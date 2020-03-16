Падение курса рубля по отношению к мировым валютам на 20-25%, безусловно, застало врасплох многих из нас. Ведь если к доллару по 60 рублей мы, в общем-то, уже привыкли, то к новому витку роста мы явно готовы не были. Поэтому многие, не дожидаясь повышения цен, ринулись в магазины скупать технику независимо от того, нужна она им или нет. Наиболее популярным видом электроники, скупаемой россиянами, оказались смартфоны. Безусловно, вещь в хозяйстве чрезвычайно важная и нужная. Но стоит ли бросаться с места в карьер и бежать за смартфоном – пусть даже флагманским и очень ценным – прямо сейчас?

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Не буду тянуть кота за хвост и тем, кто не хочет читать дальше, скажу: нет, не стоит, во всяком случае, если вы таким образом хотите сберечь деньги. Потому что на роль инвестиционного инструмента смартфоны не годятся от слова совсем. Хотите подробностей? Тогда продолжаем.

Смартфоны вне зависимости от марки и страны происхождения имеют свойство очень стремительно дешеветь. Мой коллега Олег Кусов, эксперт по розничной торговле, уже изучал эту тему, правда, в отрыве от российской действительности, что, впрочем, не делает его труд менее ценным. Поэтому я настоятельно рекомендую вам сначала изучить его работу, а потом возвращаться сюда для дочитывания.

Если мы посмотрим, как российский рынок отреагировал на падение курса рубля, мы заметим, что за последние несколько дней цены на некоторые смартфоны действительно подросли. Так торговцы серой техникой, ввезённой в страну в обход официальных каналов поставок, отреагировали на повышение курса евро, от которого они очень зависимы. С официальной розницей ничего такого не случилось, потому что у них закупочные цены являются фиксированными и, если повышение и происходит, то не сразу.

Подорожают ли смартфоны в России

Вот, посмотрите. Тот же iPhone XS, который ещё в начале марта стоит 41,5 тысяч рублей, к середине месяца прибавил почти 10%. То же самое произошло с iPhone XR – он подорожал на 8%, что хоть и не критично, но всё равно неприятно. Правда, нужно понимать, что тут довольно сильно чувствуется влияние паники. Серовозы побоялись продешевить, а пользователи, давно мечтавшие об iPhone, побоялись ещё большего роста цен и оказались готовы купить аппарат даже с наценкой относительно показателей двухнедельной давности. Вот только реальное значение имеет долгосрочная перспектива.

Очевидно, что вы покупаете смартфон не на год и, будем откровенны, скорее всего даже не на два. Если сегодня аппарат, который вам приглянулся и ценой (ведь в рублях, как известно, сбережения держать довольно опрометчиво, а доллар сегодня многие покупать боятся, опасаясь его падения), и характеристиками, стоит 70 тысяч рублей, очевидно, что вам нужно готовиться, что к концу года он потеряет довольно ощутимую часть своей цены. Это можно отследить на примере флагманских смартфонов Samsung, которые ещё на первом году своего присутствия на рынке теряли до половины от изначальной розничной цены.

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Начнём с самого ближайшего – с Galaxy S20. Он поступил в российскую розницу в конце февраля по цене 79 990 рублей. То есть с момента его запуска прошло меньше месяца, однако ему хватило этого времени, чтобы подешеветь на 12 тысяч рублей. Нехилый дисконт, правда? Да, мы понимаем, что изменение цены произошло именно благодаря серовозам, но именно серый рынок может считаться живым и конъюнктурным, поскольку, как мы уже разобрались, демонстрирует нам расценки, максимально приближенные к реальным.

Что будет происходить с Galaxy S20 дальше? Ну, оснований полагать, что он не пойдёт по пути Galaxy S10, S9, S8 и S7, у нас нет. Всё-таки предыдущий опыт всегда служит отправной точкой для проведения будущих расчётов. А эти аппараты дешевели довольно стремительно, на протяжении года теряя по 40-50%.

Как менялись цены на смартфоны Samsung

Galaxy S10: был – 69 990 рублей, стал – 41 500 рублей;

Galaxy S10+ Ceramic Edition: был – 124 990 рублей, стал – 69 001 рубль;

Galaxy S10e: был – 56 990 рублей, стал – 35 890 рублей;

Galaxy S9: был – 59 990 рублей, стал – 28 850 рублей;

Galaxy Note 9: был – 71 990 рублей, стал – 39 146 рублей.

Думаю, этот список достаточно наглядно демонстрирует то, насколько ощутимо дешевеют Android-смартфоны. Менее ликвидный товар и придумать нельзя. Ну, где ещё вы видели, чтобы инструмент сохранения денег терял в цене половину изначальной цены всего за год, а затем продолжал планомерно падать до тех пор, пока его эмитент (в нашем случае производитель) не объявлял его устаревшим и не останавливал выпуск. Это очень похоже на то, как в конце 90-х годов люди теряли скопленные деньги на своих банковских счетах, получая вместо 10 тысяч 10 рублей. При этом бренд здесь не имеет значения. На месте Самсунга могла быть любая другая компания.

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Давайте ещё раз. Стоит ли покупать смартфон, чтобы сберечь деньги? Нет, не стоит, потому что таким образом вы не только не сохраните их, но в долгосрочной перспективе попросту потеряете. Другое дело, что если просто хотите новенький аппарат, потому что давно собирались обновиться. В этом случае покупку можно будет считать оправданной, но только не за полную цену. Ведь даже если вы опасаетесь серых ритейлеров, наверняка в магазине, в который вы обратитесь, действуют программы лояльности или другие скидки, которые можно получить, например, подписавшись на рассылку или списав бонусные баллы. В общем, главное – не переплачивать и не рассматривать смартфон как инвестицию.