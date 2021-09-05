Какой была самая неудачная модель Samsung и как она изменила мир

Сейчас смартфонов с большим экраном пруд пруди. Но так было не всегда. Samsung Galaxy Note начал свою историю в 2011 году как диковинка, которую любила небольшая хардкорная фан-база. Пользователи других устройств, наоборот, высмеивали его из-за большого, почти квадратного корпуса, непонятного стилуса и сильного выделения на фоне конкурентов. Были даже шутки вроде ”когда разговариваю по Samsung, ветер в лицо не дует”. Тем не менее, за несколько лет Note стал одним из самых популярных смартфонов Samsung, появляясь каждый год примерно через шесть месяцев после Galaxy S. В этом году его не стало, но есть одна модель, которую до сих пор, не смотря на все трудности, можно считать удачной.

Что случилось с Galaxy Note 7

Когда вышел Samsung Galaxy Note 7

Летом 2016 года, как никогда, ожидалось появление последней модели серии Note. Galaxy Note 7 должен был стать преемником Note 5 предыдущего года, так как Samsung стремилась выровнять свои линейки. Ей надо было догнать Galaxy S, которая ”убежала” на одну цифру вперед и ждала появления Galaxy S7. А еще был на подходе iPhone 7 Plus, совпадение цифры с которым тоже не стало бы лишним. В итоге, после Galaxy Note 5 сразу появился Galaxy Note 7. Презентация прошла 2 августа, а продажи стартовали в конце того же месяца.

Galaxy Note 7 имел отличное оснащение, лучший в отрасли дисплей и характеристики, которые устраивали всех. У него был даже защищенный от воды корпус, а его S Pen продолжает свое дело и до сих пор является одним из лучших стилусов в мире.

В год, когда Apple, казалось, двигалась по инерции с дизайном, который ожидался от серии iPhone 7, все говорило о том, что Note 7 должен стать бестселлером, а функции вроде распознания радужной оболочки глаза только добавляли ему ореол инновационности. Но через несколько дней все изменилось.

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У кого взрывался телефон Samsung

Самые ранние сообщения о проблемах, связанных с Note 7, поступили, когда телефоны начали попадать в руки заказчиков в Южной Корее и США. Литий-ионные батареи, которыми питается большинство смартфонов, обычно очень безопасны в использовании, но могут быть нестабильны, если они неконтролируемо разряжаются. При худшем сценарии они просто взрываются.

Ужасные изображения сгоревших Note 7 начали распространяться в социальных сетях — не лучший вариант для любого продукта, не говоря уже о том, что именно этот стоил очень дорого на фоне остальных трубок.

Вот, что бывало, когда взрывался Galaxy Note

Количество видео и фото с взорвавшимися и сгоревшими Galaxy Note 7 росло как снежный ком, и 31 августа Samsung подтвердила прессе, что приостанавливает выпуск, чтобы расследовать сложившуюся ситуацию. Найти телефон в продаже стало совсем сложно, да и желающих становилось все меньше.

Отзыв Samsung Galaxy Note

Всего через два дня после того, как появилось больше сообщений о возгорании аккумуляторов, Samsung объявила о добровольном отзыве почти всех Galaxy Note 7, которые были проданы к тому моменту. Тогда по миру было зарегистрировано 35 инцидентов с возгоранием и Samsung заявила, что ее расследование выявило небольшой дефект, который может привести к перегреву аккумулятора.

В производственном процессе возникла небольшая проблема, поэтому ее было очень сложно понять. Это будет стоить нам так дорого, что у меня заболит сердце. Тем не менее, мы приняли это решение потому, что самое важное — это безопасность клиентов. — сказал репортерам руководитель мобильного подразделения Samsung Ди Джей Кох.

Samsung надеялась возобновить продажи и обменять первые Note 7 на безопасную замену в течение пары недель. Поэтому в срочном порядке начали производиться новые компоненты.

Правительства некоторых стран сами взяли под контроль изъятие из оборота Galaxy Note 7. Например, в США этим занималась специальная комиссия. При том количество случаев возгорания за две недели только в этой стране достигло 92. За это время Samsung подготовила обновленный смартфон, а чтобы его можно было отличить от опасного, на его упаковку нанесли зеленый значок аккумулятора.

Машина сгорела из-за телефона

Для понимания серьезности ситуации достаточно привести пример одного инцидента. Один из жителей США заряжал телефон в своем Jeep Grand Cherokee и его возгорание привело к взрыву автомобиля.

Было и такое:

Постепенно это привело к запрету использования телефона на борту самолетов и в некоторых других общественных местах. Правда, все это не повлияло на продажи в Китае. Там Galaxy Note 7 продавался с отличной от всего мира батареей. Samsung решила, что этот аккумулятор будет безопасным и не стала разворачивать масштабную отзывную компанию. В целом она угадала, но пара взрывов была и в Китае.

К началу сентября катастрофа Note 7 стала громкой международной новостью. В итоге любые сообщения о перегреве или возгорании телефонов связывались с ситуацией вокруг Note 7. Даже если телефон (вне зависимости от марки) загорался по вине хозяина, все скидывалось в общую новостную кучу.

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Samsung даже получила от Google особое разрешение на изменение некоторых основополагающих элементов интерфейса Android. А заодно начала выпускать обновление, которое ограничивало максимальный уровень заряда батареи на уровне 60%. Потом уровень снизили до 30%. Естественно, пользователям предложили вернуть смартфоны, если они пожелают этого. Но возврат пары миллионов телефонов тоже был проблемой, так как их нельзя было перевозить ни по воздуху, ни по морю.

Как Samsung решила проблемы с Galaxy Note 7

Казалось, что ситуация стабилизировалась, и выпущенный вместо Galaxy Note 7 Galaxy Note 7s работает нормально, но постепенно начало появляться все больше сообщений о том, что он тоже загорается. Samsung снова пришлось отзывать каждый аппарат и она потеряла на этом 5,3 миллиарда долларов. Это только прямые потери, не считая репутационных.

В результате этого Galaxy S7 edge унаследовал флагманскую корону Samsung на оставшуюся часть года. В то время Note 7 был растерзан шутниками всех мастей и PR-службами других брендов.

Можно даже вспомнить, как на борту одного из рейосов Virgin America кто-то запустил фейковую точку доступа Wi-Fi с названием ”Galaxy Note 7”. В итоге самолет развернули обратно. Даже для Grand Theft Auto V вышел патч с этим телефоном, который можно было использовать, как оружие. Многие конкуренты Android стали демонстрировать сертификаты безопасности аккумулятора как основные функции будущих флагманов, начиная с Huawei Mate 9.

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Почему взрываются телефоны Galaxy Note 7

В январе 2017 года Samsung провела пресс-конференцию, на которой извинилась за провал Note 7, а также дала технические объяснения проблем обоих вариантов Note 7. Оказалось, что причины в обоих случаях были разными.

Аккумуляторы Samsung SDI, именуемые Battery A, имели дефект в правом верхнем углу литий-ионной группы, а в некоторых элементах вызывали возгорание из-за многократной зарядки и разрядки. Батареи от Amperex, завода в Гонконге, который производил аккумуляторы для второй группы Note 7, называемой Battery B, имели дефект в верхней левой части элемента, который вызвал короткое замыкание в небольшом количестве устройств.

Кроме того, Samsung заявляет, что у некоторых из этих батарей не было необходимой изоляции, чтобы предотвратить распространение перегрева на остальную батарею в случае короткого замыкания. Так же было выяснено, что батарея оказалась слишком большой для размеров телефона. Это не было основной причиной, но было названо в качестве сопутствующего фактора.

Представители компании сказали, что будущие телефоны Galaxy будут проходить новые 8-балльные проверки безопасности аккумулятора. Прессе были показаны изображения огромных банков для тестирования, демонстрирующие стремление компании предотвратить повторение подобных ситуаций.

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Повлиял ли Galaxy Note 7 на Samsung

Самое главное, что извинения руководства Samsung были приняты общественностью. Сложно сказать, было ли это искренним жестом или так компания готовила почву для продаж Galaxy S8, но свое дело это сделало — продажи были довольно хорошими.

Правда, в качестве мер безопасности, аккумуляторы в обоих версия Galaxy S8 были довольно небольшими — 3000 и 3500 мАч, а компания не стала гнаться за сверхбыстрой зарядкой, как это сделали многие китайские конкуренты к концу 2010-х годов.

В апреле того же года Samsung объявила, что продажи S8 были ”лучшими за всю историю”. Они даже на 30% превышали то, что было у предыдущей модели. Этому, безусловно, способствовало и появление Galaxy S больших размеров с вытянутым экраном. Новинки подоспели вовремя.

Galaxy Note 8, первый флагман Samsung с двумя камерами, последовавший за ним в августе 2017 года, также был назван руководителями как ”самый успешный” запуск серии на тот момент.

Возможно, люди до сих пор шутят над Galaxy Note 7. Но они также продолжали покупать телефоны Samsung. Даже после самого катастрофического запуска смартфонов в истории бренд Samsung и Galaxy Note остался практически невредимыми. К счастью, в результате возгорания аккумулятора Note 7 не сообщалось о человеческих жертвах или серьезных травмах. Но, учитывая взрывоопасный характер неисправности телефона, они вполне могли быть. Без сомнения, если бы что-то такое имело место, мы бы совсем иначе вспоминали эту историю.

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