 Gen 2 или даже его плюсовую версию, что сделает его еще более привлекательным. Хотя тут надо, конечно, смотреть на цены.

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Характеристики Oppo Find N2 Flip

Oppo Find N2 Flip оснащен аккумулятором емкостью 4300 мАч с зарядкой мощностью 44 Вт. Хочется увидеть что-то близкое во Flip 5. Тем не менее, Samsung придерживается консервативного подхода к зарядке. Мы не ожидаем, что какие-то изменения и улучшения мы точно получим, и Samsung может нас удивить.

Интересно все-таки, почему компании отказались от концептов раздвижных смартфонов. Именно Oppo в свое время показала уникальный раздвижной телефон, который работал, и я лично мог попользоваться им и проверить на себе. Там не было складок, не было открытых шарниров, но была магия и удобство и использования. Теперь этого концепта, похоже, больше нет. А жаль…

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