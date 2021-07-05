Как выбрать планшет на Android

В 2021 году планшеты заменили ноутбуки и стационарные ПК: благодаря обилию аксессуаров для серьезной работы вовсе не обязательно иметь ноутбук – у планшетов прекрасные характеристики, которые подойдут для самых разных задач. Кроме того, планшет компактнее и легче ультрабуков. Не стоит полагаться на авось – определитесь, нужен ли вам планшет и для каких целей.

Среди Android-планшетов очень большой выбор недорогих, но производительных устройств, которые можно настроить под себя. Специально для вас мы не только составили небольшой чек-лист по выбору планшета, но и отобрали несколько самых доступных и производительных, которые действительно стоят своих денег.

Размер планшета

В зависимости от диагонали планшета можно выделить компактные (7-8 дюймов), средние (9-10) и большие (11-12 дюймов).

Компактные отлично подходят для интернет-серфинга, игр, чтения книг, они удобнее, чем самые крупные смартфоны. Такой планшет удобно брать с собой в дорогу. Даже если с собой нет рюкзака или сумки — он влезет даже в карман куртки.

Достойный представитель: Lenovo M8

Планшеты среднего размера – идеальный выбор для любых задач. И поиграть, и почитать книги, посмотреть видео. В карман не положить, зато отличная замена ноутбуку, когда того нет под рукой. Они являются золотой серединой — подходят не только для развлечений, но и для работы с документами.

Заходите в наш канал Google News - там самые отборные новости про технику!

Большие планшеты – самые производительные и самые дорогие. Подходят для бизнеса и серьезных задач. Это весьма узкая ниша для самых требовательных покупателей или для тех, кто планирует его использовать на все 100%. Скорее всего, такие планшеты удобно использовать стационарно и об удобстве и мобильности здесь сложно говорить.

Характеристики планшета

Процессор

Начинка планшета на Android играет важную роль, ведь даже с топовым процессором устройство может притормаживать. Обратите внимание на архитектуру процессора и количество оперативной памяти – это важно вне зависимости от задач, которые вы планируете выполнять. Во главе угла, конечно же процессоры Qualcomm Snapdragon, но стоит присмотреться и к процессорам Kirin и Mediatek.

Не забудьте правильно оптимизировать ПО и отключить бесполезные фоновые программы и службы!

Разрешение экрана

От этого зависит четкость изображения. Точно не стоит приобретать устройство с разрешением ниже 1920*1080. Чем выше разрешение, тем лучше для глаз и удобнее для работы.

Обратите внимание: Blackview Tab

Матрица экрана

От этого зависит качество изображения. Как правило матрица IPS стоит дешевле, а OLED обойдется дороже. Например, есть исследование, что IPS матрица больше подходит для чтения, чем OLED. Опять же, выбирайте исходя из своих запросов.

Достойный представитель: Xiaomi Mi Pad 4

Изучите, какие модули Bluetooth и Wi-Fi есть в устройстве. Рекомендуем покупать планшет, в котором установлен Bluetooth 5.0 – он обеспечит устойчивую связь при низком энегопотреблении.

Рекомендуем присмотреться: Honor Tab 5

Модуль LTE

Спору нет, он удобен, но сейчас практически любой смартфон можно использовать в качестве точки доступа. Насколько это будет практично для вас? Стоит ли за переплачивать за наличие модуля сотовой связи, а потом еще за оплату тарифного плана?

Коллеги пишут: Google выпустила обновление для планшетов на Android. Что нового

Емкость аккумулятора

От этого зависит время автономной работы. Мы выбираем устройство на Android, поэтому сложно доверять данным производителя — старайтесь отталкиваться от объема емкости аккумулятора в 5000 мА*ч. Изучите обзоры и отзывы в сети на устройство.

Приемлемый вариант: Lenovo Xiaoxin Pad 11

Безопасность

При выборе планшета на Android обратите внимание на наличие датчика отпечатка пальцев или на сканер сетчатки глаза — все-таки планшет будет хранить ваши личные фотографии, данные ваших банковских карт и личную переписку. Выберите, что больше подходит вам и не игнорируйте безопасность устройства.

Камера

Не самый важный компонент. Здесь рекомендуем обратить внимание на фронтальную камеру, если планируете делать видеозвонки. Ориентируйтесь на качество изображения выше, чем 720p. Основная камера вряд ли вам пригодится.

Если планируете приобретать Android-планшет в онлайне, настоятельно рекомендуем перед покупкой его протестировать в обычном магазине, если есть такая возможность. Подробно ознакомьтесь со всеми характеристиками, обратите внимание на качество материала корпуса, скорость работы интерфейса, с какой стороны находится гнездо зарядки, mini Jack для наушников (если вы планируете использовать проводные), чтобы вам было удобно им пользоваться в горизонтальном положении. И не забывайте про наш чек-лист по выбору планшета на Android, чтобы ваше устройство работало корректно и радовало вас каждый день!