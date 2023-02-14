5 причин, почему я влюбился в смартфон OnePlus 11

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Герман Вологжанин 0

Влюбиться в смартфон — дело нехитрое. Но обычно страсть, которую вызывает дизайн, быстро улетучивается, после чего начинается рутина, и мы быстро осознаем, что приняли поспешное решение, не разобравшись, с какой посредственностью имеем дело. Новый смартфон OnePlus 11 — иной пример. Да, он тоже цепляет своим внешним видом, однако его начинка под стать дизайну заставляет изумляться всякий раз, как только берешь этот флагман в руки, не остывая к нему после нескольких месяцев совместной жизни.

5 причин, почему я влюбился в смартфон OnePlus 11. OnePlus 11 можно полюбить за то, что у него внутри. Фото.

OnePlus 11 можно полюбить за то, что у него внутри

Какой экран лучше для смартфона

Чувствам к смартфону не дает остыть экран OnePlus 11. Он выполнен по технологии AMOLED и имеет диагональ 6,7 дюйма. Это большая панель, но ее размер не сказывается на эргономике устройства, так как грани матрицы скошены. Плитка из стекла и металла ловко обхватывается рукой, подтверждая флагманский статус OnePlus 11.

Все характеристики OnePlus 11

Также большая диагональ не вредит четкости картинки, поскольку разрешение дисплея составляет 1440х3216 пикселей. 525 точек на дюйм — чумовой показатель, достаточный в том числе для глубокого погружения в VR.

Какой экран лучше для смартфона. Отдельный лайк экран OnePlus 11 получает за удачное расположение фронтальной камеры. Фото.

Отдельный лайк экран OnePlus 11 получает за удачное расположение фронтальной камеры

Выкручивая частоту обновления до 120 Гц, в статике устройство сбрасывает ее до 1 Гц, благодаря чему экономит заряд аккумулятора. Пиковая яркость телефона с хорошим экраном достигает 1300 нит (на солнце все прекрасно видно), а специально для людей-визуалов заявлена технология Dolby Vision, расширяющая динамический диапазон картинки.

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Мощь процессора Snapdragon 8 Gen 2

OnePlus 11смартфон на процессоре Snapdragon 8 Gen 2. Если в вашей памяти до сих пор остался осадок плохо оптимизированных чипов Snapdragon 888 и Snapdragon 8 Gen 1, то сейчас самое время вновь довериться Qualcomm. Я уже рассказывал, что смартфоны на Snapdragon 8 Gen 2 уничтожили прошлогодние флагманы, а покупка OnePlus 11 заставит вас лично убедиться в этом.

Мощь процессора Snapdragon 8 Gen 2. OnePlus 11 — игровой король. Фото.

OnePlus 11 — игровой король

Чипсет выполнен по 4-нм техпроцессу компании TSMC, которая является признанным лидером в области производства микрочипов. В ее реализации Snapdragon 8 Gen 2 — самый мощный процессор 2023 года. Он набирает более миллиона баллов в AnTuTu и почти не сбрасывает частоты под сильными нагрузками.

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Телефон с игровым процессором дополняется новейшими стандартами оперативной (LPDDR5x) и постоянной (UFS 4.0) памяти, обеспечивая моментальные запуск и установку приложений. Кстати, OnePlus 11 доступен в двух версиях: 8/128 и 16/256 Гб. Да, это не опечатка: шестнадцать гигабайтов оперативной памяти в смартфоне.

Телефон с хорошим звуком

Телефон с хорошим звуком. Смартфон OnePlus 11 и беспроводные наушники OnePlus Buds 2 Pro. Фото.

Смартфон OnePlus 11 и беспроводные наушники OnePlus Buds 2 Pro

Помимо прочего, OnePlus 11 — музыкальный смартфон. Он оснащен двумя равноценными динамиками, создающими эффект стерео. Также погружению способствует технология Dolby Atmos на борту. Отсутствие разъема для наушников — привычный недостаток флагманов. Но производитель подсластил пилюлю выпуском новых беспроводных наушников OnePlus Buds Pro 2.

Купить OnePlus Buds 2 Pro

Это лучшая Bluetooth-гарнитура OnePlus, а ее цена на старте продаж составляет $129 (~ 9 400 ₽). Плюсы беспроводных наушников OnePlus можно описать несколькими тезисами, которые говорят сами за себя:

  • двойной драйвер;
  • расширенный частотный диапазон 10-40 кГц;
  • поддержка пространственного звука;
  • активное шумоподавление до 48 дБ и режим прозрачности;
  • персонализированная настройка звука;
  • низкая задержка (54 мс);
  • аудиокодек LHDC;
  • 39 часов работы с кейсом;
  • быстрая зарядка (10 минут для 10 часов музыки).

Кажется, есть смысл купить OnePlus Buds 2 Pro. Даже если раньше вы пользовались только проводными наушниками, ведь современные Bluetooth-гарнитуры предлагают больше настроек звука и функций.

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Смартфон с хорошей камерой и батареей

Смартфон с хорошей камерой и батареей. У OnePlus 11 нет ни одной лишней камеры. Фото.

У OnePlus 11 нет ни одной лишней камеры

OnePlus продолжает сотрудничество с компанией Hasselblad, занимающейся выпуском профессиональных фотоаппаратов. Специалисты из Швеции предложили несколько инструментов программного улучшения картинки, но и без него камера OnePlus 11 демонстрирует отличный результат. А состоит она из следующих сенсоров:

  • 50 Мп (OIS), Sony IMX890, 1/1.56″ — основной;
  • 32 Мп (OIS), Sony IMX709, 1/2.74″ — телевик (2x зум);
  • 48 Мп, Sony IMX581, 1/2″ — сверхширик (115°);
  • 16 Мп, 1/3.1″ — фронталка.

Никак затычек в виде макро-объектива и датчика глубины. Кроме того, сверхширокоугольный объектив оснащен фазовым автофокусом, на котором почему-то экономят другие производители.

Смартфон с хорошей камерой и батареей. Пример вечернего фото на основную камеру OnePlus 11. Фото.

Пример вечернего фото на основную камеру OnePlus 11

Смартфон с хорошей камерой и батареей. А вот так фотографирует сверхширик OnePlus 11 при недостаточном освещении. Фото.

А вот так фотографирует сверхширик OnePlus 11 при недостаточном освещении

Наслаждаться всем этим удовольствием получится на протяжении целого дня, благо внутри установлена внушительная батарейка на 5000 мАч. А потом — маленькая 25-минутная пауза. Именно столько времени потребуется комплектному адаптеру питания на 100 Вт, чтобы полностью зарядить аккумулятор OnePlus 11 от 0 до 100%.

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Купить OnePlus 11 и получить подарок

Дата выхода OnePlus 11 — 16 февраля. Начиная с 11:00 (мск) этого дня глобальную версию смартфона можно приобрести на AliExpress. В зависимости от конфигурации памяти цена составит:

  • $699 (~ 50 900 ₽) — 8/128 Гб;
  • $799 (~ 58 200 ₽) — 16/256 Гб.

Много ли это? Немало, однако один корейский флагман без зарядки в комплекте, представленный неделей ранее, в версии 8/128 стоит столько же, сколько OnePlus 11 на 16/256 Гб. А еще 200 первых покупателей, заказавших смартфон на AliExpress, получат в подарок беспроводные наушники OnePlus Nord Buds. Да это любовь с первого взгляда!

Купить OnePlus 11

Стоит ли переплачивать за версию на 16/256 Гб? Скорее да, чем нет. Потому что конфигурация на 128 Гб использует накопитель прошлого поколения UFS 3.1. То же самое касается всех флагманов 2023 года. Просто минимальный объем памяти хранилища UFS 4.0 — 256 Гб. Имейте это в виду.

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