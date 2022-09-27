Сравниваем новый iPhone с лучшим Android-смартфоном

В этом году было выпущено много бытовой электроники, представлено множество новых технологий, новых дизайнов и новых функций программного обеспечения. Каждый производитель делает все возможное, чтобы быть на высоте. Вот уже несколько лет битва за первое место всегда ведется между Samsung и Apple, и это, наверное, самая ожесточенная конкуренция в мире гаджетов на сегодняшний день. Huawei была близка к тому, чтобы встать между ними, но санкции ей помешали. Впрочем, и без нее наблюдать за этим сопротивлением довольно интересно. И вот теперь мы можем сравнить смартфоны компаний, выпущенные в этом году. Что же мы имеем?

Сравнение iPhone и Samsung

Производители смартфонов хорошо осведомлены о том, на что мы обращаем внимание при покупке нового гаджета. Таким образом, они создают телефоны, максимально подходящие для каждой конкретной цели.

Проще говоря, все смартфоны достигли вершины почти всех функций, которые должны быть у них. Так что вопрос не в том, какой смартфон что делает. Реальный вопрос заключается в том, какой смартфон делает это лучше. Это то, что привело к множеству сравнений.

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Нет никаких сомнений в том, что Samsung S22 Ultra и iPhone 14 Pro Max являются главными флагманами 2022 года. С точки зрения популярности, дизайна, качества сборки, возможностей камеры и общей производительности они максимально близки и задают свои правила на рынке. А вот теперь давайте посмотрим, что и кто из них делает лучше.

Как быстро заряжается iPhone

Технологии действительно идут вперед очень быстро. Касается это и зарядки. Samsung Galaxy S22 Ultra полностью превосходит iPhone 14 Pro Max в этом благодаря возможности зарядки 45 Вт против 27 Вт у iPhone 14 Pro Max. В разных тестах зарядки iPhone 14 Pro Max отставал от Samsung S22 Ultra на полчаса.

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Какой телефон разблокируется быстрее

С тех пор, как Apple перешла на полноэкранный режим, сканеры отпечатков пальцев (Touch ID) стали проблемой для iPhone. В 2021 году появилась информация о том, что серия iPhone 13 будет поставляться со сканером отпечатков пальцев под дисплеем, как и другие телефоны Android. Но Apple пришлось отменить эту функцию из-за технических проблем. Многие были уверены, что на этот раз в серии iPhone 14 обязательно будет сканер отпечатков пальцев. Но вот, в iPhone по-прежнему отсутствует эта важная функция. Между тем, в Galaxy S22 Ultra она есть и работает очень хорошо. Смартфон получил ультразвуковой сканер отпечатков пальцев под дисплеем. Разблокировка по лицу в Samsung тоже чуть быстрее, но это погрешность.

Многозадачность в Айфоне и Самсунге

Когда дело доходит до многозадачности, то Samsung лидирует. На самом деле в iPhone вообще нет функции многозадачности. На Samsung S22 Ultra у вас может быть плавающий виджет, скрытый сбоку на экране. Просто проведите пальцем сбоку, чтобы показать его и запустить любое приложение, которое вы хотите. Приложение откроется в меньшем окне над приложением, которое вы уже открыли.

Чтобы сделать жизнь еще проще, в S22 Ultra есть функция Split Screen. Это позволяет одновременно запускать два отдельных приложения на экране. Одно приложение в верхней половине экрана и другое — в нижней, и они работают одновременно. Вот как должна выглядеть многозадачность. Возможно, когда-нибудь такое появится в iOS, но пока говорить об этом рано.

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Настройка внешнего вида телефона

Не так давно Apple выпустила iOS 16 с некоторыми интересными функциями настройки. Так что ваши обои выглядят очень круто… пока вы не разблокируете свой телефон. Тут все то же самое, что и 10 лет назад.

В Samsung кастомизация находится на совершенно другом уровне. У этих телефонов есть приложение под названием «Samsung Good Lock». Оно разработано Samsung Inc. И скачивается из магазина Galaxy Store, если оно не установлено на вашем устройстве заранее. Это приложение поможет вам настроить не только обои, но и любой другой уголок вашего телефона в соответствии с вашим стилем.

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Можно ли заряжать другие гаджеты от телефона

И еще один момент не в пользу Apple. Телефоны Samsung имеют эту функцию с 2019 года и серии Galaxy S10. Несмотря на то, что она была впервые представлена ​​Huawei в серии Mate 20, Samsung подхватила ее, использовала и не прогадала. Сейчас это предлагают и многие другие производители. Вот только не Apple.

Сама по себе такая возможность иногда бывает очень полезной, особенно, когда ваши носимые устройства разряжаются, а доступа к розетке у вас нет. Все, что вам нужно сделать, это поместить устройство с поддержкой беспроводной зарядки на заднюю стенку телефона. Другие телефоны на постоянной основе так заряжать сложновато, но если у вас сели наушники, это очень даже пригодится. Видимо, Apple так не думает. Хотя у нее есть наушники AirPods с беспроводной зарядкой. И было бы логично предложить такую функцию хотя бы в Pro-версии телефона.

Так ли хорош новый iPhone

Этот список может состоять даже больше, чем из пяти пунктов. Но это главные функции, которыми может похвастаться Samsung S22 Ultra, если сравнивать его с iPhone 14 Pro Max. Имейте в виду, что такая функция, как Samsung Desk, даже не была указана. Она позволяет подключить телефон Samsung к внешнему монитору и работать как на компьютере. Samsung Galaxy S22 Ultra также поддерживает S-pen, который значительно упрощает работу с файлами и документами на вашем смартфоне.

iPhone 14 Pro Max — отличное устройство с крутыми флагманскими функциями и отличным экраном. Но если сравнивать его с Samsung S22 Ultra с точки зрения производительности, настройки и удобства использования, то последний легко превосходит iPhone с довольно большим отрывом.