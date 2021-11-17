Как перенести WhatsApp с Android на iPhone. Даже без компьютера

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Иван Кузнецов 0

Кто бы что ни говорил, но перейти с Android на iPhone очень сложно. Не потому, что придётся привыкать к новой логике взаимодействия со смартфоном, дополнительным ограничениям со стороны производителя и меньшей свободе при выборе софта. К этому как раз быстро привыкаешь и не испытываешь каких-либо затруднений. Ситуацию осложняет перенос переписки из WhatsApp, который не имеет штатных инструментов для трансфера чатов как тот же Telegram. Поэтому пользователям приходится либо смириться с этим и начать всё с нуля, либо воспользоваться обходными методами, которые год от года становятся всё удобнее и удобнее. О них и поговорим.

Чаты Whatsapp

Перенести чаты WhatsApp с Android на iPhone проще, чем кажется

Немногие знают, что запрет на прямой перенос чатов Ватсап с Андроида на Айфон и обратно связан с системами безопасности мессенджера. Из-за того, что он шифрует все сообщения, которые вы отправляете и получаете, по протоколу end-to-end, предусматривающем хранение ключей шифрования только на устройстве получателя и отправителя, передать их на третье не получается. Разработчики WhatsApp борются с этим, поэтому пока что будем пользоваться тем, что есть.

Как отправить чат Ватсап на почту

Начать предлагаю с самого простого, хоть и не самого удобного способа переноса переписки в Ватсап. Он заключается в том, чтобы просто отправить её по почте. Это не очень практично, но зато общедоступно, потому что воспользоваться данным методом смогут все желающие, вне зависимости от того, каким именно смартфоном и на базе какой ОС они пользуются.

  • Запустите WhatsApp на своём смартфоне с Android;
  • Перейдите в раздел «Настройки» и откройте «Чаты»;
чаты ватсап

Ватсап позволяет отправлять чаты по одному через почту в текстовом формате

  • Здесь выберите «История чатов», а затем «Экспорт чата»;
  • Отметьте тот чат, который хотите перенести на iPhone;
Трансфер чатов

Неудобно, что каждый чат придётся пересылать вручную

  • Затем укажите, переносить ли вместе с чатом вложения;
  • Подтвердите отправку файла с выбранным чатом;
Текст

Чаты присылаются вот в таком формате

  • Откройте письмо с файлом, который содержит чат, на iPhone;
  • Скачайте файл с перепиской и примените изменения.

Этот метод неудобен тем, что предполагает довольно много манипуляций, требуя от вас переносить переписку с каждым собеседником по отдельности и не отправляя все медиавложения по умолчанию. Вам обязательно нужно уточнить, хотите ли вы отправить их. В некоторых случаях это создаёт определённые трудности, потому что многие просто забывают отправить вложения или выходят из себя уже на третьем-четвёртом чате.

Как перенести Ватсап с Андроида на Айфон

Второй способ переноса данных WhatsApp с Андроид на Айфон более универсален и удобен, потому что предлагает перенести сразу все чаты. Он состоит в том, чтобы задействовать для этой цели компьютер и специальное ПО — Wondershare MobileTrans. Благодаря ему вы сможете отправить всю свою переписку со смартфона на Android на iPhone разом, не отмечая каждый чат в отдельности. Это очень удобно и интуитивно понятно, а главное — быстро.

  • Скачайте и установите на Wondershare MobileTrans;
  • Подключите оба смартфона к компьютеру по кабелю;
MobileTrans

Удобнее всего переносить чаты в Ватсап напрямую

  • Нажмите «Перенос данных WhatsApp» — «Передача сообщений»;
  • Включите на Android отладку по USB, следуя инструкции на экране;
перенос чатов

Приложение Wondershare MobileTrans предлагает несколько вариантов переноса чатов

  • Нажмите кнопку «Начать» в правом нижнем углу экрана;
Кнопка

Если кнопка «Начать» неактивна, поменяйте устройства местами

  • Подтвердите свой аккаунт, введя номер телефона и код верификации;
  • Подтвердите перенос данных и дождитесь окончания процедуры.

Скачать Wondershare MobileTrans

Удобство этого способа неоспоримо. Утилита Wondershare MobileTrans переносит данные WhatsApp максимально быстро и непринуждённо, практически не требуя вашего участия. По сути, единственное, что от вас требуется, — это подключить ваши смартфоны к компьютеру и включить отладку по USB на аппарате с Android, чтобы включить функцию передачи данных. На этом все усилия, которые потребуется приложить, заканчиваются. Пользуйтесь.

Как перенести WhatsApp без компьютера

Для тех, кто не хочет переносить использовать компьютер, есть приложение для передачи данных WhatsApp с Android на iPhone. Он подразумевает прямую передачу чатов Ватсап с телефона на телефон. Для этого вам потребуется установить мобильное приложение Wutsapper и подключить аппараты друг к другу по кабелю. Поэтому озаботьтесь заранее наличием совместимого провода.

  • Скачайте приложение Wutsapper из Goоgle Play;
  • Запустите его, нажмите «Начать» — «Android на iPhone»;
Перенос чатов

Перенести данные Ватсап можно и без компьютера

  • Пройдите авторизацию и выберите данные для переноса;
Перенос ватсапа

В бесплатной версии нельзя выбрать данные, которые хотите перенести

  • Подключите смартфоны друг к другу по кабелю;
демо-версия

Демо-версия позволяет переносить не все данные, ограничивая их объём

  • Авторизуйтесь в WhatsApp на iPhone и нажмите «Начать передачу»;
  • Выберите «Перенести всё» и дождитесь завершения процедуры.

Скачать Wutsapper

Неоспоримое преимущество Wutsapper — это наличие пробной версии, которая полностью бесплатна. Несмотря на то что она ограничивает объёмы переносимых данных Ватсап, мне удалось перенести почти всё, что я планировал. Текстовое содержимое чатов переносится полностью, а вот некоторые вложения игнорируются. Впрочем, для меня это не было проблемой. Но, если вам принципиально перенести всё от и до, покупайте платную версию. Оно того стоит.

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