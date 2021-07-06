Xiaomi придумала, как сделать самый универсальный телефон

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Артем Сутягин 0

Сколько же было шуток о том, что в Xiaomi работает только два инженера, один из которых прикладывает к листу iPhone/Samsung/Huawei, а другой обводит. Потом по этому ”чертежу” делается новый смартфон бренда. Конечно, это довольно типовая шутка и надо просто менять названия компаний, да и в реальности это не так, но видя то, что показано на новом патенте Xiaomi, вольно или невольно вспоминаешь ее. Новый патент показывает нам сразу все новые типы телефонов в одном. Смотрится это немного странно, но лично я бы попробовал попользоваться чем-то таким, хотя и сомневаюсь, что мы увидим что-то подобное в реальной жизни. Тем не менее, ”новый патент Xiaomi в студию!”.

Xiaomi

Новый Xiaomi может быть довольно эффектным.

Новый складной телефон Xiaomi

В этом году Xiaomi выпустила свой первый складной телефон, получивший название Mi Mix Fold. Он получил довольно неплохую складную конструкцию, хотя она и напоминает Galaxy Fold. Впрочем, если быть до конца честным, по сути это и есть Samsung, так как большинство компонентов — от экрана до памяти — произведены именно этим корейским брендом и проданы Xiaomi. Но это не так плохо. Тем более, что самое главное — цена — у этого смартфона, к счастью, не от Samsung.

Теперь стало понятно, что компания нестандартно относится к перспективам складных устройств, после того, как она запатентовала смартфон с дизайном, который настолько странный, что даже кажется прекрасным.

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Новый патент Xiaomi

Xiaomi подала патент в Национальное управление интеллектуальной собственности Китая (CNIPA) еще в феврале 2020 года. Но документы были опубликованы только сейчас и, естественно, не прошли мимо специалистов из Let’s Go Digital. Они быстренько зацепились за это и показали нам, как должен выглядеть смартфон будущего от Xiaomi, вдохновленный несколькими источниками.

Xioami

Так может выглядеть Xiaomi будущего.

В основе всего лежит ставший уже классическим вариант складного экрана, популяризированный серией Samsung Galaxy Fold. Это должно защитить главный экран от царапин и других повреждений. Хотя, смотря на этот патент, кажется, что если он и станет реальностью, то к тому времени складное стекло уже научатся делать таким, чтобы оно не боялось царапин само по себе.

Xiaomi со стилусом

В гипотетическом смартфоне должен так же появиться стилус в духе S Pen, есть рамка, в которой установлены камеры и за которую смартфон, судя по всему, надо будет держать. Назовем эту часть ручкой. Что-то более-менее похожее мы встречали в первом поколении Huawei Mate X и его улучшенной версии Huawei Mate Xs.

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Другие изображения, указанные в заявке на патент, предполагают, что складное устройство получит камеры с разных сторон, чтобы можно было снимать как обычные снимки, так и фронтальные.

Телефон с экраном со всех сторон

Наконец, похоже, что Xiaomi обратилась к дизайну концептуального телефона Mi Mix Alpha, чтобы сделать проект смартфона будущего. Напомню, что то устройство было в прямом смысле обернуто экраном. В запатентованной раскладушке мы видим что-то подобное. Складной экран будет проходить по всей внутренней части, перегибаясь посередине, а потом загибаться на обратную сторону крышки вокруг правого края.

Xiaomi

Это не просто очередная «раскладушка», а настоящий полет фантазии.

Пример того, что должно получиться, вы можете посмотреть на рендерах, но я бы не относился к этому серьезно, так как внутренний экран довольно хрупкий, и выводить часть его не внешнюю сторону было бы не очень логично. С другой стороны, можно сделать стык на грани. В этом случае снаружи можно разместить обычное, прочное стекло, которые сейчас устанавливается во флагманские телефоны.

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Еще раз подчеркну, что это только патент, который пока имеет мало общего с реальностью. Это скорее просто видение смартфона будущего от Xiaomi и желание заранее заявить права на что-то подобное. Я не уверен, что пользоваться таким устройством будет удобно, но его идея выглядит привлекательно. Будем надеяться, что оно станет реальностью. Xiaomi, конечно готовит Mi Mix 4 и новый складной телефон, но едва ли он получится тем, что приведено в патенте. До реализации такого придется ждать еще минимум 3-5 лет.

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