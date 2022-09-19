5 полезных функций Android, которых до сих пор нет в iOS

Недавно вышедшая iOS 16 вызвала немало негатива из-за кучи непонятных ошибок и большого количества функций, которых, наверное, в ней не должно быть. Но, с другой стороны, на многие смартфоны она повлияла положительно, с ходу увеличив показатели автономности. Тем не менее, фанаты Apple ежегодно ждут от новых версий iOS действительно полезных функций, а не экранов блокировки и прочей ерунды: идут годы, а в Купертино до сих пор не спешат добавлять функции, которые давно есть в Android. Увы, этого и не произошло и в этом году. Вот некоторые из них.

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Учетные записи пользователей на Айфоне

Apple постоянно подчеркивает, что конфиденциальность — ее конёк. Вездесущие пароли, вход по Face ID или Touch ID — это, конечно, удобно, но ни в iPhone, ни в iPad до сих пор нет учетных записей пользователей как на ПК. Допустим, устройство куплено для семьи и у каждого свои файлы, то сделать iPad общим не получится. А зря: у детей — одни приложения, у взрослых — другие.

То же самое касается закладок в браузере и других документов. Учетки давно есть и на Windows, и на Android, а Apple все никак не сподобится придумать что-то похожее. Сколько еще ждать появления учетных записей пользователей на iOS — никому не известно. В iOS 16 их по-прежнему нет.

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Split View на Айфоне

В этом году iPadOS получила логическое продолжение режима Split View — функцию Stage Manager для многооконного режима как на полноценных компьютерах. Забавно, но даже эту функцию получили не все — только iPad Pro и iPad Air с M1. А вот на Айфоне такой фишки нет: сколько бы лет ни прошло, какой бы диагонали ни были дисплеи — Apple наотрез отказывается добавлять эту функцию в iOS.

Да, есть картинка-в-картинке для просмотра видео, но это вообще не то, что нужно. На Android такая функция есть уже давно и пользователям, в отличие от PiP, она очень нравится, ведь дело не ограничивается просмотром видео. Забавно, но у iPhone 14 Max диагональ экрана 6,7 дюйма, а у iPad mini 6 — 8,3. Видимо, нужно подождать, пока смартфон дорастет до размеров iPad.

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Альтернатива Apple Pay для iPhone

Евросоюз уже не первый год требует от Apple открыть NFC-модуль для альтернативных способов оплаты: по мнению регулятора, компания из Купертино злоупотребляет положением на рынке мобильных платежей, мешая конкуренции ради Apple Pay. Споры до сих пор продолжаются и, вполне вероятно, закончатся не в пользу американской компании.

Правда, точной даты нет, но открытый NFC-модуль в iPhone мог бы стать настоящим подарком для пользователей во всем мире, в частности, в России: можно было бы назначить другую платежную систему и снова платить смартфоном. В частности, из-за этого недостатка покупать iPhone в 2022 году в России бессмысленно — лучше выбрать китайский смартфон на Android.

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Экран блокировки iPhone

Первым и последним iPhone с Face ID у меня был iPhone XR. Когда я только достал его из коробки и настроил, увидел Фонарик и Камеру на экране блокировки — наивно подумал, что смогу назначить другие клавиши. То было в 2019 году с iOS 13, но только в 2022 году воз и ныне там: даже в iOS 16 переназначить эти кнопки нельзя.

Почему Apple считает, что Фонарик и Камера — самые нужные человеку функции, которые должны быть аж на экране блокировки? iOS 16 предлагает изменить заставку до неузнаваемости, но две кнопки снизу до сих пор настройке не поддаются.

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Виджеты в iOS 16

Слухи о том, что Apple кардинально переработает виджеты в новой iOS, ходили чуть ли не с апреля. Казалось, вот оно: наконец-то они станут действительно «живыми» и полезными, но фанатов iOS снова обманули. Да, на экране блокировки есть все, что нужно и количество виджетов и кнопок будет только увеличиваться.

Но те, что на рабочем столе оказались бесполезными и брошенными на полпути. Да и с традиционными виджетами у них ничего общего: при нажатии открывается само приложение, поэтому виджеты на Айфоне — это лишь просто большие ярлыки приложений, не иначе. Конечно же, в Android они намного удобнее уже очень давно.

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Зато у iPhone 14 появилось новое преимущество перед Android-смартфонами в виде Always On Display. О том, насколько он в принципе полезен в быту, еще предстоит узнать — прочтите нашу статью, чтобы узнать, как он работает!