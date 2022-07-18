realme по цене двух Айфонов. Они сошли с ума!

Китайский производитель realme, входящий в корпорацию BBK, за последние месяцы на российском рынке очень активно наращивает свои продажи. В тот момент, когда многие приостанавливают отгрузки или сильно их замедляют, realme продолжает уверенно насыщать наш рынок своими устройствами и отъедает долю у конкурентов. Следующая модель, которая должна появиться на прилавках, — realme GT 2 Pro. И вот стала известна ее цена — 90 тысяч рублей. Сказать, что поклонники бренда и просто рациональные покупатели шокированы это цифрой — не сказать ничего.

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Такой стоимостью производитель позиционирует realme GT 2 Pro на уровне флагманов Apple и Samsung. Обычно именно эти устройства задают ценовой максимум, к которому далеко не все рискуют приближаться, чтобы не потерять покупателей. Но китайцы решили сыграть с ними на равных. Давайте посмотрим, что за эту цену может предложить нам realme и есть ли альтернативы за эту сумму.

realme GT 2 Pro — характеристики

Для начала следует отметить, что большая часть техники на текущий момент ввозится в нашу страну с помощью механизма параллельного импорта. Суть его заключается в том, что производитель не участвует в этом процессе от слова совсем. Продавец закупает ее зарубежом и перепродает у нас. Из-за этого окончательная цена таких устройств на полке получается выше, чем при официальных поставках. Но realme в списке разрешенных для параллельного импорта отсутствует. Следовательно, производитель сам импортирует товары в Россию и устанавливает на них цены.

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Именно это послужило причиной шока от стоимости. 90 тысяч рублей за realme GT 2 Pro. Итак, за эту стоимость мы получаем следующее:

Snapdragon 8 Gen 1.

AMOLED экран с разрешением 3216х1440 пикселей с частотой обновления 120 Гц.

12 Гб оперативной и 256 Гб внутренней памяти.

Сканер отпечатка пальца в экране.

Система из трех камер: широкоугольная — 50 мегапикселей (f/1.8), сверхширокоугольная — 50 мегапикселей (f/2.2), макрокамера — 3 мегапикселя.

Фронтальная камера — 32 мегапикселя (f/2.4).

Экран защищен стеклом Corning Gorilla Glass Victus .

. Быстрая зарядка — 65 Вт.

В общем, все характеристики по настоящему флагманские. Но чего-то не хватает, вам не кажется? Да, у смартфона за 90 тысяч рублей нет беспроводной зарядки. Но и это не самое интересное. В этой ценовой категории мы уже несколько лет как привыкли видеть устройства из премиальных материалов, таких как стекло и сталь или стекло и алюминий. Но в realme забили на тренды и подсунули покупателям пластиковый смартфон. По моему мнению, это просто какое-то недоразумение. Покупатели устройств в этой ценовой категории давно приучены и Apple, и Samsung, что они приобретают лучшее. Я не говорю, что пластиковый корпус — это однозначно плохо. Но просто за такую цену можно сделать что-нибудь более приятное тактильно. В общем, достаточно неплохие технические характеристики испорчены несоответствующей своей цене обертке.

iPhone 13 Pro Max — цена

Но давайте посмотрим, что можно прямо сейчас приобрести за эти деньги. Во-первых вы с легкостью можете заказать с Aliexpress два realme GT 2 Pro разных цветов и менять их по настроению. Вот такая разница в цене с устройством, которое можно приобрести у нас здесь. Стоит ли такая переплата того? Мое мнение, что нет.

Но и это еще не все. За 81 тысячу рублей вы можете приобрести iPhone 13 Pro Max. Правда, версия будет на 128 Гб, но сам факт, что это топовый на сегодняшний день Айфон. Если вам не хочется iPhone 13 Pro Max из-за его размеров, можете смело обратить свой взор на iPhone 13 Pro. За 73 тысячи рублей вы получите отличную модель на очень мощном процессоре и останется еще на любые наушники из нашей недавней подборки.

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Но, может быть, вас не привлекают топовые Айфоны и хочется чего-то попроще. В этой ситуации вы можете приобрести iPhone 11 прямиком из 2019 года и новый realme GT 2 Pro. У вас будут смартфоны на двух конкурирующих операционных системах, и получится взять лучшее от обоих миров. И даже останется обмыть покупку. А можете купить просто два Айфона 11. Это все было бы очень весело, если бы не было так грустно. Realme, что ты делаешь с ценой?! Остановись!

Ну а мы будем продолжать. Если вы совсем не любите Айфоны, то обратите внимание на топовый флагман на Андроид. Samsung Galaxy S22 Ultra прямо сейчас за 70 тысяч рублей. При этом характеристики у него куда круче, чем у realme GT 2 Pro. Как минимум из-за наличия беспроводной зарядки, реверсивной беспроводной зарядки, стилуса и крутых камер. При этом за 20 тысяч рублей вы можете в комплект к Samsung заказать Xiaomi Pad 5 и получить сразу два отличных устройства, которые будут отвечать за разные задачи. Круто? Не то слово!

Если честно, список можно продолжать и продолжать. Можете ознакомится с нашей подборкой пяти классных смартфонов. Возможно, там вы тоже для себя что-то найдете. Ну а пока хочется искренне восхититься уверенностью в себе компании realme. Да, получился хороший смартфон, но рынок совсем не готов к устройствам realme по такой цене. Необходим был плавный переход в новую ценовую категорию. Потому что такими решениями можно отпугнуть всех желающих покупать аппараты.

Если мне предложат выбор, который я описал выше, то любой из них будет лучше, чем покупка realme GT 2 Pro в России. Только наша позиция сможет переубедить производителя от подобных цен. Если не голосовать рублем, то, возможно, в компании задумаются об адекватности своего подхода к нашему рынку. Выбирайте альтернативы или заказывайте с площадок, которые предлагают нормальные цены. Тогда ваш выбор можно будет назвать действительно рациональным.