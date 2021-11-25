Смартфоны Samsung будут снимать так же круто, как новые iPhone

Несмотря на то что смартфоны Galaxy никогда не возглавляли рейтинг DxOMark, снимают они действительно на очень достойном уровне, вне зависимости от режима. Хоть портреты, хоть макро, хоть ночные фото, хоть снимки с приближением флагманским аппаратам Samsung даются очень хорошо. Иначе и быть не могло, учитывая, какими фото-модулями они оснащаются. Но корейцам показалось, что этого недостаточно, чтобы называться производителем камерофонов. Поэтому они решили скопировать одну из ключевых фишек новых iPhone и адаптировать её для себя.

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Компания Samsung разработала новое приложение под названием Expert Raw. Это не какая-то надстройка для штатной камеры аппаратов линейки Galaxy, а вполне себе самостоятельная единица программного обеспечения. Она существенно расширяет функциональность камеры флагманских смартфонов компании, открывая их владельцам новые возможности для съёмки.

Как включить Pro RAW

Как ясно из названия, Expert RAW предназначается для съёмки в формате RAW. Причём снимать в нём можно как фото, так и видео — совсем как новые iPhone. Но на этом функциональность приложения не ограничивается. Оно имеет большое количество настроек и параметров, изменяя которые, можно добиться более высокого качества съёмки.

Интерфейс Expert RAW напоминает оформление Pro-режима в штатном приложении камеры Samsung, но имеет ряд ключевых отличий. Например, новое приложение предлагает гистограмму кадра, позволяя оценить тона снимка, а ещё совмещает съёмку в HDR и режиме многокадрового RAW. По сути, это и есть ProRAW, режим, доступный на самых новых Айфонах.

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Вот какие настройки удалось обнаружить первым пользователям, скачавшим Expert RAW:

Настройка показателя выдержки;

Настройка светосилы;

Регулировка скорости срабатывания затвора;

Съёмка в DNG 16 бит;

Съёмка в Lossless JPEG;

Съёмка в HDR;

Ручная настройка фокусировки;

Управление балансом белого;

Гистограмма;

Оптический зум до 10x;

Съёмка на все камеры сразу.

Если вы не понимаете, что такое DNG 16 бит, то знайте, что это и есть тот самый режим съёмки в ProRAW, который ранее в этом году появился в новых iPhone. Правда, Айфоны снимают в формате 12 бит, что способствует захвату более точной картинки и, соответственно, делает итоговый снимок более пригодным для последующего редактирования.

Как улучшить качество фото

Новое приложение Samsung позволяет делать более качественные снимки в темноте за счёт использования информации от нескольких объективов. В момент съёмки оно задействует все фото-модули, а затем объединяет кадры, которые получились на каждый из них, воедино, за счёт чего на выходе получается более светлый и детализированный снимок, чем в обычных условиях.

Несмотря на то что Samsung выпустила приложение Expert RAW только для Южной Кореи, очевидно, предпочтя протестировать его перед глобальным релизом, оно уже имеет локализацию на английский и другие языки. Поэтому нет никаких проблем с тем, чтобы скачать его в виде APK, установить и пользоваться, не дожидаясь, пока Samsung соблаговолит выпустить новинку для всех.

Expert RAW

Единственный недостаток — ограниченная совместимость. Expert RAW поддерживает только Galaxy S21 Ultra. Более ранние модели не поддерживаются. Скорее всего, это искусственное ограничение, действующие в период тестирования, поскольку и прошлогодние флагманы Samsung имели довольно мощное железо и продвинутую камеру, так что было бы странно оставить их за бортом.

Несмотря на то что Samsung ограничивает работу Expert RAW только одним смартфоном Galaxy, пользователи отмечают, что приложение запускается и на других моделях. Многим удалось запустить его на Galaxy S21+, а кто-то сообщает о положительном опыте использования на обычном Galaxy S21. Сложно сказать, с чем это связано. Возможно, весь потенциал приложения раскрывается только на самой старшей модели, а на младших оно работает не в полную силу.