Да сколько можно! Samsung снова троллит Apple за Айфоны

Можно бесконечно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как Samsung и Apple троллят друг друга. В последнее время, безусловно, чаще это делает южнокорейский техногигант. Кто не знал — это абсолютно нормальное явление: жаль, что Apple почти не реагирует на это в медиапространстве — получилось бы очень весело. В Купертино предпочитают отмалчиваться, выпуская новые мощные устройства в качестве достойного ответа. Несмотря на это, iPhone и вправду не хватает чего-то нового, поэтому давайте разберемся, действительно ли по делу Samsung высмеивает Apple или же остроумие — единственное, на что способны в компании.

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Самсунг троллит Айфон

Samsung начала подкалывать Apple еще до выхода iPhone за отсутствие инноваций, выпустив видео с Galaxy S22. В ролике были перечислены функции, которых нет в Айфонах, в частности, купертиновцы по делу отхватили за отсутствие в линейке складных устройств.

Теперь же южнокорейский производитель затроллил Apple, запустив своеобразный счетчик: на нем изображены Z Fold 4 и Z Flip 4 с подписью «Мы флексим уже более двух лет» — напомню, первый складной смартфон Samsung был представлен еще в 2019 году, а Apple с тех пор выпускает Айфоны с одним и тем же дизайном. И еще iPhone SE.

Кстати, в Твиттере Samsung просит сообщить, когда Apple выпустит складной iPhone — похоже, придется ждать очень долго! Несмотря на это, вокруг складного Айфона ходит множество слухов, но у них есть кое-что общее: ни один инсайд не имеет точной даты выпуска Айфона с гибким экраном или же они сообщают о том, что Apple вновь переносит выпуск смартфона на неопределенный срок. Забавно, но среди поставщиков дисплеев для этого устройства числятся LG и … Samsung!

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Скандалы Самсунг

С другой стороны, кому как ни Samsung стоит быть осторожной в медийном поле: компания ежегодно вляпывается в неприятные истории, которые хоть немного да подрывают ее имидж. Удивительно, но ее за это никто не подкалывает: не так давно пиарщики Samsung запостили в соцсети картинку с фирменным сервисом, на котором был изображен iPhone!

Не очень понятно, то ли в компании вошли в раж и решили подколоть сами себя, решив заодно проверить подписчиков на внимательность, то ли ответственные лица проморгали, не заметив подвоха. А вот в этой статье вы сможете найти еще несколько провалов Samsung, которые Apple бы никогда не допустила.

Несмотря на это, Samsung имеет полное право троллить Apple: компания ежегодно обновляет свои флагманы, а складные устройства делает еще лучше и лучше. По прогнозам аналитиков, по итогам этого года складные смартфоны должны занять 1% рынка. Возможно, вам покажется, что это не так много, но по факту — это успех: у Samsung полный порядок со складными смартфонами, а в эпоху iPhone этот успех уже говорит о многом. Но все же, кто круче, Samsung или Apple?

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Samsung против Apple

Смартфоны Samsung обладают какими-то сумасшедшими камерами — даже бюджетный смартфон в этом споре ничем не хуже iPhone: некоторые даже сознательно жертвуют производительностью ради камеры, покупая недорогой телефон от южнокорейского бренда.

Кроме того, поговаривают, что следующий флагман Galaxy S23 Ultra получит модуль аж на 200 мегапикселей! С другой стороны, гонка мегапикселей может продолжаться сколь угодно, но это отнюдь не означает, что смартфоны будут делать отличные фотки — спросите у Apple, каково в 2022 году выпустить топовый iPhone 13 Pro Max, в котором всего лишь 48-мегапиксельная камера!

Правда, Samsung забывает и о собственных недостатках: так, многим пользователям откровенно надоело деление на модели со Snapdragon и Exynos. Смартфоны с чипами от Qualcomm и работают быстрее, и перепродать их проще, а сама компания, похоже, находится в растерянности и не знает, куда девать собственные процессоры. Ходят слухи, что она продолжит их выпускать, вот только сама ими пользоваться не будет — может, пора и вовсе перейти на MediaTek?

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Кроме того, Samsung страдает от болезни Android-смартфонов, если можно так выразиться: модельный ряд устройств огромен, поэтому и смартфоны получают самые разные чипы. Самые дешевые, как правило, не могут похвастаться высокой производительностью, поэтому и «на пенсию» выходят раньше — в этом не помогут даже четырехлетние обновления! Да и Samsung в погоне за прибылью довольно часто убивает хорошие смартфоны, оставляя их без обновлений — именно поэтому даже старые iPhone круче современных моделей на Android и, похоже, изменится это не очень скоро.

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На троллинг от Samsung приятно смотреть: заметно, что компания умело подходит к подколам оппонента, используя сильные стороны своих смартфонов. Но если присмотреться, то станет видно множество недостатков самой Samsung, за которые ее спокойно может высмеять не только Apple, но и какой-нибудь Nothing Phone.