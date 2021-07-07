Почему Xiaomi будет моим следующим смартфоном?

За 4 года с iPhone я сменил много моделей, пользовался iPad, в общем, погряз в экосистеме Apple. Но два года назад перед покупкой iPhone XR меня впервые посетила мысль о смартфоне на Android. Я всерьез присматривался к Samsung Galaxy, OnePlus, но выбрать все равно было очень сложно, так как смартфонов оказалось невероятно много. Еще Nokia и Motorola, Google Pixel — все они казались мне привлекательными вариантами. При выборе смартфона на Android важно ознакомиться с личным опытом другого человека, чтобы информация была достоверной и объективной.

Моя подруга уже почти 5 лет пользуется смартфонами Xiaomi — сейчас у нее Xiaomi Mi 9, которым она пользуется 2 с лишним года, а до этого был Mi 5s. Ей все очень нравится и обновляться она пока не планирует. Тем более, уж очень пугает цена — за Mi 11, о котором мы уже писали в нашем канале в Google News, просят больше 70 тысяч рублей. Она как и прежде будет выбирать только смартфоны этого бренда и ни за что не вернется на iPhone, который считает слишком дорогим и донельзя непрактичным.

Xiaomi все равно топ за свои деньги — я выделил все те плюсы, которые важны для меня в этом нелегком выборе, и готов поделиться с вами.

Процессор Qualcomm Snapdragon

Чипы Qualcomm постоянно присутствуют в смартфонах Xiaomi и мне было бы интересно начать пользоваться ими. Мой опыт использования Qualcomm Snapdragon ограничивается Nokia Lumia 930, в котором был чип 800-серии. За два года с Lumia 930 меня очень впечатлила его производительность, и я хотел бы однажды снова начать пользоваться устройством с такой начинкой. За последние годы Snapdragon стал еще производительнее и энергоэффективнее — у смартфонов Xiaomi отличная автономность работы, которой с лихвой хватит для повседневных задач.

Широкий модельный ряд Xiaomi

У компании огромное количество смартфонов — можно выбрать подешевле, подороже, функции, которые нужны или нет, размер экрана — это очень радует. Ты всегда можешь выбрать то, что подходит тебе, не переплачивая лишнего. Выбор огромен – на любой вкус и цвет. После откровенно скупой цветовой палитры устройств Apple, которая только совсем недавно начала пополняться более яркими оттенками, смартфоны Xiaomi – настоящая отдушина.

Оптимизация MIUI

Да, я до сих пор считаю, что оболочки у Android — это немного странное явление и нужно будет какое-то время привыкать, но меня очень привлекает MIUI — одна из тех оболочек, которая не раздражает, не выглядит вычурно, а наоборот, приятно удивляет своей неброскостью и функциональностью. Оболочка работает плавно и обладает отличной производительностью. Приятный бонус — она часто обновляется производителем под конкретный смартфон, поэтому смартфон не должен начать тормозить через год.

Экосистема Xiaomi

Если открыть AliExpress и ввести «Xiaomi», то вы увидите сотни разных товаров — от зубных щеток до роботов-пылесосов. Xiaomi развивает свою экосистему, внедряя самые разные устройства — мониторы, ноутбуки, телевизоры и прочую бытовую технику. Меня очень привлекает идея умного дома, когда устройства могут слаженно работать на одной платформе.

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Цена на Xiaomi 2021

Бренд не является имиджевым и про владельцев устройств существует много шуток, но это бред — ты не будешь считаться первым парнем на деревне. Зато в твоем устройстве будет только то, что тебе нужно за вменяемые деньги. На мой взгляд, в 2021 году уже сложно пытаться выделиться дорогим смартфоном да и смысла нет. Xiaomi идеально подходит мне, потому что я не люблю тратить лишнего.

Как выглядят телефоны Xiaomi

За 4 года с iPhone я привык к тому, что ничего не меняется. С одной стороны, это неплохо, ведь смартфоны Apple всегда выглядят стильно и узнаваемо. С другой — нужно пробовать что-то новое.

Модели Xiaomi отличаются своим внешним видом, и это радует — купив новое поколение флагмана, тебя очень долго не будет покидать чувство новизны, которое сейчас практически исчезло. У каждого смартфона Xiaomi большой выбор цветовой гаммы корпуса — мелочь, а приятно в наше время, когда люди до сих пор не выходят за рамки, выбирая между черным и очень черным.

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А как выглядят задние панели у Xiaomi? Они отличаются друг от друга разными модулями камер, наличием датчика отпечатка пальца. У них приятный на ощупь материал. Еще мне очень нравится каплевидный вырез для камеры на передней панели, который ничуть не смущает и не мешает — на нынешних iPhone с FaceID он хоть и не так сильно отвлекает, но время от времени задумываешься, что он все же занимает очень много места.

На примере моей подруги я вижу, что определенно стоит попробовать приобрести Xiaomi — это доступный смартфон, вовлеченный в огромную экосистему устройств компании. Покупая такой смартфон, ты понимаешь, что потратил деньги с умом, не переплатив лишнего, получил все необходимое с удобным интерфейсом и хорошей производительностью от Qualcomm Snapdragon, которой хватит на ближайшие 2-3 года!