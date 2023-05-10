Почему стоит купить б/у смартфон серии Samsung Galaxy в 2023 году

Если мы говорим про флагманские смартфоны, то практически всегда в первую очередь вспоминаем Apple и Samsung. Как бы ни старались китайцы выпустить что-нибудь дорогое и навороченное, но в мозгу у большинства покупателей сидит стереотип, что смартфоны из Поднебесной не могут стоить дорого. Однако не на каждый хороший телефон от Samsung у пользователей есть деньги. Поэтому приходится довольствоваться либо ноунейм смартфонами с Алика, либо дальше пользоваться тем устройством, которое есть сейчас.

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Но ведь можно купить немного бэушный аппарат в идеальном состоянии и наслаждаться тем устройством, которое изначально хотелось и нравится, а не на которое хватило зарплаты. Давайте вместе разберемся, почему стоит купить б/у смартфон Samsung Galaxy в 2023 году.

Сколько обновляется Самсунг

Вот вроде бы кажется, ну как бэушный Самсунг может быть лучше разных ноунейм смартфонов. А все на самом деле очень просто. Выбирая устройства от корейского производителя, вы покупаете аппарат от А-бренда и можете рассчитывать на соответствующие комплектующие. А значит, и память будет работать нормально, и экран не выгорит просто от того, что вы разблокировали телефон, и уверенный прием сети будет практически везде. В отличие от второсортных телефонов с Алика, вы точно можете быть уверены в качестве.

И это мы вспомнили только про железо. А если говорить про софт, то тут все еще лучше. Во-первых, оболочка OneUI, которая устанавливается на аппараты Samsung — одна из самых функциональных и красивых из всех Андроид-смартфонов. К тому же большинство фишек, которые в будущем появляются в чистом Андроиде, в первую очередь выходят именно на устройствах от Samsung. Ну и обязательно нужно сказать про срок обновлений. В прошлом году корейский производитель объявил, что теперь его смартфоны будут получать целых четыре крупных обновления OneUI и пять лет обновлений безопасности.

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Среди всех производителей Андроид-устройств это самый большой срок поддержки. Столько же обновляются только Google Pixel. Но это и не удивительно. Было бы странно, если бы Google забросила свои смартфоны через пару лет. Поэтому если вы хотите аппарат, который еще будет долго получать обновления и при этом не разориться на его покупке, то смело смотрите на какой-нибудь бэушный Гэлакси прошлого года. Так можно будет очень здорово сэкономить и при этом купить смартфон, о котором вы мечтали.

Как правильно купить б/у смартфон недорого

Тем более что новые и б/у смартфоны Samsung Galaxy можно купить у наших партнеров SmartPrice. Это вам не Авито, где вы приобретаете кота в мешке. Все аппараты, которые можно купить в SmartPrice, получают оценку, которая соответствует их состоянию. Ознакомиться с критериями, по которым специалисты оценивают смартфон перед тем как выставить его на продажу, вы можете на сайте SmartPrice.

Давайте посмотрим на примере прошлогоднего флагмана Samsung Galaxy S22 Ultra за сколько можно приобрести такой аппарат. На странице со смартфоном вы можете выбрать объем памяти, цвет и состояние. В 2023 году смысла покупать флагман с памятью меньше 256 ГБ никакого нет, потому что вы сразу же ее забьете. Поэтому выберем именно такое количество. Я люблю белые смартфоны, поэтому цвет тоже оставил белый.

После того как мы поставим состояние “5”, нам станет доступна цена 64 589 рублей. С учетом того, что такое же новое устройство стоит 91 тысячу рублей, то экономия, мягко говоря, видна невооруженным взглядом. К тому же на смартфон дают гарантию 180 дней, а это целых полгода. Вполне достаточно, чтобы выявить какой-то заводской брак. Как мне кажется, это отличное предложение.

Где купить телефон Самсунг

Но б/у смартфоны от SmartPrice — это не только флагманы, но и вполне доступная А-серия, которую тоже можно купить за очень приятные деньги в отличном состоянии. Например, топовое устройство из этой линейки — Samsung Galaxy A72 с оценкой “5” можно заказать за 19 789 рублей. При том, что новый такой же аппарат обойдется вам в почти в 28,5 тысяч рублей. То есть на 10 тысяч дороже. И, кстати, гарантия на него будет такая же, как на флагман Samsung Galaxy S22 Ultra — 180 дней. В этой ситуации самое главное, что вы будете уверены в качестве приобретаемого устройства.

Но я бы обратил ваше внимание на другой аппарат. Я уже давно хочу попробовать какую-нибудь горизонтальную раскладушку по типу Galaxy Fold. Новый телефон из этой серии мне не по карману, но вот бэушку я вполне могу себе позволить. Посмотрите на Galaxy Z Fold 3 на 256 ГБ. Всего 58 тысяч рублей, и он ваш. Намного дешевле, чем новое устройство, а состояние у него на пятерку. Эксперты SmartPrice убедились, что пользовались им очень бережно.

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В общем, если вы давно задумывались о смене телефона, а ноунейм трубки с Алика вас пугают непонятным железом, странным графиком выхода прошивок и непонятным сроком поддержки своих устройств, то можете сэкономить приличную сумму и купить крутой б/у Samsung в SmartPrice. Мало того, что получите флагманское устройство по цене текущего середняка, так еще и в дополнение к этому — гарантию на смартфон. А для наших читателей в SmartPrice приготовили дополнительную скидку 3% по промокоду ANDROIDINSIDER. Обязательно воспользуйтесь этим предложением.