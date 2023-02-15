Правда ли, что в России блокируют смартфоны realme и стоит ли их теперь покупать

В конце прошлой недели в новостном пространстве появилась информация о том, что в России блокируют смартфоны. Речь идет об устройствах realme, очень популярных в нашей стране, а также о девайсах OnePlus. Обе компании входят в состав китайского концерна BBK Electronics наряду с OPPO, vivo и iQOO. Мы разобрались, в чем заключается блокировка смартфонов, почему она происходит, есть ли возможность ее обойти и стоит ли покупать устройства realme и OnePlus.

Блокировка OnePlus в России

Все началось 6 февраля, когда на форуме 4PDA появилось сообщение о первой блокировке OnePlus в России. С проблемой столкнулся владелец китайской версии OnePlus 11, а позже к нему подключились и другие люди, приобретавшие аналогичный смартфон на самых разных площадках от AliExpress до местной розницы. Суть неполадок сводится к блокировке функций связи (исходящие и входящие вызовы) и появлению на экране сообщения «Ваш телефон адаптирован для определенного региона». Причем это происходит не сразу, а через неделю-две после активации устройства.

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Наличие окошка, оповещающего о блокировке функций связи, подтверждает главный редактор mobile-review.ru Эльдар Муртазин, но информацию о фактической блокировке вызовов называет «уткой». Ниже просто оставим реакцию пользователей на заявление ведущего аналитика Mobile Research Group.

Глобальная версия OnePlus 11

Отдельные журналисты попытались связаться с российским подразделением компании OPPO, дочкой которой является OnePlus. Но, поскольку смартфоны OnePlus в России официально не представлены, комментарий получился шаблонным и совершенно неинформативным. Вот, например, что ответили сотрудники пресс-службы OPPO Россия на официальный запрос главного редактора портала mobiltelefon.ru Евгения Макарова:

На данный момент в России официально представлены устройства бренда OPPO, на которые распространяется сервисная поддержка. Сегодня бренд OnePlus официально не представлен на российском рынке. При возникновении проблем мы рекомендуем обращаться по месту приобретения устройства.

Это довольно предсказуемый ответ местного подразделения OPPO, формально не имеющего отношения к OnePlus. Однако с блокировкой звонков столкнулись не только владельцы суббренда OPPO, но и обладатели китайских версий realme — устройств компании, официально представленной в нашей стране.

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Телефон realme не принимает звонки

О проблемах с realme широкой общественности стало известно 14 февраля, когда на информационных ресурсах появился скриншот отзыва пользователя форума 4PDA под ником domanw. Он, будучи владельцем realme 10 Pro+ для китайского рынка, сообщил о блокировке сети на своем смартфоне.

С похожими трудностями столкнулся не только он, но и другие пользователи. В частности, сообщение с аналогичным содержанием появилось еще 5 февраля в отзывах к китайской версии realme 10 Pro Plus на AliExpress.

Глобальная версия realme 10 Pro+

Логичной попыткой выяснить, что происходит, кажется обращение за комментарием к пресс-службе realme Россия. Эльдар Муртазин в своем телеграм-канале приводит такой комментарий местного представительства бренда:

Ни о какой блокировке устройств realme в России речи не идет. На рынке страны официально представлены сертифицированные устройства бренда, на которые распространяется полная сервисная поддержка. В случае возникновения вопросов, касающихся функционирования устройств, предназначенных для других рынков, пользователи могут обратиться в российскую сервисную поддержку, где потребуется предоставить сам смартфон, чек на покупку, IMEI и ряд других данных.

В целом, комментарий похож на ответ OPPO с той лишь разницей, что компания realme представлена на нашем рынке и всячески отнекивается от блокировки устройств, предлагая обратиться в сервисный центр за решением проблем.

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Почему блокируют смартфоны

Выяснять реальную причину блокировки смартфонов в России пришлось обычным пользователям. Выяснилось, что проблема затронула владельцев OnePlus и realme во многих странах. Блокировка сети происходит у людей по всему миру, проживающих за пределами Китайской Народной Республики, но пользующихся китайской версией смартфона.

Поскольку проблема касается блокировки вызовов, очевидно, что она связана с SIM-картой. И действительно, если вставить в китайский смартфон realme или OnePlus симку оператора из КНР, ограничения функции звонков снимаются.

Авторам сайта androplus.org удалось выяснить, в каких системных файлах скрывается информация о регионах, чьи SIM-карты должны быть заблокированы:

my_bigball/etc/regionlock_config.xml;

my_product/etc/regionlock_config.xml;

my_region/etc/regionlock_config.xml.

А по содержимому файла OplusEngineerNetwork.apk становится ясно, что для снятия ограничений нужно ввести 16-значный код. Что за код, где его брать, куда вводить — неизвестно.

Почему OnePlus и realme пошли на такой шаг, осложнив жизнь пользователям, привыкшим не переплачивать за глобальные версии смартфонов? В случае с OnePlus 11 можно предположить, что таким образом компания хочет повысить спрос на глобалку, чей старт продаж состоится 16 февраля, и через некоторое время снимет ограничения, выпустив апдейт. То же самое касается realme 10 Pro+, поступившего в продажу чуть раньше. Поскольку на блокировку звонков не жалуются владельцы других моделей, эта версия является хоть и не подтвержденной на 100%, но вполне логичной.

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Что делать, если не работают звонки на телефоне

Столкнувшись с проблемой блокировки OnePlus и realme, пользователи начали искать способ ее устранения. Сейчас активно обсуждаются 4 способа на случай, если не работают звонки на телефоне:

активация смартфона в КНР;

сброс до заводских настроек;

перепрошивка устройства;

ожидание снятия ограничений со стороны OnePlus и realme.

Ссылаясь на неназванного человека, проживающего в Китае, главный редактор mobiletelefon.ru Евгений Макаров сообщает о бесполезности активации OnePlus симкой из КНР. По его словам, после установки зарубежной SIM-карты появляется то же сообщение, которое еще на прошлой неделе начали замечать владельцы OnePlus 11. Поэтому вариант с активацией устройства в КНР по понятным причинам отпадает.

Что касается перепрошивки, то пользователи форума 4PDA этот метод решения проблемы тоже называют бесперспективным, заявляя о неудачном переходе на индийскую версию OxygenOS. А сброс до заводских настроек помогает решить проблему временно, поскольку через несколько дней после повторной активации устройства блокировка вновь дает о себе знать. Таким образом, ситуация остается в подвешенном состоянии, а нам лишь остается надеяться на благоразумие OnePlus и realme, которые, возможно, выпустят обновление, устраняющее неполадки со звонками.

Стоит ли покупать смартфоны OnePlus и realme

Напомним, что с неполадками сталкиваются только владельцы OnePlus 11 и realme 10 Pro+, предназначенных для китайского рынка. Покупка глобальной или региональной (для России) версии устройства не приведет к блокировке устройства на территории РФ или за границей. Поэтому вы можете смело покупать один из следующих смартфонов:

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На данный момент у нас до сих пор нет ни точной причины возникновения проблемы, ни универсальных методов ее решения. Поэтому стоит повременить с покупкой китайской версии OnePlus и realme. Мы продолжим следить за развитием ситуации и настоятельно просим всех владельцев смартфонов для рынка КНР, столкнувшихся с похожими неприятностями, сообщать об этом в комментариях или в нашем телеграм-чате.