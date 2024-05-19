Почему я покупаю только китайские смартфоны

Захватив почти весь рынок, китайские смартфоны так и не опередили устройства брендов из других стран по качеству своей продукции. Особенно это касается софта, о котором, как кажется, компании из Поднебесной почти не заботятся. Но, несмотря на все досконально изученные недостатки устройств из КНР, я покупаю только китайские смартфоны. И на то есть несколько веских причин.

Какой китайский смартфон выбрать

В тексте о минусах китайских телефонов я назвал недостатком их неприличное количество и практически полное отсутствие логики в именах разных моделей. Не собираюсь отказываться от своих слов, но хочу внести важное уточнение: проблемой это является для людей, вспоминающих о рынке смартфонов только в момент покупки, к числу которых я не отношусь.

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Если углубиться в материал, станет очевидно: большое количество моделей на любой вкус — это плюс, а не минус. Допустим, у двух человек с разными требованиями в кармане примерно 30-40 тысяч рублей. Первый хочет получить устройство с мощным железом для игр, а второй — аппарат с крутой камерой. Если смотреть в сторону брендов из Кореи, Японии и США, то очевидным выбором станет Samsung Galaxy A55 — сбалансированная, но отнюдь не выдающаяся модель, которая не способна в полной мере удовлетворить потребности каждого.

Китайцы же ценителям игр могут предложить POCO X6 Pro с мощным процессором Dimensity 8300-Ultra, а любителям мобильной фотографии — realme 12 Pro+ со 120-кратным зумом, как у дорогущего Galaxy S24 Ultra. Так что удовлетворенными останутся все.

Самые красивые смартфоны, которые так и хочется купить

Кроме того, если все устройства внутри брендов Google, Samsung и Sony похожи друг на друга как две капли воды, то китайские компании от Xiaomi до HUAWEI каждый раз предлагают смартфоны с уникальным дизайном. Хочешь стеклянный корпус, хочешь из экокожи, а еще ты можешь выбрать модель с круглым или квадратным блоком камер, изогнутым экраном или нет. Мне этот подход ближе, поскольку мои вкусы постоянно меняются и всегда хочется попробовать что-то новое.

Что входит в комплект со смартфоном

За редким исключением более-менее все китайские бренды выпускают смартфоны с расширенным комплектом поставки, в который помимо зарядки входит чехол, а на экран уже с завода нанесена защитная пленка. На это владелец Google, Samsung и даже условно британского Nothing может лишь пустить слезу, неловко убеждая себя, что ему не нужны дополнительные аксессуары, да и вообще он человек независимый и в состоянии купить все сам.

Я тоже могу купить аксессуары самостоятельно и не пользуюсь комплектными расходниками до конца срока эксплуатации смартфона. Но их наличие в коробке с устройством дает мне запас времени, чтобы подобрать хороший чехол и не исцарапать экран, пока для него не вышло хорошее и в то же время не очень дорогое стекло.

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Самая быстрая зарядка для телефона

При активном использовании навигатора и других ресурсоемких приложений в течение дня ни один смартфон с типичными для нашего времени аккумулятором на 4500-5000 мАч не доживает до вечера, а через год начинает разряжаться еще раньше. Единственный сносный выход в этой ситуации — покупка быстрой зарядки.

Но насколько быстрой она является в случае с брендами из Японии, Кореи, США и Соединенного Королевства? Давайте посмотрим на максимально поддерживаемую мощность зарядных блоков, которые придется покупать дополнительно для Google, Samsung, Sony или Nothing:

Google (до 30 Вт);

Samsung (до 45 Вт);

Sony (до 30 Вт);

Nothing (до 45 Вт).

С такими мощностями ждать полной зарядки смартфона придется час-полтора, в то время как отнюдь не новый и совсем не дорогой Redmi Note 11 Pro+ восстанавливает свою энергию всего за 15 минут. Как думаете, какой смартфон должен выбрать активный пользователь Андроид: китайский или некитайский? Для меня вывод очевиден, и я продолжаю ему следовать.

У какого смартфона самая быстрая зарядка

Функции китайских смартфонов и технологии

Мы привыкли к тому, что инновации внедряют A-бренды вроде Apple, Samsung и Google, а остальные лишь повторяют за ними. Но в большинстве случаев все совершенно не так. Напротив, чаще всего именитые компании создают тренд вокруг технологий, обкатанных другими (преимущественно китайцами).

Китайцы не боятся экспериментировать. Выдвижная камера — пожалуйста. Перископический сенсор для мощного оптического зума — держи на здоровье. Морозостойкая батарея — получи и распишись. Все это впервые появилось именно в моделях китайских производителей. Так кто здесь любитель повторять за другими?

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Оболочки китайских смартфонов хоть и не готовы похвастать оптимизацией на уровне Google и Samsung, но зато имеют массу интересных функций. Чего только стоит XOS от компании Infinix, куда запихнули возможность изменения голоса при разговоре через WhatsApp и даже голосового ассистента со встроенным ChatGPT еще до появления Gemini от Google.

Да, эти фишки нельзя назвать массовыми. Но меня, как человека, который любит знакомиться с новыми функциями Андроид и технологиями, их наличие подкупает. Поэтому мой выбор — китайский смартфон.

Стоимость китайских смартфонов на AliExpress

В конце еще раз вернусь к тексту о недостатках китайских смартфонов. Я отмечал, что их стоимость плюс-минус сопоставима с ценой устройств брендов из других стран. И это действительно так, если ориентироваться исключительно на российскую розницу. Но в случае с китайскими телефонами нельзя не напомнить о существовании маркетплейсов, доставляющих устройства напрямую из КНР. И этот факт переворачивает все с ног на голову.

К примеру, realme 12 Pro+ продается в России за 43 999 ₽, в чем можно убедиться, посетив сайт любого крупного ретейлера наподобие DNS. Однако в период распродаж на AliExpress тот же смартфон удается выхватить за 27 300 ₽, заплатив сверху небольшую пошлину в размере тысячи рублей. Так realme 12 Pro+ выходит в полтора раза дешевле.

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Что мешает поступить аналогичным образом со смартфонами Google, Samsung и Sony? Увы, западные бренды не имеют своего представительства на AliExpress, из-за чего выгода от их покупки на известном маркетплейсе не такая существенная, да и намного выше риск нарваться на мошенников. Поэтому для меня китайские смартфоны не только лучше, но и дешевле своих аналогов из США, Кореи, Японии и других стран.