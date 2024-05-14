Минусы китайских смартфонов, из-за которых хочется купить Samsung или Google Pixel

Несмотря на то, что рынок Android-смартфонов в России почти полностью состоит из устройств китайских производителей, их популярность ничего не говорит о качестве конечного продукта. Безусловно, модели из Поднебесной лишились многих недостатков, которые были свойственны им 9 лет назад, но, в целом, они все еще уступают аналогам из Кореи, Японии и США. Что с ними не так? Сейчас ответим на этот вопрос, проанализировав главные минусы китайских смартфонов, актуальные по сей день.

Какими бывают китайские смартфоны

Первый недостаток китайских смартфонов — их количество. С одной стороны, это даже хорошо, ведь перед нами открывается широчайший выбор устройств на любой вкус. С другой — разница в технических аспектах минимальна, а название моделей зачастую вводит в заблуждение потенциального покупателя.

👉 Читай наши лучшие материалы в Дзене

Если перед нами лежат смартфоны Galaxy S24 и Galaxy S24 Plus от корейской компании Samsung, то мы понимаем, что вторая модель отличается от первой своими размерами, и это подтверждается диагональю их экранов (6.2” и 6.7” соответственно). А как думаете, в чем заключается разница между китайскими realme 12 5G и realme 12 Plus 5G? Как ни странно, в том числе и в размерах, однако меньше версия с приставкой «Plus», а не наоборот, как следует из формальной логики.

То же самое касается линейки Note от компании Redmi, где слово «Note» в названии ничего не говорит о размерах. Но о чем-то же оно должно говорить, правда? Да, и свидетельствует оно лишь о технических преимуществах в сравнении с моделью без дополнительной приставки.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

В названиях смартфонов китайцы постоянно используют приписки «Pro», «Pro Plus», «Ultra» и «Max», а еще в конце почти всегда указывают поддержку одного из типов мобильных сетей: 4G или 5G. Это настоящий ад для покупателя, который с техникой на «Вы», ведь, чтобы хоть что-то понять, он вынужден погружаться в дебри характеристик. Если получится — уже через пару недель он превратится в гика, если нет — плюнет на все и купит смартфон, взяв за истину мнение блогера из коммерческого обзора или совет от ангажированного продавца-консультанта.

Чем отличается китайская версия смартфона

Со смартфонами Samsung, Google и Sony все предельно ясно: вы можете купить версию для рынка любого государства, получив поддержку русского языка и всех необходимых частот 4G для нашей страны. В случае с китайскими смартфонами все совсем не так.

Если вы купите Xiaomi для китайского рынка, соблазнившись низкой ценой на AliExpress, то получите устройство без русского языка. Возьмете китайскую версию realme — вообще получите кирпич, потому что производитель заблокирует функции связи, как только вы вставите в смартфон свою SIM-карту.

Почему в России блокируют смартфоны realme

Конечно, ничего из этого вам не грозит, если смартфоны вы покупаете в крупных магазинах электроники, где продаются только версии, сертифицированные для ЕАС. Однако попытка сэкономить, заказав устройство на AliExpress, может стать фатальной ошибкой, чего не скажешь о потенциальном заказе Samsung, Sony или Google из-за рубежа.

Оболочки китайских смартфонов

Главным недостатком китайских телефонов как тогда, так и сейчас является их программное обеспечение. Производитель может установить самое крутое железо, но его софтовая оптимизация вкупе с фирменной оболочкой испортят все впечатление.

Да, проблемы возникают далеко не на всех устройствах. Смартфоны именитых брендов вроде HUAWEI, HONOR и realme работают более-менее стабильно, но и у них случаются косяки. Например, Xiaomi может уйти в бесконечную перезагрузку после неудачного обновления одного из встроенных компонентов, а единственным способом решения проблемы станет сброс до заводских настроек с полной потерей данных. Даже если с оптимизацией все будет сравнительно неплохо, вы столкнетесь с другими проблемами китайских смартфонов.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Во-первых, это куча предустановленных приложений, терроризирующих тебя с первого дня покупки и до того момента, когда твои руки добираются до отключения уведомлений. Во-вторых, это наличие рекламы (актуально для Xiaomi), что выглядит особенно странно, учитывая стоимость китайских флагманов. И, наконец, каким-то образом китайцам удается делать свои оболочки максимально захламленными, но в то же время не содержащими действительно полезных функций наподобие Galaxy AI.

Срок поддержки китайских смартфонов

Китайские смартфоны быстро теряют свою актуальность. Как правило, устройства большинства брендов получают обновления ПО на протяжении 1-2 лет с момента релиза, и лишь редкие исключения в лице флагманов Xiaomi и OnePlus могут предложить срок поддержки, хоть немного сопоставимый с заботой Google и Samsung о своих пользователях.

При этом чаще всего обновления китайских смартфонов представляют собой лишь визуальные изменения. Если систему искусственного интеллекта Galaxy AI с обновлениями получают даже старые смартфоны Galaxy S21, выпущенные еще в 2021 году, то прошлогодний флагман Xiaomi или realme становится неактуальным уже через пару месяцев. Ведь в его оболочку не будут добавлять принципиально новые функции, оставляя их для следующих моделей, чтобы вы как можно скорее купили себе очередной смартфон.

Сколько стоят китайские смартфоны

Все эти недостатки могли бы показаться незначительными, если бы не цена китайских смартфонов. Да, бренды из Поднебесной выпускают устройства даже за 10 тысяч рублей и меньше, но, если сравнивать их стоимость с прямыми конкурентами, то она находится на одном уровне с Samsung и Google, а иногда оказывается даже выше.

Думаете, дело только во флагманах Xiaomi? Совсем нет. Подсанкционный HUAWEI Pura 70 стоит 69 990 ₽, а стоимость глобальной версии OnePlus 12 стартует с 80 тысяч рублей. Поэтому, хоть китайские бренды в силу разных причин и вытеснили с нашего рынка продукцию компаний из других стран, все равно они не предлагают ничего прорывного и зачастую их устройства оказываются хуже западных аналогов, если делать сравнение в лоб.