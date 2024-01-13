Правда ли, что смартфоны POCO взрываются чаще других

Смартфоны POCO, громко заявив о себе несколько лет назад, ежегодно входят в топ самых продаваемых устройств во многих странах мира. По большей части это обусловлено привлекательным соотношением цены и характеристик, но еще одна причина их популярности — наличие в интернете огромного количества мемов про ПОКО. Один из них гласит о взрывоопасности китайских устройств. Так правда ли, что POCO взрываются, и почему все об этом говорят?

ПОКО взрывается — правда или вымысел

Телефоны POCO взрываются, и это — неопровержимый факт. Впрочем, как и то, что взрываются Samsung, Apple, realme и устройства других компаний. При нарушении правил эксплуатации подобное может произойти со смартфоном любого бренда.

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Смартфоны взрываются из-за повреждения аккумулятора, некачественных зарядных устройств, а главное — по причине эксплуатации устройства в условиях высоких температур. Но почему в интернете говорят именно о POCO? Неужели это самые взрывоопасные смартфоны?

Почему POCO взрывается

Чтобы ответить на этот, нужно принять во внимание несколько важных фактов. Первый — где продаются POCO. Несмотря на то, что суббренд Xiaomi доступен во многих регионах за пределами континентального Китая, он наиболее популярен в Индии — самой населенной стране мира, где по состоянию на 2024 живет почти полтора миллиарда человек (к слову, это больше, чем в КНР).

Что мы знаем про Индию? Помимо того, что это самая населенная страна, вся ее территория отличается жарким климатом. Летом во многих регионах Индии столбик термометра поднимается до немыслимых для нас 50°C в тени. При этом обычные (незащищенные) смартфоны, к которым относятся все модели POCO, рекомендуется использовать в режиме от 0°C до 35°C.

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Не удивительно, что подавляющее большинство случаев возгорания китайских смартфонов приходится на Индию. Ролики вирусятся в социальных сетях и долетают в том числе до России, где, к слову, известен только один случай взрыва POCO, хотя суббренд Xiaomi в нашей стране тоже очень популярен. В сентябре 2023 года на территории одной из школ Санкт-Петербурга взорвался POCO X3 Pro, подключенный к повербанку в рюкзаке ученицы. При этом мы до сих пор не знаем, на каком устройстве лежит вина: смартфоне или внешнем аккумуляторе.

Допустим, ситуация со взрывами смартфонов действительно объясняется климатом в самой населенной стране мира. Но почему мы не видим такого количества новостей о возгорании устройств других фирм? Самое простое, но точно не стопроцентное объяснение — сборка. Смартфоны POCO, предназначенные для Индии, собирают в этой же южноазиатской стране, где качество рабочей силы ниже, чем в Китае.

Еще одной из возможных причин являются особенности рынка Индии, который с учетом численности населения является лакомым кусочком для любого производителя. В 2021 году POCO стал самым быстрорастущим брендом в южноазиатской стране, и почти все случаи взрыва приходятся именно на данный период. Тогда же наращивала свое присутствие realme, сумевшая к концу 2023 году опередить суббренд Xiaomi на индийском рынке. Не исключено, что завирусившиеся несколько лет назад видео — происки конкурентов.

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Как бы то ни было, с 2022 года взрывы POCO почти не фиксируются. Но интернет помнит все, и видеоролики превратились в мем про ПОКО, популярный до сих пор. Реальной опасности эти смартфоны не представляют, в отличие от Samsung Galaxy Note 7.

Какие телефоны POCO взрываются

За время существования слухов об опасности устройств суббренда Xiaomi чаще всего взрывался POCO X3 Pro. Именно с ним связано большинство подобных публикаций, выходивших в 2021 году. Также известны случаи взрыва POCO M3 и POCO X3 без приставки «Pro», и все это — модели прошлого.

Живя в России, вы можете быть уверены, что при соблюдении минимальных правил эксплуатации телефон POCO не взорвется. Во всяком случае они не являются более опасными в сравнении с устройствами других брендов, и вот почему вам не стоит бояться:

в отличие от Индии, температура воздуха в российских городах очень редко поднимается выше 35°C;

смартфоны POCO , предназначенные для российского и европейского рынков, собирают в Китае на заводах Xiaomi, а не в Индии;

, предназначенные для российского и европейского рынков, собирают в Китае на заводах Xiaomi, а не в Индии; за время присутствия POCO на российском рынке был зафиксирован только один известный случай взрыва без доказательств неисправности самого смартфона.

В любом случае вы должны соблюдать правила безопасности. То есть не оставлять смартфон под прямыми солнечными лучами, пользоваться надежными зарядными устройствами, а также следить за состоянием своего POCO, своевременно обращаясь в сервисный центр при обнаружении каких-либо дефектов.