Наверняка каждый из вас сталкивался с ситуацией, когда заряда аккумулятора смартфона не хватало и на день использования. В случае с Android-смартфонами эта проблема не столь актуальна, ведь даже самые дешевые смартфоны сегодня оснащаются батареями на 4000-5000 мАч. Однако нам все еще интересно, что именно влияет на автономность телефона. Зная все причины потери заряда мы можем эффективно использовать ряд функций, чтобы снизить расход.

Емкость аккумулятора важна

Начать стоит, вероятно, с самого главного — емкости батареи. Именно она является основной причиной плохой автономности. Чем меньше емкость аккумулятора, тем хуже автономность, как правило. В 2020 году лучше всего покупать смартфоны с аккумулятором на 4000-4500 мАч, этого должно хватить на день-два использования.

Дисплей тоже влияет на автономность

Вторым по важности источником расхода является дисплей. Смартфоны предлагают QHD-разрешения, OLED-технологии, экраны со повышенной частотой обновления картинки — все это сказывается на автономности. OLED-дисплей при наличии большого количества белых цветов может расходовать заряд быстрее IPS-экранов. Если диагональ экрана смартфона больше 6,5 дюймов и при этом емкость аккумулятора ниже 4000 мАч, такой телефон, с большой долей вероятности, не будет жить и дня от одного заряда. К тому же сильно влияет на расход яркость экрана.

Подключения к Сети

Вы наверняка замечали, насколько быстро начинает садиться заряд аккумулятора при активации мобильного интернета. При плохом качестве сети расход может стать еще больше. Мобильный Интернет — одна из главных причин быстрого расхода заряда.

Чипсет расходует заряд при нагрузках

Процессор также может влиять на расход заряда. Чем больше тепловыделение, тем больше расход заряда. В настоящее время флагманские процессоры предлагают архитектуру BIG.little. Она позволяет использовать слабые ядра при обычной эксплуатации и подключать высокопроизводительные решения только при необходимости. В любом случае, лучше прибегнуть к покупке среднебюджетного процессора нового поколения, он будет не таким производительным, но расходовать заряд должен меньше.

Камера и процессинг ISP тратят заряд

Каждый, кто хоть раз использовал Google Камеру на своем устройстве, знает к чему это приводит. Камера использует ресурсы процессора для обработки изображения, что серьезным образом сказывается на автономности. Процессинг изображение по своей сложности равносилен запуску сложной 3D-игры. К тому же в момент съемки яркость дисплея устройства поднимается до 100%, что также может негативно влияет на расход.

Дополнительное аппаратное обеспечение

Некоторые смартфоны оснащают дополнительным аппаратным обеспечением, это сказывается на их автономности. В качестве примера можно привести Motorola или Google. Компании используют в своих телефонах специальные датчики, постоянно слушающие своих хозяев. Они необходимы для работы ассистента Google. В Pixel 4 Google использует датчик Motion Sense. Он анализирует движения рук пользователя при использовании устройства, что несомненно сказывается на автономности телефона. Предлагаю обсудить расход Motion Sense в Телеграм.

Программные особенности смартфонов

В последнее время очень популярным стало использование superAMOLED-дисплеев. Это позволяет владельцам активировать функцию Always On Display. Данная функция отображает различную информацию на экране, даже когда устройство не используется. Как правило, владельцы могут выбрать в настройках телефона, как долго заставка будет отображаться на экране. Значения могут варьироваться от 10 секунд до бесконечности.

Условия работы аккумулятора

Аккумулятор со временем теряет свою емкость. Влияет на это множество факторов. Температуры, циклы перезарядки и даже объем. Например, если постоянно доводить устройство до 0% или до 100% заряда, он потеряет свою емкость значительно быстрее. Старайтесь держать уровень заряда между 20% и 80%. Это должно существенно уменьшить износ батареи.

Читайте также: Может ли смартфон измерить температуру?

Фоновые процессы операционной системы

Как правило, даже в режиме сна Android имеет запущенные фоновые процессы. Они могут отправляет данные по сети и производить различные действия. К тому же фоновые процессы могут принадлежать каким-либо приложениям. Это необходимо, чтобы даже в состоянии сна смартфон мог присылать пользователю уведомления от различных приложений. А как телефон узнает о них, если в фоне не буду работать необходимые процессы, которые будут получать информацию с серверов тех или иных мессенджеров?

Вывод

Как можно заметить, на автономность телефона влияет множество факторов, на все из них стоит обратить внимание. Теперь вы знаете, что влияет на автономность и сможете лучше контролировать расход заряда аккумулятора. А какова автономность вашего смартфона? Делитесь мнением в комментариях.