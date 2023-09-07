5 причин не покупать смартфоны Xiaomi ни при каких обстоятельствах

Уже не первый год Xiaomi является самым популярным брендом смартфонов в России. Устройства китайской компании привлекают внимание не только ценой, но и именем, ставшим для многих людей залогом качества. Однако в последнее время все более очевидно, что смартфоны Xiaomi — не лучший выбор. Наглядно это можно проиллюстрировать целым комплексом причин, заставляющих обратить внимание на устройства конкурентов и купить себе что-нибудь другое.

Какие модели есть у Xiaomi

Когда компания Xiaomi только-только набирала популярность, ее модельный ряд был более-менее логичен:

Redmi — дешевые смартфоны в компактном корпусе;

— дешевые смартфоны в компактном корпусе; Redmi Note — увеличенные версии недорогих моделей с улучшенными характеристиками;

— увеличенные версии недорогих моделей с улучшенными характеристиками; Xiaomi Mi — базовые флагманы;

— базовые флагманы; Xiaomi Mi Mix — концептуальные устройства премиум-класса;

— концептуальные устройства премиум-класса; Xiaomi Mi Max — большие смартфоны-лопаты среднего уровня.

Глядя на имя устройства, становилось понятно, что оно собой представляло, и можно было легко подобрать себе смартфон, даже не занимаясь изучением характеристик. Но к концу 2023 года модельный ряд Xiaomi окончательно превратился в темный лес.

Во-первых, название устройств зачастую противоречит их сути (к примеру, Redmi 12 больше Redmi Note 12, хотя приставка «Note» говорит об обратном). Во-вторых, моделей расплодилось так много, что черт ногу сломит. Если раньше мы выбирали между Redmi Note 7 и Redmi Note 7 Pro, то сейчас серия Redmi Note 12 состоит почти из десятка разных смартфонов:

И это только одна линейка Redmi, не считая моделей без приставки «Note». А ведь есть еще несколько серий от бренда POCO, который также является частью разросшейся корпорации Xiaomi. Из-за неуемности производителя обычному покупателю стало сложнее выбрать подходящий смартфон, а разработчикам софта — выпустить адекватную версию ПО.

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Старые смартфоны Xiaomi под видом новых

Выпуская огромную кучу устройств, Xiaomi не только руководствуется принципом «чем больше смартфонов, тем больше денег». Также китайцы используют эту путаницу, чтобы фактически обмануть покупателя, впарив ему старую модель под видом новой. Вот вам 4 примера из 2023 года:

новый Redmi 12 — это копия Redmi 10 (2021) с измененным дизайном и увеличенным дисплеем;

Redmi Note 12 Pro 4G — это Redmi Note 10 Pro (2021) с ухудшенной макро-камерой и слегка увеличенной мощностью зарядки;

Redmi Note 12S полностью скопирован c Redmi Note 11S (2022);

POCO M5s копирует Redmi Note 10S, вышедший еще в 2021 году.

В условно новых моделях Xiaomi не поменяла камеры, оставила старый процессор, а в некоторых аспектах умудрилась даже ухудшить смартфон. При этом цена во всех случаях выросла. Ну а что? Хотите число в названии покрупнее — платите больше. Ничего иного Xiaomi вам не предложит.

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Реклама в MIUI и встроенные приложения

Даже если вы разобрались в модельном ряду Xiaomi и смогли выбрать, как кажется, удачный аппарат, вы получите захламленный смартфон, сколько бы он ни стоил:

из коробки установлено множество приложений от TikTok до Netflix, а также игры от малоизвестных разработчиков;

встроенные приложения Xiaomi наподобие Mi Browser и Mi Music содержат мусор (например, неудаляемые закладки в браузере и не имеющие отношения к музыке видосики);

стандартные приложения устроят вам дождь из бесконечных уведомлений;

наконец, в большинстве стандартных программ есть вшитая реклама MIUI.

Я в состоянии избавиться от лишних приложений, удалить рекламу на Xiaomi и отключить уведомления, как и многие из вас. Но поставьте себя на место какой-нибудь бабушки или просто человека, для которого создание Google Аккаунта — самое сложное испытание в жизни. Какова будет их реакция, когда вместо сообщения из WhatsApp в шторке уведомлений они увидят вопрос «Цветы любишь»?

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Сколько стоит телефон Xiaomi

Бесконечную путаницу с названиями, частый перевыпуск старых моделей под видом новых и MIUI с рекламой можно было бы простить, если бы смартфоны были дешевыми. Но послушайте, Xiaomi 13 Ultra продается за 139 990 ₽, в то время как iPhone 14 Pro Max можно урвать за 110-120 тысяч рублей, а Samsung Galaxy S23 Ultra — менее чем за 100 тысяч. И это мы говорим только об устройствах премиум-брендов.

А теперь вспомните, что кроме Apple и Samsung существует огромное количество компаний из Поднебесной, выпускающих качественные устройства. Это 5 лет назад Xiaomi была едва ли не единственным производителем хороших китайских смартфонов. Но сейчас их пруд пруди.

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Какой смартфон купить вместо Xiaomi

Недавно я уже делал подборку Android-смартфонов, которые выгоднее любого Xiaomi. Вы можете посмотреть летний текст, чтобы познакомиться ближе с альтернативами, а сейчас вкратце напомню, о каких моделях тогда шла речь:

realme C30 — главный оппонент POCO C51 на очень мощном для цены в 5 490 ₽ процессоре;

TECNO Spark 9 Pro — модель, кладущая на лопатки Redmi 12C своим FullHD-экраном и 32-мегапиксельной фронталкой, а также один из лучших телефонов до 10 тысяч рублей ;

; vivo V25e — альтернатива Redmi Note 12 4G с большим запасом оперативной памяти, оптической стабилизацией камеры и 44-ваттной зарядкой;

TECNO Camon 20 Pro 5G — середнячок на мощнейшем для своей цены процессоре Dimensity 8050, камерой с OIS и подэкранным сканером, буквально уничтожающий Redmi Note 12 Pro 4G;

realme GT2 Pro — прошлогодний флагман на замену Xiaomi 12 за адекватные деньги, предлагающий классный экран с разрешением WQHD+ и солидный набор камер.

Меня сложно назвать хейтером Xiaomi хотя бы потому, что два моих последних смартфона именно от этой компании. Но, похоже, в будущем придется пересесть на устройства другого бренда, если команда Лэя Цзюня не признает очевидную деградацию по всем фронтам и не начнет решать проблемы. А вы как считаете?