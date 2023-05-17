Samsung представила защищенные флагманы не для всех. С ними хоть куда

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Артем Сутягин

Телефоны Samsung Galaxy S23 — довольно универсальные устройства, а S23 Ultra (в частности) является одним из лучших флагманов, которые нам уже показали в этом году. Но есть условия, в которых вам не захочется брать с собой дорогой аппарат из-за риска разбить его. Поэтому вы становитесь заложником недорогих китайских моделей, которые могут выдержать многое, но не обеспечивают по-настоящему высокой производительности. Наверное, Samsung является одной из немногих компаний, понимающих это. Но в итоге, что делать вам, если вы экстремал, путешественник или работаете в сложных условиях, но вам нужен хороший смартфон, вроде Samsung Galaxy S23?

Samsung представила защищенные флагманы не для всех. С ними хоть куда. Защищенный телефон нужен многим, но флагманов в этом направлении почти нет. Приходится просто пользоваться чехлами. Фото.

Защищенный телефон нужен многим, но флагманов в этом направлении почти нет. Приходится просто пользоваться чехлами.

Защищенные телефоны Samsung

Для решения проблемы Samsung предлагает два новых смартфона в линейке Tactical Edition. Это Galaxy S23 Tactical Edition и Galaxy XCover 6 Pro Tactical Edition. Устройства позиционируются как защищенные со множеством дополнительных функций. Они ориентированы именно на экстремальное использование. В них не встроена пила, сигнальная ракетница или стропорез, но им точно есть, чем вас удивить.

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Что могут защищенные телефоны

Начиная с аппаратного обеспечения версии Galaxy S23, телефон обеспечивает защиту дисплея Gorilla Glass Victus Plus, а также сохраняет класс защиты IP68 как часть стандартного оснащения линейки. Но Samsung говорит, что Galaxy S23 Tactical Edition также поставляется с прочным чехлом «военного класса», который позволяет закрепить телефон на груди или запястье.

Что могут защищенные телефоны. Не выглядит, как телефон на каждый день. Фото.

Не выглядит, как телефон на каждый день

Самый прочный смартфон

Между тем, Galaxy XCover 6 Pro Tactical Edition еще больше повышает ставки благодаря сертификации MIL-STD-810H. Он может работать при самых разных температурах. Хотя стандартный XCover 6 Pro, который сам по себе является защищенным устройством, уже предлагал те же преимущества.

Оба телефона, кроме серьезного повышения прочности и удобства использования в экстремальных условиях, предлагают серьезные улучшения в области программного обеспечения.

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Оба телефона имеют «режим ночного видения», который поддерживает оптику ночного видения, хотя для этого придется докупать дополнительные аксессуары. Оба телефона также предлагают повышение чувствительности экрана, чтобы им можно было пользоваться в перчатках. А еще предлагается режим скрытого использования, который заявлен для представителей спецподразделений. Он дает возможность отключения функций LTE и других систем связи для скрытого использования. А еще есть возможность подключения к тактическим радиосистемам, каналам дронов, лазерным дальномерам, внешним устройствам GPS и многое другое, что для обычного пользователя точно будет лишним. Сложно сказать, найдутся ли те, кому нужны такие функции. Поэтому их можно назвать маркетинговыми или просто узковостребованными.

Самый прочный смартфон. Новыми телефонами можно даже пользоваться в перчатках. Фото.

Новыми телефонами можно даже пользоваться в перчатках.

Samsung не делает акцента на традиционных характеристиках обоих телефонов. Тут мало чем можно удивить, ведь они являются в целом стандартными, и достаточно понимать, что они близки к максимально возможным с точки зрения производительности. Но рассказать о них мы можем.

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Необычные смартфоны не для всех

Galaxy S23 Tactical Edition оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 2 и имеет OLED-экран с частотой 120 Гц. Между тем, Galaxy XCover 6 Pro Tactical Edition оснащен более скромным чипсетом Snapdragon 778G, съемной батареей и возможностью зарядки с помощью pogo-pin. При этом оба телефона имеют поддержку работы в режиме Dex.

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Говорить о широком применении этих смартфонов не приходится, но Samsung дает возможность именно тем, кому нужно что-то необычное. Даже если это просто доказательство технологических возможностей компании, это все равно вызывает большой интерес.

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