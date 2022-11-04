realme или Redmi — есть ли разница между смартфонами

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Герман Вологжанин 0

К 2022 году появилось такое количество производителей смартфонов, что порой не знаешь, где надежный бренд, а где — проходняк, которого нужно сторониться. Осложняет ситуацию схожесть названий некоторых компаний. Есть Redmi, а есть realme. В нашей транскрипции они настолько созвучны, что некоторые люди и вовсе думают, что речь идет об одном и том же производителе. Но это не так. С целью это доказать проведу сравнение realme vs Redmi, чтобы выяснить, чем отличаются эти бренды, и какой телефон лучше.

За этими смартфонами стоят разные производители, но один большой китайский брат

Производители смартфонов

realme и Redmi являются суббрендами более крупных компаний. Redmi — это дочка Xiaomi, а realme — OPPO, которая в свою очередь является частью огромного холдинга BBK Electronics (vivo, iQOO, OnePlus). Несмотря на формальное отделение в 2019 году, Redmi продолжает являться скорее линейкой Xiaomi, нежели самостоятельным брендом. А вот дочка OPPO далеко ушла от своего родителя, и в рейтингах самых популярных смартфонов realme сегодня обгоняет OPPO и других представителей BBK Electronics.

realme — суббренд компании OPPO, которая входит в группу BBK Electronics

Redmi и realme — китайские бренды, у которых, впрочем, производство налажено и в Индии, где их устройства пользуются повышенным спросом. Также у суббрендов Xiaomi и OPPO открыто свое представительство в Европе и России, поэтому на рынок они выпускают российские, глобальные и китайские версии своих телефонов.

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Возможно, больше всего вас интересует, откуда же появилось созвучие в названиях. Ответить точно на этот вопрос нельзя, так как у каждого бренда есть своя легенда, однако можно сделать нехитрое предположение. Устройства Redmi известны миру с 2013 года, в то время как realme появился на свет в 2018 году. К тому моменту суббренд Xiaomi уже завоевал невероятную популярность, а realme (во всяком случае фонетически) был призван отобрать пальму первенства у Redmi в сегменте недорогих телефонов.

Чем отличаются смартфоны

Любой современный смартфон — это комбинация характеристик, в связи с чем нет ничего удивительного в том, что устройства разных производителей могут иметь идентичную начинку и даже быть похожими внешне. Посмотрите на Redmi Note 12 Pro, представленный на прошлой неделе, и на realme 9, который вышел летом.

Redmi Note 12 Pro в розовом цвете

А вот так выглядит realme 9 4G

Похожи, не правда ли? И это я еще не говорю о вырезе в экране. Но, справедливости ради, сегодня спереди одинаково выглядят все смартфоны за исключением Apple iPhone. И Redmi, и realme, конечно, стараются привнести что-то новое во внешний вид. Но дай человеку устройства обоих брендов, и он отличит их разве что по надписи на корпусе. Хотя realme порой делает нечто интересное, сотрудничая с известными дизайнерами (последний пример — realme GT 2 Pro, чей корпус реализован в партнерстве с Наото Фукасавой).

Если сравнивать realme и Redmi внешне нет особого смысла, то разница с точки зрения позиционирования все-таки нет. В 2018 году realme пытался навязать конкуренцию Redmi среди недорогих телефонов, но через пару лет дорос и до флагманского сегмента. В линейке суббренда OPPO есть как очень дешевые модели вроде realme C33, так и флагманы наподобие realme GT 2 Pro.

В своем глобальном исполнении смартфоны Redmi не могут тягаться с флагманами

С Redmi ситуация сложнее. В Китае под этим брендом выпускаются смартфоны всех ценовых категорий. Однако на глобальном рынке телефоны Redmi — представители нижнего и среднего уровней. Скорее всего, это связано с особенностями ценообразования. Когда китайский смартфон доезжает до глобального рынка, его стоимость поднимается едва ли не в 2 раза по сравнению с расценками на родине. Поэтому, если нужен флагман или что-то похожее на него, стоит смотреть в сторону чистокровных Xiaomi или хотя бы POCO.

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Кроме позиционирования также есть смысл отметить технологии, которые внедряют производители. Так, в начале 2020 года realme 6 Pro стал первым недорогим смартфоном, оснащенным экраном с частотой обновления 90 Гц, а в realme 7 Pro была реализована самая быстрая зарядка в классе (65 Вт и 100% за 37 минут). Redmi за последнее время отличился первой камерой на 108 МП в доступном устройстве (Note 10 Pro) и рекордной для всего рынка мощностью зарядки (210 Вт в Redmi Note 12 Pro Plus).

Какая прошивка лучше

Центр управления на MIUI 13 (слева) и realme UI 3.0 (справа)

Смартфоны обоих брендов работают на операционной системе Android, но имеют собственную оболочку. Для realme это realme UI, а для Redmi — MIUI, которая также представлена на устройствах Xiaomi и POCO. Вот несколько ключевых отличий MIUI и realme UI:

  • на MIUI квадратные иконки приложений, в то время как на оболочке realme — круглые;
  • на realme UI нет временных ограничений при работе Always-On-Display, в то время как обладателям смартфонов Redmi приходится довольствоваться 15-ю секундами активного экрана;
  • камера MIUI на устройствах Redmi среднего уровня имеет больше функций, чем может предложить аналогичное приложение realme UI;
  • на realme UI отсутствует реклама, которая так раздражает владельцев Redmi.

В целом, MIUI выглядит более функциональной оболочкой за счет встроенных приложений. Судя по отзывам владельцев смартфонов realme, прошивка суббренда OPPO мало того, что лишена встроенной рекламы, так еще и работает стабильнее. Впрочем, второй момент может быть связан с популярностью Redmi. Больше владельцев — больше жалоб.

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Что касается обновлений, то пока преимущество на стороне Redmi. Смартфоны этого бренда 2 года получают апдейты ОС и 3 года — патчей безопасности. У realme такой подход соблюдается только в среднем и флагманском сегментах. Но ситуация меняется, и я бы не стал обращать столь пристальное внимание на такие мелочи.

realme — какой лучше

realme разрослась до такой степени, что у нее появился собственный суббренд — NARZO. Его вы узнаете по синей коробке

realme ежегодно выпускает более двух десятков моделей, каждая из которых имеет интересные особенности. Среди устройств, доступных для покупки сейчас, я хочу выделить следующие:

  • realme C33. Новый смартфон начального уровня, выполненный в корпусе с плоскими гранями. Выглядит realme C33 дороже, чем он стоит на самом деле, а внутри прячется неплохая начинка в лице 50-мегапиксельной камеры и сносного чипсета Unisoc T612.
  • realme GT Neo 3T. Такие модели называют убийцами флагманов, и этот смартфон полностью оправдывает столь многообещающую характеристику. realme GT Neo 3T работает на очень мощном процессоре Snapdragon 870 и оснащается хорошей камерой с главным сенсором на 64 МП.
  • realme GT 2 Pro. Флагман бренда, который в России оценили почти в 90 тысяч рублей без учета скидок. На AliExpress его можно взять в 2 раза дешевле, и за 35-38 тысяч рублей — это чуть ли не лучший смартфон, готовый похвастать бескомпромиссным набором камер с объективом для микроскопической съемки.

Конечно, при выборе смартфона вы можете не ограничиваться выделенными моделями, но это 3 лучших устройства realme, за которые я могу ручаться.

Какой Redmi купить

У Redmi тоже много смартфонов, но среди них нет флагманов

В линейке смартфонов Redmi, представленных на глобальном рынке, моделей меньше. Это связано с позиционированием бренда, который даже не пытается лезть во флагманский сегмент. Но хороших устройств у Redmi предостаточно:

  • Redmi 10C. По-моему, лучший смартфон начального уровня. Здесь установлен довольно мощный и энергоэффективный процессор Snapdragon 680, камера на 50 МП и NFC-чип. Ничего лучше за 8 тысяч рублей вы не найдете.
  • Redmi Note 10 Pro. Прошлогодняя модель, которая до сих пор остается в ТОПе. Главное достоинство Redmi Note 10 Pro — 108-мегапиксельная камера, оправдывающая надпись «Premium» на заднем блоке. Еще у смартфона классный AMOLED-экран, достойный процессор Snapdragon 732G и батарея на 5020 мАч. За 13-14 тысяч рублей это лучшее соотношение цены и характеристик.
  • Redmi Note 11 Pro+. Самый навороченный Redmi из представленных на глобальном рынке. Его характеристики буквально созданы для кичливых людей: камера 108 МП, зарядка 120 Вт, динамики JBL. За свои деньги предложение как минимум интересное.

Копаясь в глубинах AliExpress, вы еще можете наткнуться на какой-нибудь Redmi K50, но K-серия предназначена исключительно для Китая, а на глобальный рынок эти смартфоны выходят под брендами Xiaomi и POCO.

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realme или Redmi — кто лучше

Так кто же все-таки лучше?

Какой вывод мы можем сделать, исходя из этого сравнения? realme предлагает намного более широкий выбор смартфонов в разных ценовых категориях. Если вам нужен флагман, то в качестве замены Redmi есть смысл рассмотреть устройства Xiaomi или POCO, работающие на аналогичной прошивке.

MIUI или realme UI — тут уж решайте сами. Я предпочитаю первый вариант, но любая прошивка — дело привычки и личного вкуса. По соотношению цены и характеристик realme и Redmi — равноценные игроки, как и по части надежности. Пускай сравнение не позволяет мне отдать предпочтение тому или иному бренду, думаю, изложенная в этом тексте информация была для вас полезной. Теперь вы знаете о ключевых отличиях, плюсах и минусах, за счет чего сможете сделать правильный выбор.

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