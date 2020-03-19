В наименованиях моделей смартфонов Samsung не сложно запутаться. Конечно, есть флагман, название которого все знают, но вот остальные модели на его фоне как-то теряются. Тем не менее, среди них тоже есть очень достойные аппараты. Например, представленный Samsung Galaxy A41, который не назовешь самым дешевым устройством в мире, но точно можно назвать одним из самых недорогих с официально заявленной водонепроницаемостью. Именно эта функция в сочетании с ценой делает его очень привлекательным вариантом. Но есть в нем и другие интересные ”штуки”, о которых стоит рассказать. Хотя, не спешите вставать за ним в очередь. Не все так сладко, как может показаться на первый взгляд.

Можно ли снимать на смартфон под водой

Многие производители в рекламе своих смартфонов показывают, как люди прыгают с ним в бассейн или обливают его пивом в баре, но стоит помнить, что это только реклама. В реальности соблазн поснимать под водой на смартфон очень велик. Ведь вот он, смартфон, вот бассейн. Почему бы не поснимать?

Нежелательно этого делать из-за того, что производители не гарантируют, что смартфон будет работать после водных процедур. То есть, если он сломается, в гарантийном ремонте вам почти наверняка откажут. Все из-за того, что вам обещают сертификацию по определенному стандарту, но не гарантируют именно защиту.

На самом деле это логично, ведь вы могли уронить смартфон и нарушить целостность прокладки или погрузить его не на полтора метра, а на десять. Так производитель защищает себя. Как правило, это даже написано в характеристиках в виде сноски.

Ответим на извечный вопрос. Почему одни смартфоны защищены от попадания воды, а другие — нет?

Я плавал со смартфоном несколько раз и мне повезло, но без необходимости я делать этого больше не буду. Проще купить самую простую GoPro и пользоваться ей, не переживая за дорогой телефон. Защиту смартфона от воды я использую для собственного успокоения, чтобы не переживать, если он случайно попадет в воду.

Вот наглядный пример того, что может произойти, если часто пользоваться смартфоном в воде.

По своей глупости купил iPhone XS почти на старте продаж, купил к нему Apple Care за 50 евро. Ходил пару месяцев довольный, снимал видео в море и бассейне, мыл под краном. Очень был рад, что Apple сделали телефон, который можно мыть и купать, он всегда был чистенький и блестящий. Но в один день он перестал включатся, я как фанат Apple взял его и пошел в Apple Store, там мне сказали, что телефоны купать и мочить нельзя, и у меня в телефоне есть датчик, который показал, что внутрь попала вода. На что я возразил, что у них на сайте прямо нарисовано, как телефон снимает под водой и в брызгах лежит. На что мне на этой же странице сайта apple.com показали внизу-внизу мелкий-мелкий шрифт, мол, купайте на свой страх и риск, мы не будем чинить, если вода все же попадет. Ну, я, конечно, сказал, что у меня еще есть Apple Care, но мне сказали, что она только продлевает гарантию, что надо было брать за 150 евро и тогда бы они поменяли аппарат бесплатно. А так как я сам дурак, то с меня 550 евро .. больше чем пол цены телефона. Михаил Королев. Владелец AndroidInsider.ru

Характеристики Samsung Galaxy A41

Теперь можно перейти к новинке, главной фичей которой как раз является защита от воды и пыли по стандарту IP68. Это не так часто встретишь не только в данном сегменте, но и в некоторых более дорогих и статусных моделях. Напомню, что стандарт IP68 позволяет погружать смартфон на глубину до полутора метров на срок до тридцати минут. Почему не стоит испытывать удачу, я уже рассказал. Именно поэтому новая функция интересна, но не настолько, чтобы купить этот смартфон. Может, другие спеки заставят меня передумать?

Камера нового смартфона состоит из трех модулей — 48 Мп, 8 Мп и датчик глубины. На передней панели находится каплевидный вырез с камерой 25 МП.

В остальном железо новинки будет более скромным. Процессор всего лишь Helio P65, оперативки только 4 ГБ, встроенной памяти 64 ГБ с возможностью расширения, а аккумулятор на 3500 мАч с быстрой 15-ваттной зарядкой. Диагональ экрана составляет 6,1 дюйма при разрешении FHD+. Матрица, как и положено, OLED.

В целом ничего особенного. А вот и хэдшот. Пока есть вероятность, что Galaxy A41 будет продаваться только в Японии. Бах!

Ладно, возможно, он и доберется до нас, но не факт, что сохранит главную фичу. Запуск в продажу планируется на июнь 2020 года по цене 268 долларов США (примерно 21 500 рублей по актуальному курсу на момент публикации статьи). И да, не бегите покупать новый смартфон сейчас, если вас пугает состояние экономики.

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Если Galaxy A41 не дойдет до России, но вам очень захочется его купить, наверняка его можно будет достать у перекупщиков, но на несколько тысяч дороже. Или просто забыть о нем и купить другой смартфон с IP68 — например, Sony Xperia 10 II, который тоже готовится к выходу. Правда, его цена будет на 100 долларов выше, но и железо будет получше.

В чем плюсы недорогих смартфонов

Если бы Galaxy A41 продавался у нас за 21 500 рублей, он бы представлял интерес. Он находится в категории, в которой очень большая конкуренция, и где производители очень стараются привлечь покупателя. С флагманами все просто. Они собраны из лучших материалов по лучшим технологиям. Реальных отличий между ними почти нет.

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Куда больше отличий именно в диапазоне 15 000 — 25 000 рублей. Производители пытаются применить новые материалы корпуса или постараться прибавить в одном показателе, сэкономив на другом. В итоге можно увидеть очень неплохие комбинации. Именно это мы и увидели в Galaxy A41. Производитель сэкономил на железе, но добавил защиту от воды.

Galaxy A41 явный пример того, как ради одной функции (защита от воды) производитель сэкономил на других.

Почему лучше не покупать новый смартфон Samsung

Не смотря на появившиеся зачатки интереса к Galaxy A41, я понимаю, что не стал бы его покупать. Даже бегать за ним, чтобы выбить не тест я бы не стал. По спекам это обычный проходной смартфон, а защита от воды хороша только на всякий случай. Плавать с ним все равно не стоит, а при бережном обращении риск падения в воду не настолько велик. Особенно, если для ”страховки” от этого надо жертвовать другими характеристиками.

Существенно больше интереса этот смартфон вызвал бы у меня с хорошим процессором и памятью 6/128 ГБ. Это было бы намного полезнее на каждый день, чем буквы IP68 на коробке.

В ситуации, которую мы имеем, я бы выбрал другой аппарат.

Поделитесь в комментариях, что вы думаете по поводу смартфонов с зашитой от воды. Нужна ли она по вашему мнению и пользуетесь ли вы ей, если ваш смартфон сертифицирован по IP67 или IP68?