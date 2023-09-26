Почему Xiaomi 13T и Xiaomi 13T Pro — лучшие камерофоны 2023 года по доступной цене

26 сентября состоялась презентация Xiaomi 13T — нового поколения смартфонов T-серии, которые ранее казались бледной тенью полноценных флагманов Xiaomi без дополнительной буквы в названии. До 2023 года T-шки оснащали скромным набором камер, где добротный основной сенсор соседствовал с 8-мегапиксельным сверхшириком и бесполезной макро-заглушкой. Но на сей раз Xiaomi сделала одни из лучших камерофонов, сохранив при этом низкую цену.

Что умеет камера Xiaomi 13T и Xiaomi 13T Pro

Будучи владельцем смартфона Xiaomi 12T Pro, я неоднократно отмечал, что он имеет классную основную камеру, однако его дополнительные сенсоры не выдерживают никакой критики даже на фоне дешевого Redmi Note 10 Pro. Не знаю, опирались ли китайцы на мнение владельцев, но Xiaomi 13T и Xiaomi 13T Pro получили исключительно полезный набор камер:

50 МП (IMX707) — основная камера с OIS и объективом, состоящим из 7 линз;

12 МП — сверхширик с фокусным расстоянием 15 мм;

50 МП — телевик с фокусным расстоянием 50 мм, обеспечивающий 2-кратное приближение относительно основной камеры без потери качества.

Здесь нет места бесполезным заглушкам и сверширику, который фотографирует на уровне смартфона за 15-20 тысяч рублей. Только полезные модули с оптикой от известной немецкой компании Leica.

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Сотрудничество с Leica проявляется как в выборе сенсоров для камеры, так и в алгоритмах обработки изображения. Xiaomi 13T и Xiaomi 13T Pro предлагают 2 пресета в авторежиме: Authentic и Vibrant. В первом случае вы будете получать естественные фотографии, а во втором — цветастые картинки, как на всех китайских смартфонах. Отрадно, что в этот раз можно сделать самостоятельный выбор между красотой и естественностью.

Купить Xiaomi 13T

Купить Xiaomi 13T Pro

Также в камерофонах 2023 года применяется новый движок Xiaomi Imaging Engine, отвечающий за обработку изображения. С его помощью обеспечивается высокая скорость съемки. Для сравнения: за один и тот же промежуток времени на Samsung Galaxy S23 Ultra удается сделать 28 снимков, а на смартфоны Xiaomi 13T — 50. Камера новинок демонстрирует небывалую отзывчивость, а еще характеризуется моментальной фокусировкой.

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Характеристики Xiaomi 13T

Помимо камеры обращают на себя внимание и другие характеристики Xiaomi 13T. Многие из них были улучшены по сравнению со смартфоном предыдущего поколения, а единственный даунгрейд касается скорости зарядки. В комплекте с Xiaomi 13T лежит блок питания на 67 Вт, а не на 120 Вт.

Характеристики Xiaomi 13T Экран 6,67 дюйма, AMOLED (2712х1220), 30-144 Гц Основная камера 50 (OIS) + 12 + 50 МП Фронтальная камера 20 МП Процессор Dimensity 8200-Ultra Память 8/256 или 12/256 ГБ Аккумулятор 5000 мАч Зарядка 67 Вт

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Слегка уменьшенная скорость зарядки меркнет на фоне других характеристик смартфона. Прежде всего нужно взглянуть на экран Xiaomi 13T. Здесь используется AMOLED-матрица с повышенным разрешением 1.5K, частотой обновления до 144 Гц и невероятной яркостью, достигающей 2600 нит в пике (у предыдущего поколения было всего 900 нит). Также дисплей новинки безопасен для глаз за счет ШИМ-диммирования на частоте 2880 Гц.

Процессор Dimensity 8200 обеспечивает производительность на уровне 930 тысяч баллов в AnTuTu, так что он готов к выполнению любых задач. Еще одна флагманская фишка Xiaomi 13T — влагозащита по стандарту IP68 (впервые в T-серии).

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Чем интересен смартфон Xiaomi 13T Pro

Смартфон Xiaomi 13T Pro — старшая модель, которая несущественно отличается от младшей версии. Здесь используются те же камеры и аналогичный экран, а разница заключается в процессоре и скорости зарядки. Итак, смотрим на характеристики Xiaomi 13T Pro.

Характеристики Xiaomi 13T Pro Экран 6,67 дюйма, AMOLED (2712х1220), 30-144 Гц Основная камера 50 (OIS) + 12 + 50 МП Фронтальная камера 20 МП Процессор Dimensity 9200+ Память 12/256, 12/512 или 16/1024 ГБ Аккумулятор 5000 мАч Зарядка 120 Вт

Купить Xiaomi 13T Pro

Процессор Dimensity 9200 Plus является самым мощным в 2023 году. Он набирает около полутора миллионов баллов в AnTuTu, опережая по этому показателю нашумевший Snapdragon 8 Gen 2. Также чипсет поддерживает высокоскоростные стандартны оперативной (LPDDR5x) и постоянной (UFS 4.0) памяти.

Выбор по-настоящему флагманского чипа сказался на качестве съемки. В отличие от младшей версии, смартфон Xiaomi 13T Pro умеет записывать видео с глубиной цвета 10 бит и поддерживает разрешение вплоть до 8K. Батарейка на 5000 мАч заряжается всего за 19 минут, а корпус по аналогии с базовой моделью защищен от проникновения влаги и пыли.

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Цена Xiaomi 13T и Xiaomi 13T Pro

Дата выхода Xiaomi 13T состоялась в день презентации, то есть 26 сентября. В 17:00 (мск) продажи новинок открылись на AliExpress. Стоимость зависит от модели смартфона:

Xiaomi 13T — $699 (~ 67 200 ₽);

Xiaomi 13T Pro — $799 (~ 77 000 ₽).

Дороговато, но виноваты в этом не китайцы, а курс доллара. Если смотреть на стоимость Xiaomi 13T в американской валюте, то на фоне предыдущего поколения цена не изменилась, хотя в базовой версии теперь 8/256 ГБ памяти, а не 8/128 ГБ.

Купить Xiaomi 13T

Купить Xiaomi 13T Pro

Плюс ко всему до 2 октября можно купить Xiaomi 13T со скидкой, если взять купон продавца или воспользоваться промокодом XM13TRU30 (8/256 ГБ) и XM13TRU50 (12/256 ГБ). Тогда цена за базовую версию составит приемлемые 41 500 ₽. Чтобы купить Xiaomi 13T Pro со скидкой, при оформлении заказа нужно ввести промокод XM13TPRU200. Тогда цена составит менее 60 тысяч рублей. Кстати, в российской рознице прошлогодний Xiaomi 12T Pro с памятью 12/256 ГБ стоит столько же.