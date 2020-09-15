Какие Samsung получат Android 11. Полный список

Релиз Android 11 в этом году состоялся довольно неожиданно. По крайней мере, для меня. Всё-таки, учитывая, что Google пришлось трижды отложить запуск бета-теста обновления, в общей сложности сметив его больше чем на месяц, я был склонен ожидать, что поисковый гигант выпустит новую версию ОС в лучшем случае в октябре. Но предварительные испытания апдейта прошли успешно, и разработчики Google приняли решение о том, что причин задерживать Android 11 дольше попросту нет. Вот только на популярных устройствах обновление будет доступно немного позже.

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Одним из производителей, который максимально ответственно подходит к вопросу обновления своих смартфонов, сегодня смело может считаться Samsung. Корейцы даже немного переигрывают, потому что выпускают свежие патчи безопасности за следующий месяц ещё в конце предыдущего. В результате сентябрьский патч они выпускают в августе, августовский – в июле, а июльский – в июне. Но Samsung ответственна не только в сроках обновления, но и широте охвата устройств, которые эти самые обновления получают. Взять хотя бы за пример ассортимент гаджетов, которым светит Android 11.

Смартфоны Samsung с поддержкой Android 11

В отличие от конкурентов, которые бросают поддерживать недорогие смартфоны уже в первый год, Samsung поступает иначе. Вот максимально полный список устройств, совместимых с Android 11, по состоянию на сентябрь 2020 года:

Galaxy A01

Galaxy A10/A10e/A10s

Galaxy A11

Galaxy A20/A20e/A20s

Galaxy A21/A21s

Galaxy A30/A30s

Galaxy A31

Galaxy A40

Galaxy A41

Galaxy A42 5G

Galaxy A50/A50s

Galaxy A51/A51 5G

Galaxy A60

Galaxy A70/A70s

Galaxy A71/A71 5G

Galaxy A80

Galaxy A8s

Galaxy A90 5G

Galaxy M01

Galaxy M11

Galaxy M21

Galaxy M30s

Galaxy M40

Galaxy M51

Galaxy Xcover 4s

Galaxy Xcover FieldPro

Galaxy Xcover Pro

Galaxy S10e/S10/S10+/S10 5G/S10 Lite

Galaxy Note 10/Note 10+/Note 10+ 5G/Note 10 Lite

Galaxy Note 20/Note 20 Ultra

Galaxy S20/S20+/S20 Ultra/S20 Ultra 5G

Galaxy Z Flip

Galaxy Z Fold 2

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Как видите, список получился довольно обширным. Другое дело, что он, скорее всего, ещё может расшириться, потому что даже навскидку я вижу, что здесь отсутствует оригинальный Galaxy Fold. Несмотря на специфичность модели, она по-прежнему не может считаться старой, а значит, обновление ей точно светит. Но её отсутствие в списке явно является положительным моментом, нежели отрицательным, поскольку указывает на вероятную неполноту и потенциальную расширяемость. Ведь не исключено, что к моменту релиза Android 11 корейцы выпустят ещё несколько новых смартфонов.

Когда выйдет Android 11 для Samsung

Что касается сроков релиза Android 11 для смартфонов Samsung, то здесь однозначной даты быть не может, учитывая, что она всегда имеет плавающий характер. Очевидно, что в первую очередь — ориентировочно в конце октября — начале ноября — корейцы обновят флагманские смартфоны 2020-го модельного года. Это Galaxy S20 и Note 20. Затем, скорее всего, обновятся топовые представители линейки Galaxy A: A51, A71 и их 5G-совместимые модификации. А вот для складных аппаратов, очевидно, обновление может задержаться. Всё-таки, прежде чем его выпускать, разработчикам Samsung придётся немало потрудиться, чтобы адаптировать апдейт под сдвоенный экран.

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Но есть и хорошая новость. Для большинства смартфонов линеек Galaxy A, Galaxy S и Galaxy Note обновление до Android 11 не будет последним. Даже прошлогодние аппараты продолжат получать новые версии операционной системы и дальше. Это связано с тем, что Samsung решила продлить сроки обновления своих смартфонов до трёх лет. Поэтому Galaxy Galaxy S10 и Galaxy Note 10, которые по логике вещей должны были официально устареть в следующем году, получат ещё и Android 12. Пока, кроме Samsung и Microsoft, такого не предложил никто.