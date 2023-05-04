Купил на AliExpress защищенный смартфон с быстрой зарядкой — Обзор Blackview BV9200

Во времена, когда для смартфонов выпускаются любые, даже самые защищенные чехлы, а все модели уровня чуть выше среднего имеют защиту от воды, выпускать отдельные смартфоны с мощной защитой кажется странным. Вот только все не так просто, и они действительно имеют смысл. Как-то рано утром главный редактор сказал, что надо заказать смартфон Blackview BV9200 на AliExpress. Параллельно с возмущением из-за раннего звонка я сделал заказ. А через примерно три недели мне привезли это устройство. Я получил его на почте и начал пользоваться. Что из этого вышло, сейчас расскажу.

Обзор смартфона Blackview BV9200

Смартфон Blackview BV9200, о котором мы говорим, стоит не очень дорого, а часть из этого еще и уходит на защиту. Но тенденция все уменьшающегося отрыва флагманских моделей от бюджетных становится все более явной, и даже недорогие модели могут похвастаться неплохими возможностями.

Защищенный телефон

Внешне смартфон выглядит мощно! Он большой и приятно лежит в руке за счет сочетания резины и алюминиевых вставок. Готовность к агрессивному использованию в нем в основном и выдает его внешний вид. А еще у него есть дополнительная кнопка, на которую можно настроить до трех действий — на обычное, двойное и долгое нажатие. Это может быть выполнение какой-то задачи, активация режима или запуск приложения.

Видеообзор:

А еще его экран утоплен в корпус и имеет обводку яркого цвета. В моем случае это оранжевый — в цвет остальных частей телефона, но есть и другие версии. Так его проще найти в грязи или в снегу, если он упадет. Да и на столе он тоже сразу бросается в глаза. А еще есть резиновая заглушка разъема зарядки и лоток для симок без отверстия. Достать его можно, поддев ногтем или чем-то вроде ножа или отвертки.

Благодаря такой изоляции телефон может не просто противостоять воде или пыли, но и соответствует самому строгому стандарту защиты — IP69K. Это означает, что он может выдержать мойку под высоким давлением и даже горячую воду. Он даже сертифицирован по стандарту MIL-STD-810H.

Весит телефон много — 310 грамм, но это оправдано прочной конструкцией, защитой от воды и аккумулятором на 5000 мАч. Я бы назвал его сбалансированным телефоном, ведь многие подобные модели используются огромный аккумулятор, весят много, а пользоваться ими в обычной жизни неудобно. Blackview BV9200 можно купить хоть на каждый день.

На экран сразу наклеена пленка, но когда вы будете срывать транспортировочную, надо делать это очень осторожно. В противном случае она оттянет пленку экрана и под ней появятся пузыри, которые придется довольно старательно выгонять. Я потратил на эту процедуру не меньше пяти минут.

Быстрая беспроводная зарядка

А еще коробка телефона не выдает в нем агрессивное устройство. Это как на строгой белой рубашке разместить во всю спину обложку какого-нибудь альбома группы Twisted Sister. Коробка плоская и больше подходит да элегантного бизнес-смартфона. Зато внутри, кроме самого смартфона, есть зарядка на 66 Вт, что само по себе хорошо, хотя я и не сильно придираюсь к тем, кто отказался от комплектного блока.

Кроме проводной зарядки, есть еще беспроводная, которая относится к категории быстрых. Она поддерживает стандарт QI, а значит может использоваться с любым другим смартфоном. Но они будут ограничены мощностью 15 Вт, как и положено этому стандарту. Для Blackview BV9200 зарядка будет идти с мощностью 33 Вт. Сам аксессуар не входит в комплект и покупать его придется отдельно. Я взял и не пожалел, так как люблю беспроводные зарядки. Особенно, когда они могут работать на высокой скорости.

Если говорить о времени зарядки, то проводная, естественно, будет быстрее. Она позволяет смартфону набирать 20% заряда за 5 минут, а на полную зарядку потребуется 53 минуты. Есть более высокие результаты, но это тоже не так плохо. Фирменная беспроводная зарядка потребует примерно в два раза больше времени на достижение тех же результатов. Но она все равно работает намного быстрее обычных телефонов с QI. Она даже превосходит по скорости некоторые телефоны с проводным подключением. Купить ее можно по этой ссылке на AliExpress.

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Внутри Blackview BV9200 установлен процессор Helio G96. Это не самая топовая модель, которой вряд ли хватит для того, чтобы играть в передовые игры. Но бытовые задачи он отрабатывает отлично. Даже с быстрым экраном он справляется очень бодро. Вместе с ним вы получаете 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ хранилища UFS 2.1. Есть поддержка карт памяти. При этом, в лоток одновременно можно вставить две симки и карту памяти. То есть он полноразмерный и одно не мешает другому.

Останавливаться на производительности подробно мы не будем. Добавлю только что в Antutu этот телефон набирает 360 000 баллов. Но это не главная сильная сторона смартфона. Ее просто хватает и все. Куда интереснее поговорить об экране, камере и защите.

Экран защищенного телефона

Начнем с экрана. Несмотря на то, что это телефон для сложных условий использования, он все равно оснащен хорошей панелью с частотой обновления 120 Гц. Режим работы можно переключать, выбирая между автоматическим или с принудительной фиксацией на 60, 90 или 120 Гц. Диагональ составляет 6,58, дюйма, а разрешение — внушительные 1080 на 2408 пикселей. Это классный экран без всяких скидок. Даже с телефоном субфлагманского уровня от смотрелся бы более чем хорошо. Для защиты он покрыт стеклом Corning Gorilla Glass 5, которое хоть и не является самым современным способом защиты, но все равно неплохо справляется со своей задачей. А от разбивания его защитит корпус, который отлично отработает на скручивание даже при сильном падении.

Для защиты зрения экран получил TÜV Rheinland — сертификат понижения синего света. Это означает, что он будет более безопасным для глаз. А еще, у него есть режим использования в перчатках. Особенно актуально это зимой, но иногда может пригодиться и летом.

Тут еще добавлю, что в потреблении контента поможет не только экран, но и два динамика Smart-PA BOX, созданные совместно с Harman AudioEFX. Звучат они хорошо, но наушники и/или внешнюю колонку заменить не смогут. А если вам надо воспользоваться ими лишь иногда — это отличный вариант. И да, наушников, как и переходника, в комплекте нет. О переходнике я вспомнил потому, что разъем для наушников смартфон тоже не получил.

Как снимает Blackview BV9200

Камера Blackview BV9200 оставляет смешанные чувства. С одной стороны, она имеет разрешение 50 Мп (f/1.8 Samsung ISOCELL JN1) и снимает довольно неплохо даже при низком освещении, но дополнительные модули явно стали первыми, чем пришлось пожертвовать ради сохранения низкой цены при хорошем экране и высокой защите.

Основной камерой вполне можно пользоваться каждый день. Она предлагает высокую детализацию и хорошо настроенную передачу цветов. Есть небольшой уклон в сторону теплых оттенков, но чтобы его заметить, надо сильно придираться. Скорее я бы сказал, что камера работает сбалансированно. Режим HDR использует программное обеспечение ArcSoft True-Chroma, которое должно улучшать качество снимков.

Сверхширокоугольный объектив с углом обзора 120 градусов оснащен датчиком на 8 Мп. Он же обеспечивает возможности макросъемки. А для контроля глубины резкости предусмотрен сенсор на 0,3 Мп. Несмотря на то, что модуль камеры сделан так, чтобы в нем угадывались 5 окошек, реальных там всего 3. Еще два — это вспышка и просто логотип AI, который намекает на возможности искусственного интеллекта в камере. Зато модуль не выпирает, как на других смартфонах, и это важно. Так он и защищен будет лучше, и лежать на столе телефон будет ровно.

Примеры фото на основную камеру Blackview BV9200:

Видео на основную камеру можно снимать с разрешением 1440p, то есть 2560 x 1440. А возможности изменения частоты кадров нет — тут вы получите только 30 кадров в секунду. Про качество видео можно сказать только то, что к нему в полной мере относится все сказанное про фото. Цвета сбалансированные, четкость неплохая, а снимает камера хорошо преимущественно только в светлое время. Стабилизация картинки есть во всех режимах съемки. Примеры можно посмотреть в ролике, размещенном выше.

Фронталка получила неплохое разрешение в 16 Мп. Этого достаточно, чтобы делать неплохие себяшки, а если вам хочется их украсить, есть довольно плавная регулировка бьютификации, которая так же использует умный алгоритм ArcSoft True-Chroma.

Примеры фото на фронтальную камеру Blackview BV9200:

Стоит ли покупать Blackview BV9200

Подводя итог, можно сказать, что Blackview 9200 представляет собой отличную альтернативу прочным телефонам, похожим на кирпич. Если вам нужно уходить в поход на неделю и не заряжать телефон все это время, поищите другой телефон. Если вы ищите недорогой защищенный телефон на каждый день, обратите внимание на Blackview BV9200. Если надо, его и в поход можно взять с собой. У него даже NFC есть, чтобы можно было платить им в магазинах.

У него хороший чипсет, с большим количеством оперативной памяти и хранилища. Камера кажется несколько странной, но дает хорошие результаты, экран отличный, а сочетание всего этого за не очень большие деньги с хорошей защитой и вовсе выглядит отлично.

Его можно даже купить как дополнительный телефон для того, чтобы ходить в походы. Например, если у вас флагманский телефон, который стоит под 100 000 рублей, даже в хорошем чехле вы едва ли захотите тащить его с собой в дальнюю дикую прогулку. Зато переставить симку в такой телефон и взять его с собой в качестве камеры и для связи вблизи населенных пунктов вполне можно.

Купить Blackview BV9200 на AliExpress

В конце давайте еще раз вспомним характеристики Blackview BV9200: