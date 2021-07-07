Почему Xiaomi будет моим следующим смартфоном?

  2. Темы
  3. Смартфоны
Иван Герасимов 0

За 4 года с iPhone я сменил много моделей, пользовался iPad, в общем, погряз в экосистеме Apple. Но два года назад перед покупкой iPhone XR меня впервые посетила мысль о смартфоне на Android. Я всерьез присматривался к Samsung Galaxy, OnePlus, но выбрать все равно было очень сложно, так как смартфонов оказалось невероятно много. Еще Nokia и Motorola, Google Pixel — все они казались мне привлекательными вариантами. При выборе смартфона на Android важно ознакомиться с личным опытом другого человека, чтобы информация была достоверной и объективной.

Блоки камер у Xiaomi расположены очень удобно

Моя подруга уже почти 5 лет пользуется смартфонами Xiaomi — сейчас у нее Xiaomi Mi 9, которым она пользуется 2 с лишним года, а до этого был Mi 5s. Ей все очень нравится и обновляться она пока не планирует. Тем более, уж очень пугает цена — за Mi 11, о котором мы уже писали в нашем канале в Google News, просят больше 70 тысяч рублей. Она как и прежде будет выбирать только смартфоны этого бренда и ни за что не вернется на iPhone, который считает слишком дорогим и донельзя непрактичным.

Xiaomi все равно топ за свои деньги — я выделил все те плюсы, которые важны для меня в этом нелегком выборе, и готов поделиться с вами.

Процессор Qualcomm Snapdragon

Процессоры от Qualcomm пользуются спросом — стоит попробовать тоже?

Чипы Qualcomm постоянно присутствуют в смартфонах Xiaomi и мне было бы интересно начать пользоваться ими. Мой опыт использования Qualcomm Snapdragon ограничивается Nokia Lumia 930, в котором был чип 800-серии. За два года с Lumia 930 меня очень впечатлила его производительность, и я хотел бы однажды снова начать пользоваться устройством с такой начинкой. За последние годы Snapdragon стал еще производительнее и энергоэффективнее — у смартфонов Xiaomi отличная автономность работы, которой с лихвой хватит для повседневных задач.

Широкий модельный ряд Xiaomi

Xiaomi научилась оптимизировать работу своих устройств

У компании огромное количество смартфонов — можно выбрать подешевле, подороже, функции, которые нужны или нет, размер экрана — это очень радует. Ты всегда можешь выбрать то, что подходит тебе, не переплачивая лишнего. Выбор огромен – на любой вкус и цвет. После откровенно скупой цветовой палитры устройств Apple, которая только совсем недавно начала пополняться более яркими оттенками, смартфоны Xiaomi – настоящая отдушина.

Оптимизация MIUI

Оболочка MIUI выглядит интуитивно понятной после iOS

Да, я до сих пор считаю, что оболочки у Android — это немного странное явление и нужно будет какое-то время привыкать, но меня очень привлекает MIUI — одна из тех оболочек, которая не раздражает, не выглядит вычурно, а наоборот, приятно удивляет своей неброскостью и функциональностью. Оболочка работает плавно и обладает отличной производительностью. Приятный бонус — она часто обновляется производителем под конкретный смартфон, поэтому смартфон не должен начать тормозить через год.

Экосистема Xiaomi

Посмотрим, получится ли у меня собрать хотя бы умный дом от Xiaomi

Если открыть AliExpress и ввести «Xiaomi», то вы увидите сотни разных товаров — от зубных щеток до роботов-пылесосов. Xiaomi развивает свою экосистему, внедряя самые разные устройства — мониторы, ноутбуки, телевизоры и прочую бытовую технику. Меня очень привлекает идея умного дома, когда устройства могут слаженно работать на одной платформе.

Коллеги пишут: Xiaomi придумала, как сделать самый универсальный телефон

Цена на Xiaomi 2021

Бренд не является имиджевым и про владельцев устройств существует много шуток, но это бред — ты не будешь считаться первым парнем на деревне. Зато в твоем устройстве будет только то, что тебе нужно за вменяемые деньги. На мой взгляд, в 2021 году уже сложно пытаться выделиться дорогим смартфоном да и смысла нет. Xiaomi идеально подходит мне, потому что я не люблю тратить лишнего.

Как выглядят телефоны Xiaomi

За 4 года с iPhone я привык к тому, что ничего не меняется. С одной стороны, это неплохо, ведь смартфоны Apple всегда выглядят стильно и узнаваемо. С другой — нужно пробовать что-то новое.

Xiaomi не только топ по соотношению цена-качества, но и в плане дизайна

Модели Xiaomi отличаются своим внешним видом, и это радует — купив новое поколение флагмана, тебя очень долго не будет покидать чувство новизны, которое сейчас практически исчезло. У каждого смартфона Xiaomi большой выбор цветовой гаммы корпуса — мелочь, а приятно в наше время, когда люди до сих пор не выходят за рамки, выбирая между черным и очень черным.

Читайте также: Как выбрать планшет на Android

А как выглядят задние панели у Xiaomi? Они отличаются друг от друга разными модулями камер, наличием датчика отпечатка пальца. У них приятный на ощупь материал. Еще мне очень нравится каплевидный вырез для камеры на передней панели, который ничуть не смущает и не мешает — на нынешних iPhone с FaceID он хоть и не так сильно отвлекает, но время от времени задумываешься, что он все же занимает очень много места.

Линейка смартфонов Xiaomi огромна, остается лишь выбрать то, что подходит тебе

На примере моей подруги я вижу, что определенно стоит попробовать приобрести Xiaomi — это доступный смартфон, вовлеченный в огромную экосистему устройств компании. Покупая такой смартфон, ты понимаешь, что потратил деньги с умом, не переплатив лишнего, получил все необходимое с удобным интерфейсом и хорошей производительностью от Qualcomm Snapdragon, которой хватит на ближайшие 2-3 года!

Теги
Новости по теме
Смартфон Realme
Вышел Realme 8 Pro и это просто бомба. Вот как можно купить его дешевле
Лонгриды для вас
Redmi K40
За первые пять минут было продано 300 000 Redmi K40. Почему так много?

Часто бывает такое, что пользователи настолько ждут новый смартфон, что стоит ему только выйти, они накидываются на него подобно стае пираний. В свое время так было, когда люди за несколько дней до начала продаж занимали очередь около магазинов Apple за новым iPhone. Сейчас ситуация немного иная и все продается через Интернет, но от это становится еще более удивительным, когда партия в сотни тысяч устройств разлетается буквально за несколько минут, если не за несколько секунд. Так получилось и с новым Redmi серии K40. Их давно ждали, а заявления компании и утечки, как контролируемые, так и не очень, только подогревали интерес. И вот стоило продажам только начаться, как пользователи смели с ”электронных полок” 300 000 смартфонов этой серии всего за 5 минут. Так чем же так хорош этот смартфон?

Читать далее
смартфоны
В 2021 году будет сложнее купить смартфон, даже если у вас есть деньги

Если вы решили потратить в 2021 году немного (или много) денег и хотите купить смартфон, планшет, ноутбук, телевизор или даже автомобиль, вы рискуете столкнутся с трудностями, которые могут сильно повлиять на ваши планы. Пока говорить о том, что гаджеты просто пропадут с полок, нельзя. Что-то будет продаваться и многие найдут то, что им нужно, но ситуация все равно будет сложная. Это касается не только России или некоторых других стран. Проблема рискует стать глобальной и может привести к самым сложным последствиям. Впрочем, те, от кого это зависит, понимают, что надо что-то делать, и готовятся принимать меры. Посмотрим, что из этого получится, и как будут решаться проблемы, но факт глобальной нехватки процессоров на лицо. Поэтому давайте разберемся, почему начались трудности, как они будут преодолеваться и на что могут повлиять.

Читать далее
Galaxy A51
Лучший смартфон на Android за 13 тысяч рублей

Можно ли сегодня купить хороший смартфон дешевле 20 тысяч. Однозначно да. Другое дело, что есть несколько оговорок. Во-первых, брать нужно не на старте продаж, а желательно минимум через полгода. К тому моменту цена аппарата как раз снижается на 30-40%. А, во-вторых, нужно разузнать, сколько смартфон стоит за границей. Потому что бывает так, что в России из-за региональных особенностей ценообразования аппарат оказывается намного дешевле, чем в Европе или США. Разберёмся подробнее, что к чему.

Читать далее
Новый комментарий