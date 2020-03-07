Показаны прототипы складных и сворачиваемых телефонов

Складные телефоны стали для многих уже нормой, но Galaxy Fold или Z Flip не являются единственным источником правды. Гибкие экраны позволяют разработчикам фантазировать, поэтому очевидно, что на этом мы не остановимся, и стоит ожидать чего-то более интересного. Например, почему бы не сделать телефон, который складывается в 3 слоя или же смартфон, экран которого способен сворачиваться? В данном материале мы рассмотрим два таких прототипа, которые уже совсем скоро могут стать частью нашей с вами жизни.

Итак, начнем с первого устройства, который способен складываться в три слоя. Выглядит он следующим образом:

Подобная концепция крайне необычна, но не сказать, что является оптимальной сегодня. Не совсем понятно, зачем нужно 3 различных формата использования, ведь, как правило, пользователи или полностью раскрывают экран или же используют телефон в сложенном состоянии. В каком случае будет использоваться промежуточный вариант я пока не понимаю. Возможно, в этом мне помогут наши читатели.

Единственное, зачем действительно нужно 3 уровня раскладывания экрана, так это большая компактность. Можно заметить, что в сложенном состоянии устройство с настолько большим дисплеем кажется не таким массивным и легко поместится в кармане. Конечно, при этом производителям необходимо больше внимания уделить толщине корпуса, ведь в этом случае телефон превращается в небольшой кирпич.

Гораздо более интересным вариантом, на мой взгляд, является следующий концепт:

Можно заметить, что экран как бы выезжает из корпуса. Такой концепт принято называть «сворачиваемым смартфоном». Чем хорош такой вариант? Во-первых, телефон в таком случае практически не увеличивается в толщину. Во-вторых, экран удобнее переводить из одного состояния в другое. Пока это лишь макет телефона, экран на снимках — это муляж. Но стоит понимать, что TCL уже работает над аппаратом и представит его в будущем.

Главный плюс сворачиваемых смартфонов

Представленные выше плюсы — не самое главное. На мой взгляд, гораздо важнее то, что производители смогут сворачивать такой экран в несколько слоёв. То есть, когда пользователь будет сворачивать такой экран, внутри телефона будут располагаться два ролика по обе стороны, таким образом при полном сворачивании можно будет получить три уровня дисплея внутри корпуса. Это позволит в небольшом корпусе разместить очень длинный экран. И пользователь сможет даже контролировать процент раскрытия дисплея. Пока мы имеем дело на концепте выше лишь с одним роликом и двумя слоями, поэтому при полном раскрытии экран квадратный, а вот если придумают то, что предлагаю я, можно будет расширить такой экран до соотношения 16:9 и диагонали, например, 10-12 дюймов. И при этом это будет всё еще компактный телефон.

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Еще один вариант сворачиваемого экрана

Ранее в Сети появились изображения патента Samsung, который демонстрирует сворачиваемый телефон. Это еще один вариант использования гибких экранов. Такой вариант сегодня мне кажется наиболее реалистичным, так как опыт использования меняется несильно. В случае с горизонтальным вариантом есть риск попросту сломать механизм, здесь же за счет того, что экран раскрывается вверх, такой риск не очень велик. К тому же этот вариант реалистичен, скорее, за счёт того, что предлагает потребителю компактный смартфон, тогда как первый тип сворачиваемых телефонов — это, скорее, ближе к планшетам.

Хотя и здесь стоит учесть, что люди в основе своей гонятся за большими экранами, чтобы на них помещалось больше контента, поэтому, скорее всего, экраны с диагональю 6 дюймов уже в ближайшее время практически никто использовать не будет. В обществе станет нормой при использовании телефона обязательно его раскрывать, по крайней мере, мне так кажется.

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