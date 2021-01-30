США официально сняли санкции с Honor. Что будет дальше

В конце прошлого года Huawei пошла на очень благородный и одновременно очень странный шаг. Компания продала бизнес Honor, чтобы вывести его из-под американских санкций. Это стало возможным благодаря тому, что суббренд выкупил альянс, состоящий из примерно 30 китайских предприятий, к которым у правительства США нет никаких претензий. С момента закрытия сделки прошло уже больше месяца, и Honor уже даже успела выпустить свой первый независимый от Huawei смартфон. Однако он не получил поддержку сервисов Google, да и вышел на базе старого процессора. Стало быть, Honor по-прежнему находится под санкциями? Ну, на самом деле нет. Просто возвращение в привычное русло — процесс очень небыстрый.

Что будет с Honor после того, как Huawei ее продала

США уже сняли с Honor свои санкции, которые с 2019 года действовали в отношении Huawei и её дочерних предприятий. Об этом в интервью South China Morning Post заявил генеральный директор Honor Чжао Мин. По его словам, в ближайшее время компания планирует возобновить активную деятельность, начав выпускать новую продукцию, в числе которой будут не только смартфоны, но и устройства других типов. Тем не менее, смартфоны по-прежнему остаются основным приоритетом Honor, и именно они должны помочь ей составить конкуренцию Apple.

Что будет с Honor без Huawei

Наша основная задача на 2021 год – начать выпускать флагманские смартфоны, которые позволили бы нам составить конкуренцию Apple и Huawei. Нам неважно, с кем конкурировать. Главное, что, если бренд составляет нам конкуренцию, значит, мы просто обязаны превзойти его. За те 20 лет, что я работал в Huawei, Рен Чжэньфэй (глава Huawei) дал мне массу полезных рекомендаций относительно того, как нужно вести бизнес, чтобы достичь успеха. Я намерен применять полученные знания на практике, — заявил Чжао Мин.

Honor рассказала об уникальности ее первого независимого от Huawei смартфона

Несмотря на то что о снятии санкций не было объявлено публично, очевидно, что это действительно произошло. В противном случае Honor не смогла бы возобновить переговоры с многими компаниями из числа бывших партнёров Huawei, которые отказались от сотрудничества именно из-за ограничительных мер США. А, между тем, компаний, которые прямо сейчас ведут с Honor переговоры о восстановлении отношений и поставках компонентов для её будущих продуктов, довольно много. Вот лишь их неполный список:

Qualcomm

TSMC

Samsung

Intel

Microsoft

AMD

MediaTek

Micron

SK Hynix

Sony

Стоит ли покупать смартфоны Honor

Сложно сказать, как много времени у Honor уйдёт на восстановление отношений и на то, чтобы договориться с новыми старыми партнёрами об организации поставок. В конце концов, компаниям нужно быть уверенными в том, что Honor снова не войдёт в чёрный список США и сможет выкупить заказанный объём комплектующих. А, учитывая потенциально высокий спрос на фирменную технику Honor, объёмы поставок могут быть действительно большими. Откуда бы ему взяться, спросите? Ну, ответ на этот вопрос есть.

Очевидно, что Huawei, которая вряд ли выйдет из-под санкций в ближайшее время, продолжит терять свою долю на рынке, потому что вряд ли многие потребители согласятся поддерживать её и дальше, надеясь непонятно на что. Поэтому те, кто так любил китайскую компанию и производимую ей электронику, определённо найдут себя в Honor, новой и независимой. Ведь, даже если Honor и стала самостоятельной, это не означает, что она начнёт вести бизнес как-то кардинально по-другому (ведь руководство осталось тем же), да и наработки за последние годы вряд ли выбросит.

Какие смартфоны Honor получат поддержку сервисов Google

Пожалуй, я бы даже сказал, что новая Honor будет даже большей Huawei, чем сама Huawei является собой в это непростое время. Вы только вспомните, какой была компания до введения санкций, как стремительно она развивалась, не будучи скованной американскими ограничениями, и чем отличались её смартфоны от остальных. Они отличались качеством и передовыми технологиями и при этом могли работать с сервисами Google, в т.ч. Google Play, а не были вынуждены заигрывать с потребителем, предлагая им сомнительную альтернативу. Так что теперь Honor действительно может стать отдушиной для бывших фанатов Huawei.